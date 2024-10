Amerikas Oberstes Gericht hat die Bibelprophezeiung erfüllt

Beobachten Sie den Aufstieg von Donald Trump – und den Fall von Barack Obama.

Das Attentat auf Donald Trump und die Umwälzungen in der Demokratischen Partei haben die Aufmerksamkeit der Menschen für die amerikanische Politik völlig absorbiert. Eine weitere erstaunliche Entwicklung wurde übersehen – eine, die eine bestimmte biblische Prophezeiung erfüllt.

Präsident Trump hat drei Richter für den Obersten Gerichtshof ernannt: Neil Gorsuch im Jahr 2017, Brett Kavanaugh im Jahr 2018 und Amy Coney Barrett im Jahr 2020. Radikale Linke haben sie wütend angegriffen, insbesondere die beiden letztgenannten. Ohne jeden Beweis beschuldigten sie Kavanaugh, ein sexuelles Raubtier zu sein. Sie wetterten gegen Richter Barrett mit Anschuldigungen und Schmähungen. Sie waren so versessen darauf, diese konservativen Richter zu verhindern, dass sie versuchten, ihr Leben zu zerstören. Irgendwie haben diese Richter die Angriffe überlebt und sind dem Gericht beigetreten.

Die Menschen glaubten, dass der Oberste Gerichtshof dann Präsident Trump wohlgesonnen sein würde. Nachdem die Präsidentschaftswahlen 2020 von zügellosem Betrug heimgesucht wurden, wurden mehrere Klagen eingereicht, um den Diebstahl zu korrigieren. Eine Handvoll Fälle, die mit Texas gegen Pennsylvania, enden wurden dem Obersten Gerichtshof vorgelegt. Aber das Gericht akzeptierte keine von ihnen. Es hat einige Jahre lang nichts getan, um Donald Trump zu helfen.

In letzter Zeit haben wir jedoch eine deutliche Veränderung festgestellt. Das Gericht hat einige bahnbrechende Urteile gefällt, die sehr günstig für Herrn Trump sind.

In Trump gegen die Vereinigten Staaten, entschied das Gericht am 1. Juli in Übereinstimmung mit der Verfassung, dass ein Präsident für alle Amtshandlungen rechtliche Immunität genießt (Seitenleiste, Seite 10). Linke schrien, dass das Gericht Trump Immunität gewährt, um ein Verbrecher zu sein—sogar, argumentierten einige, um seine politischen Feinde zu beseitigen! Das ist absurd. Diese Entscheidung zielte einfach darauf ab, den endlosen juristischen Kampf gegen diesen Mann zu stoppen, der zu Unrecht geführt wird. Wenn ein Präsident für verfassungsgemäße Handlungen belangt werden kann, dann würden seine Gegner ihn ständig vor Gericht zerren und sogar ins Gefängnis stecken, weil er seinen Job macht!

Aber mit dieser Entscheidung und anderen hat der Oberste Gerichtshof Trump geholfen und seine Rückkehr zur Präsidentschaft weitaus wahrscheinlicher gemacht—sogar unvermeidlich.

Ob Sie es glauben oder nicht, diese Entwicklung erfüllt tatsächlich die Prophezeiung. (Seit Jahrzehnten warnen Bibelforscher vor einem großen Endzeitkrieg im Nahen Osten. Nun ist er da)

„Der Tempel des Königreichs“

Amos 7 ist eine Prophezeiung für heute. Er verwendet den prophetischen Namen Jakob, den Namen eines der biblischen Patriarchen, bevor er in Israel umbenannt wurde (1. Mose 32, 28). Unser kostenloses Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung erklärt, wie sich Israel in der biblischen Prophezeiung auf die modernen Nationen bezieht, die vom alten Israel abstammen. Und wie ich in meinem Buch Amerika unter Beschuss beweise (fordern Sie ein kostenloses Exemplar an), gilt diese Prophezeiung speziell für Amerika.

Amos 7 beschreibt eine religiöse Figur namens Amazja, die sich an den König des Landes, Jerobeam, wendet und einen Bericht über den Propheten Gottes verfasst, der ihn verurteilt. Er besteht darauf, dass die Botschaft des Propheten den König in den Augen des Volkes untergräbt (Verse 10–11).

300x250

In Amerika unter Beschuss erkläre ich im Detail, wie diese Passage auf die Vereinigten Staaten zutrifft. Das wichtigste Detail dabei ist, dass dieser „König“ eine prophetische Anspielung auf Donald Trump ist. Er ist ein endzeitliches Gegenbild von König Jerobeam ii. des alten Israel.

In dieser Prophezeiung konfrontiert Amazja den Propheten direkt und sagt: „Und Amazja sprach zu Amos: Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und weissage daselbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel; denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs.“ (Verse 12–13).

Dies ist eine wichtige Passage. „Die Kapelle des Königs“ bezeichnet einen Ort der Anbetung, der dem Anführer gehört. Dies bezieht sich auf die Evangelikalen, Katholiken und andere religiöse Menschen, die Präsident Trump stark unterstützen. „Der Tempel des Königreichs“ verwendet ein anderes Wort für „König“ und wird besser mit Reich übersetzt. Die Wycliffe-Übersetzung beschreibt es als „Haus des Reiches.“ Dies ist der Hof der Nation. Es folgt dem Anführer nicht, aber es begünstigt ihn.

In Amerika unter Beschuss und in verschiedenen Artikeln der letzten Jahre habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass „der Hof des Königs“ wahrscheinlich der Oberste Gerichtshof der USA ist, auch wenn ich das nicht dogmatisch gesagt habe. Die jüngsten Ereignisse haben diese Unsicherheit jedoch beseitigt. „Der Tempel des Königreichs“ ist mit Sicherheit der Oberste Gerichtshof!

300x250 boxone

Die meisten Ereignisse in dieser Prophezeiung haben sich noch nicht erfüllt, was ich als Beweis dafür ansehe, dass Donald Trump wieder die Präsidentschaft übernehmen muss (Artikel, Seite 1). Ich habe auch gesagt, dass dieses Detail in Vers 13 andeutet, dass der Oberste Gerichtshof eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, Trump zurückzubringen. „Ich glaube, dass dieser prophetische Bericht in Amos 7 andeutet, dass es einen konservativen Vorteil im Obersten Gerichtshof gibt, der Jerobeam begünstigt“, schrieb ich in Amerika unter Beschuss. „Dies könnte dazu beitragen, dass sich die Prophezeiung erfüllt.

Nun, dieser Aspekt von Amos 7, 13 ist eine erfüllte Prophezeiung – eine – spektakuläre, wunderbare Prophezeiung! Ich werde „ich glaube“, „impliziert“ und „könnte“ aus diesem Buch streichen. Was mich betrifft, so hat der Oberste Gerichtshof Trump die Präsidentschaft zurückgebracht und hat diese Prophezeiung bereits erfüllt.

Dies ist eine konkrete, tiefgreifende Prophezeiung, die sich vor unseren Augen erfüllt hat!

Freisprechung von Trump

Die Wahl 2020 wurde Präsident Trump gestohlen, durch die Anstiftung zur Gewalt bei den Protesten im Kapitol am 6. Januar 2021 gefestigt und von den Medien geschützt. Es wurde und wird ein juristischer Krieg gegen Präsident Trump geführt, um ihn als Anstifter eines Aufstands darzustellen – oder gar zu verurteilen. Es ist mehr als 3½ Jahre her, und noch immer will kein Nachrichtensender – nicht einmal die wichtigsten „konservativen“ Sender, Fox News und Newsmax – diese Geschichte anfassen. So viele kriminelle Machenschaften der Linken müssen noch aufgedeckt werden. Die Welt muss wissen, was wirklich auf den höchsten Ebenen unserer Regierung geschehen ist. Ein großer Teil davon wird in Amerika unter Beschuss. offenbart.

Am 28. Juni entschied der Oberste Gerichtshof in einer weiteren wichtigen Entscheidung Fischer gegen die Vereinigten Staaten, dass das Justizministerium ein Gesetz unangemessen angewendet hat, um etwa 300 Demonstranten vom 6. Januar ungerechtfertigt zu verfolgen (siehe Seite 11). Diese Demonstranten haben sich nicht des Aufruhrs oder gar der „Störung eines offiziellen Verfahrens“ nach diesem Gesetz schuldig gemacht. Aus demselben Grund ist Präsident Trump nicht des Aufruhrs oder gar der „Störung eines offiziellen Verfahrens“ schuldig.

Am selben Tag hat der Supreme Court seine Entscheidung in einem anderen Fall mit dramatischen Auswirkungen gefällt: Loper Bright Enterprises gegen Raimondo. Mit diesem Urteil wurde eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1984 aufgehoben, in der es um die „Chevron-Deference-Doktrin“ ging, die es den Behörden der Exekutive nicht nur erlaubte, auf der Grundlage von Gesetzen der Legislative Verordnungen zu erlassen, sondern diese Gesetze und Verordnungen auch unabhängig von der Legislative oder Judikative auszulegen (siehe Seite 12).

Es war im Grunde eine Entscheidung des „Tiefen Staates“ für den Tiefen Staat. Die Chevron–Doktrin erlaubte es nicht gewählten technokratischen Experten, Gesetze zu erlassen, zu beurteilen und auszuführen. Diese arroganten „Experten“ verfügten über eine erschreckende Machtfülle, ohne dass ihnen die Verfassung eine Befugnis zugestanden hätte. Im Rahmen ihrer Vorschriften wurden viele, viele Menschen wegen zweifelhafter „Verbrechen“ verurteilt und bestraft.

Der Oberste Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung in diesem Fall diesem außer Kontrolle geratenen „vierten Zweig“ der Regierung einen tödlichen Schlag versetzt. Damit wurde ein ernsthaftes Problem behoben, das zur Epidemie der Gesetzlosigkeit in Amerika beigetragen hat.

Die günstigen Urteile des Gerichts in diesen Fällen sind Teil eines umfassenderen Trends, den ich jetzt in der Prophezeiung von Amos 7 erkannt habe.

Wo ist Barack Obama?

In den ersten sechs Versen von Amos 7 gibt es zwei Visionen, in denen der Prophet Gottes eingreift und Gott bittet, eine schwere Verwüstung des Landes abzuwenden. Auch dies ist speziell an Amerika gerichtet, und Gott ist eindeutig sehr zornig. Viele andere Prophezeiungen sprechen von einer Zeit beispiellosen Leids, die über die USA hereinbrechen wird und die Jesus Christus eine Zeit „großer Bedrängnis“ nennt, „wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.“ (Matthäus 24, 21). Zu Beginn von Amos 7 ist die Drohung mit dieser göttlichen Strafe groß.

Wie ich in Amerika unter Beschuss erkläre, behandeln die ersten sechs Verse die Zeit, als Barack Obama der Mann an der Macht ist. Obwohl er für eine Amtszeit von Präsident Trump abgelöst wurde, hat Obama der Amtszeit von Trump dennoch schweren Schaden zugefügt. Dann stahl Obama die Wahl 2020 und holte sich die Kontrolle zurück, indem er Joe Biden einsetzte. Seit 2021 erlebt Amerika praktisch die dritte Amtszeit Obamas.

Gott ist erzürnt über den Schaden, den dieser Mann und seine radikalen Gesinnungsgenossen anrichten. Amerika unter Beschuss erklärt, wie Satan, der Teufel, diesen Mann, einen modernen Typus des bösen Seleukidenkönigs Antiochus iv. Epiphanes, benutzt, um Amerika von innen heraus, von oben, zu zerstören.

Jakob – oder Amerika – war „klein“ (Verse 2, 5), weil Obama regierte! Sein Ziel war es, diese Nation zu zerstören.

Aber es ist wichtig zu erkennen: Das Problem wird nicht nur von einer Gruppe von Radikalen an der Spitze verursacht. Gott erlaubte ihnen, „wegen des Frevels“ (Daniel 8, 12; Schlachter 2000) an die Macht zu gelangen—wegen der Sünden des Volkes. Millionen von Amerikanern unterstützen, was dieser Mann getan hat, und diejenigen, die die Macht hatten, ihn zu stoppen, waren zu schwach! Gottes Beurteilung der Nation insgesamt ist, dass wir ein „sündiges Volk [sind], ein Volk mit Schuld beladen … [D]as ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt“ (Jesaja 1, 4-5). Wir müssen lernen, diese Realität so zu sehen, wie Gott sie sieht!

Der Anfang von Amos 7 zeigt, wie Gott plante, schreckliche Strafe über Israel zu bringen, sich aber zu diesem Zeitpunkt dagegen entschied. Dann, in den Versen 7–8, sagt er: Ich werde ihnen eine letzte Gelegenheit geben, zu bereuen, und das war’s!

Gott benutzt unser Werk, um sie zu warnen! Das können Sie beweisen, indem Sie unsere Zeitschriften und Online–Artikel lesen, unsere Broschüren und Bücher studieren und unsere Fernsehsendungen sehen. Wenn Sie verstehen, wer die moderne Erfüllung Jerobeams ist, ist die Tatsache, dass der erste Teil dieses Kapitels von Barack Obama handelt, klar. Aber es ist auffällig, dass dieser Mann nie direkt erwähnt wird in der Prophezeiung, obwohl genau das gemeint ist. Warum die Auslassung? Mir ist klar geworden, dass der Grund, warum Gott diesen modernen Antiochus in diesem Abschnitt nicht erwähnt, der ist, dass Er dabei ist diesen Mann zum Schweigen zu bringen! Die Macht von Barack Obama schwindet vor unseren Augen. Der Teufel benutzte diesen Mann, um den Vereinigten Staaten von Amerika und sogar einer Reihe anderer Nationen, die vom alten Israel abstammen, schreckliche Dinge anzutun. Herr Obama hat die Kontrolle über Hollywood, die Wissenschaft, die Medien, die Technokraten und die mächtigen Konzerne. Diese haben ihm und seiner Armee geholfen, „die Wahrheit zu Boden“ zu werfen (Daniel 8, 12). In einer verwandten Prophezeiung in 2. Könige 14, 26 wird vorausgesagt, dass sein zerstörerisches Werk der Nation bitteres Leid zufügen wird! Barack Obama hat so viel Macht ausgeübt – während seiner Präsidentschaft, gegen die Präsidentschaft von Donald Trump und durch die illegitime Präsidentschaft von Joe Biden. Gott ist zutiefst beunruhigt darüber, wie Satan diesen Mann benutzt hat, um Amerika von innen heraus zu zerstören! Und jetzt hat er damit begonnen, dem ein Ende zu setzen. Dieser Mann wird schnell untergehen; er wird entlarvt und zum Schweigen gebracht! Vers 27 von 2. Könige 14 sagt: „Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels austilgen wollte unter dem Himmel, und errettete sie durch Jerobeam, den Sohn des Joasch.“ Es war tatsächlich Satan, der Obama und seine Anhänger benutzte, um zu versuchen, den Namen Israel in Amerika und anderen Nationen auszulöschen – und Gott hielt ihn auf eine bestimmte Weise auf: „durch die Hand von Jerobeam.“ Gott benutzte einen modernen König Jerobeam ii. gegen diesen modernen Antiochus. Das geschah bis zu einem gewissen Grad in Trumps erster Amtszeit. Und während Biden Präsident war, hat Gott noch viel mehr von ihrer Gesetzlosigkeit aufgedeckt. Er hat den Weg für Trump geebnet, um wieder an die Macht zu kommen, und gleichzeitig beginnt er, Obama zu entmachten und ihn zum Schweigen zu bringen! Ein großer Teil der Abschaffung Obamas wird die Rückkehr von Donald Trump zur Präsidentschaft sein, die ich seit dem Wahlputsch 2020 vorausgesagt habe. Gott hat prophezeit, dass er Amerika vorübergehend durch Donald Trump retten würde. Satan und Obama wüten dagegen und versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Aber wie ich bereits am 1. Juni sagte: „Donald Trump wird nicht ermordet werden“! (Artikel, Seite 1). Gott sagt, dass Präsident Trump tatsächlich zurückkommen wird. Jetzt benutzt Gott auch den Obersten Gerichtshof und „löscht“ nicht Israel aus, sondern das Werk Satans und seiner Leute. Er ist nicht mehr derselbe, wie er einmal war; die Dinge verändern sich vor unseren Augen. Obama hat es geschafft, Biden zu manipulieren und zu benutzen. Aber jetzt gibt es endlich eine gewisse Opposition innerhalb der Demokratischen Partei. Die führenden Demokraten, wie die des New York Times, zeigen Anzeichen, im Konflikt mit Obama zu stehen. Obama wird zum Schweigen gebracht. Er ist noch nicht zum Schweigen gebracht worden, aber diese Verse (Amos 7, 7-8, die sich an die Verse 1-6 anschließen) zeigen, dass er am Ende völlig zum Schweigen gebracht werden wird! Er wird in der Bibel nicht mehr erwähnt, so viel ich sehen kann. Er hat sich vorgenommen, den Namen Israels auszulöschen, und jetzt gibt Gott ihm eine Kostprobe seines eigenen Übels: Gott löscht seine Macht aus und bringt ihn zum Schweigen. Am Ende von Vers 8 ist er völlig verschwunden. Wir werden dies in der kommenden Zeit noch deutlicher sehen. Inmitten Amos 7, 10 beschreibt, wie Amazja, der Priester, zu Jerobeam sagt: „Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel; das Land kann seine Worte nicht ertragen.“ Dieser moderne Jerobeam ist der „König“, und er befindet sich inmitten des Hauses Israel. Beachte jetzt: In den Versen 7–8 sagt Gott, dass Er eine Schnur verwenden wird—ein Messgerät—um Zerstörung inmitten von Amerika zu verhängen. Auch hier ist von einem Herrscher Israels die Rede – allerdings wird er hier nicht namentlich genannt. Sowohl Barack Obama als auch Donald Trump befinden sich „inmitten“ Israels (Amerikas); beide haben Israel regiert, worum es in diesem Kapitel geht. „Inmitten ist nachdrücklich“, bemerkt Langes Kommentar. Aber Vers 8 beschreibt eine schreckliche Zerstörung durch Gott „inmitten“ Israels. Gott vernichtet das Werk dieses Führers! Es gab einen endzeitlichen Obama Antiochus, der Amerika von innen, von oben, zerstört hat. Aber hier ist es, wo Gott diesen Antiochus zerstört! Es gibt keinen Obama Antiochus nach dem achten Vers. Antiochus wird nicht erwähnt, denn dank des Obersten Gerichtshofs und anderer Entwicklungen ist dieser Mann zum Schweigen gebracht worden. Amos 7, 9 zeigt, dass der Obama Antiochus verschwunden ist. Ich sehe keine Stelle in der Bibel, an der er zurückkehrt. Beobachten Sie Obama Nach der schrecklichen Leistung von Joe Biden in der Debatte am 27. Juni postete Barack Obama auf X: „Schlechte Debattenabende kommen vor. Glauben Sie mir, ich weiß es. Aber diese Wahl ist immer noch eine Wahl zwischen jemandem, der sein ganzes Leben lang für die einfachen Leute gekämpft hat, und jemandem, der sich nur um sich selbst kümmert. Zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt, der weiß, was richtig und was falsch ist … und jemandem, der zu seinem eigenen Vorteil nach Strich und Faden lügt. Daran hat die letzte Nacht nichts geändert, und deshalb steht im November so viel auf dem Spiel.“ Zunächst einmal sagen Biden und Obama dem amerikanischen Volk nicht die Wahrheit über so ziemlich alles. Sie lügen routinemäßig, genau wie der Teufel! (Johannes 8, 44). Sie sind bereit, alles zu sagen oder zu tun, um ihre Macht zu erhalten. Obama wirft anderen immer genau das vor, dessen er sich selbst schuldig gemacht hat. Noch wichtiger ist, dass Obamas Botschaft darauf hindeutet, dass die Wahlen im November die große Sache sind, aber ich glaube nicht, dass das überhaupt die große Sache in seinem Kopf ist. Ich glaube, er hat einen Bürgerkrieg oder einen Rassenkrieg im Sinn, der sich möglicherweise um die Amtseinführung von Donald Trump dreht. Sein großes Ziel war es schon immer, den Namen Israels auszulöschen! Das gilt insbesondere für Amerika, aber auch für Großbritannien und den jüdischen Staat im Nahen Osten. Obama hat auch in anderen Nationen, die vom alten Israel abstammen, eine Menge Zerstörung angerichtet (alles erklärt in Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung). Im März besuchte er den britischen Premierminister vor einer UNO–Abstimmung, und sie stimmten gemeinsam gegen Israel. Obama will den jüdischen Staat lahmlegen, während die Juden nach dem abscheulichen Massaker der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres um ihr Leben kämpfen. Durch seine Unterstützung von Premierminister Justin Trudeau, einem weiteren radikalen Liberalen, hat er dazu beigetragen, Kanada zu verändern. Mit Chinas Hilfe – und vor allem mit Hilfe der Macht Satans – hat Obama dazu beigetragen, Trudeau zum Diktator von Kanada zu machen. Kurz nach Obamas Besuch in Australien im März 2023 strömten etwa 400 000 Einwanderer in diese Nation, die nur 25 Millionen Einwohner hat; im nächsten Jahr wird die Zahl der Einwanderer voraussichtlich 750 000 erreichen. Millionen strömen über die Grenzen von Australien, Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Und so viele von ihnen sind jung, fit, im wehrfähigen Alter Männer aus aller Welt, einschließlich feindlicher Nationen von Amerika, wie China! Diese Einwanderer greifen Amerika an, indem sie mit Drogen handeln, Kinder und Sexsklaven schmuggeln, Vergewaltigungen und Morde begehen. Viele Konservative glauben, dass der Plan darin besteht, aus all diesen illegalen Einwanderern Wähler der Demokraten zu machen. Aber Obama hat einen anderen Plan: Er will Soldaten ins Land holen, die Spaltung, Gewalt, Verwirrung, Terrorismus, Rassen und Bürgerkrieg in Amerika und in diesen anderen Nationen säen können! Das ist der bekannte Plan der Kommunisten, und viele von denen, die ihm helfen, sind Kommunisten. Können Sie den Ernst dieser Krise erkennen? Obamas Ziel ist es, den Namen Israels auszulöschen! Das ist ihm in erschreckendem Maße gelungen. Aber jetzt verliert er schnell an Einfluss und seine Macht wird weiter schwinden. Ich denke, es wird in kurzer Zeit geschehen, denn die Ereignisse überschlagen sich. Die Warnung eines Propheten In Amos 7, 8 wird beschrieben, wie Gott die Zerstörung „mitten unter [seinem] Volk“ vorbereitet – Er bringt den Obama Antiochus zum Schweigen. In Vers 9 heißt es: „Und die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden …“ Die „Höhen Isaaks“ beziehen sich auf einen Abfall innerhalb der wahren Kirche Gottes, der in dieser Endzeit stattfand (ab Mitte der 1980er Jahre; fordern Sie unser kostenloses Buch Raising the Ruins [Die Trümmer aufrichten; derzeit nur in Englisch verfügbar] an, um mehr darüber zu erfahren). Zu den „Heiligtümern Israels“ gehören auch die weltlichen Kirchen in Amerika, von denen sich viele mit Donald Trump verbünden werden. Und der Vers schließt: „[U]nd ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam hermachen“ – nicht gegen Jerobeam selbst, sondern gegen das Haus Jerobeams. An diesem Punkt der Prophezeiung ist also Jerobeam (Präsident Trump) prominent und der politische Antiochus (Barack Obama) ist zum Schweigen gebracht worden. Dann kommt „Amazja, der Priester in Bethel“ (Vers 10).(Bethel bedeutet Haus Gottes, aber es ist korrupt geworden.) Das ist ein geistlicher Antiochus der Neuzeit – ein Mann, der den größten Teil von Gottes eigener Kirche von innen heraus, von oben, zerstört hat. Er wird auf den Plan treten, um Jerobeam zu helfen. Sehen Sie zu, dass sich diese Prophezeiung bald erfüllt. Dieser Mann wird den Präsidenten warnen: „Der Amos [ein Typus eines modernen Propheten] macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel; das Land kann seine Worte nicht ertragen.“ Das bedeutet, dass die prophetische Warnbotschaft von Gottes wahrer Kirche da draußen ist. Die Menschen wissen darüber Bescheid und haben Probleme damit. „Denn so spricht Amos: Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden“ (Vers 11). Amazja präsentiert eine falsche Darstellung von Gottes Botschaft. Der moderne Amos warnt, dass Gott das Haus Jerobeams angreifen wird – nicht Jerobeam selbst. Aber seine Botschaft besagt in der Tat, dass Amerika und die anderen modernen Nationen Israels zerstört werden, Millionen von Menschen getötet werden und die Überlebenden gefangen weggeführt werden. Hesekiel 5 und andere Schriften prophezeien, dass zwei Drittel der Hunderte von Millionen Menschen in Amerika, Großbritannien und anderen israelitischen Nationen getötet und das letzte Drittel gefangen genommen werden wird! Dies ist die Botschaft Gottes, die Amazja und Jerobeam nicht gefällt. Amos 6, 9–11 ist eine Art Einleitung zu Amos 7. Darin werden 10 Männer in einem Haus beschrieben, die alle sterben; andere müssen die Leichen herausnehmen und sie samt Knochen verbrennen. In Vers 11 wird beschrieben, wie Gott die Menschen mit schrecklicher Zerstörung schlägt, und die verwendete Terminologie deutet auf unvorstellbare Verwüstungen hin, wie z.B. einen Atomkrieg und Strahlung! Das ist das Grauen, mit dem unsere Nationen konfrontiert sind! Gottes wahre Kirche muss die Welt – insbesondere Amerika, Großbritannien und Juda – davor warnen, was in naher Zukunft auf sie zukommen wird, wenn sie nicht auf Gott hören und bereuen! In Amos 7, 12–13 befiehlt der böse Priester dem Propheten Gottes, das Land zu verlassen, weil er das Volk, die religiösen Führer und sogar den Gerichtshof beleidigt hat, die alle dem Führer Jerobeam gegenüber loyal sind. Das ist wieder einmal eine großartige Wende der Ereignisse! Zu dieser Zeit werden die Auserwählten Gottes ins Exil gehen – aber andere Schriften zeigen, dass sie dann an einen Ort gebracht werden, der sie vor der unvorstellbaren Verwüstung schützt, die bald darauf folgen wird. Die Warnung eines Propheten Auf die eine oder andere Weise wird Gott Jerobeam – Donald Trump – benutzen, um Amerika für kurze Zeit zu retten. Und auf die eine oder andere Weise wird Gott diesem Mann durch einen modernen Propheten eine Warnung zukommen lassen. Dies ist das letzte Mal, dass Gott vorbeigeht und diesem Mann und dem Volk von Amerika und anderen israelitischen Nationen die Gelegenheit gibt, zu bereuen. Wenn Sie diese Botschaft nicht beherzigen, wird das schlimmste Leid auf der Erde die Folge sein! Das Tempo der weltbewegenden Ereignisse in Amerika und in der Welt beschleunigt sich dramatisch. Für viele Menschen ist es verwirrend und verblüffend. Aber Gott gibt uns außergewöhnliche Einblicke, die zeigen, wie sehr er an der Gestaltung dieser Ereignisse beteiligt ist und wohin sie führen. Behalten Sie die weiteren Entwicklungen im Auge, vor allem in Amerika, um zu sehen, wie sich dieses prophetische Bild aus Amos 7 weiter erfüllt. Gott legt alles offen, um uns unsere Sünden zu zeigen und uns zur Reue zu bewegen! Wir müssen bereuen, wenn wir Gottes Söhne werden wollen. Der Schöpfer des Universums nennt uns Seine Söhne. Er möchte uns dieses Universum geben, um für immer zu herrschen. Gott erschafft Sich Selbst im Menschen neu! Wie Herbert W. Armstrong sagte: „Es ist fast unglaublich, aber es ist wahr!“ Das ist Gottes höchstes Ziel und der Zweck, für den er all diese Ereignisse heute gestaltet. Reagieren Sie auf Gottes Warnung und erfüllen Sie den transzendenten Zweck, für den Sie geschaffen wurden! Quellen: PublicDomain/dieposaune.de am 13.10.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309