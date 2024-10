Argentinische Forscher identifizieren 55 nicht deklarierte Chemikalien, darunter Arsen, in Covid-„Impfstoffen“

Argentinische Wissenschaftler haben in sechs wichtigen Covid-Impfstoffmarken 55 chemische Elemente identifiziert, darunter elf Schwermetalle und elf Lanthanoide.

Diese Elemente, die nicht in den Packungsbeilagen aufgeführt sind, könnten eine synergistische Toxizität aufweisen und die Gesundheitsrisiken über das von Aufsichtsbehörden und Herstellern offengelegte oder untersuchte Maß hinaus verstärken.

Die argentinische Studie ergab, dass 82 Prozent der getesteten Impfstoffe nicht deklariertes Arsen enthielten und alle nachgewiesenen Schwermetalle mit toxischen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit in Verbindung gebracht werden.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Ergebnisse wahrscheinlich nicht auf Verunreinigungen zurückzuführen sind und fordern eine umfassendere Analyse einer größeren Anzahl von Proben.

Sie fordern die Regierungen auf, aufgrund der „äußersten Dringlichkeit“ der Situation entsprechende Untersuchungen zu diesen Produkten durchzuführen.

Von Brenda Baletti , PhD, veröffentlicht von The Defender am 15. Oktober 2024

Eine Gruppe argentinischer Wissenschaftler hat in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm und Sputnik V 55 chemische Elemente identifiziert, die nicht in den Packungsbeilagen aufgeführt sind. Dies geht aus einer letzte Woche im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlichten Studie hervor.

Zu den chemischen Elementen zählen elf Schwermetalle – etwa Chrom, Arsen, Nickel, Aluminium, Kobalt und Kupfer –, die nach Ansicht der Wissenschaftler als systemische Giftstoffe gelten und bereits bei geringer Belastung als krebserregend gelten und Organschäden hervorrufen. (COVID-Impfstoff: Beunruhigende Bilder: Im Blut der Menschen blinken Lichter (Videos))

Die Proben enthielten außerdem 11 der 15 Lanthanoide oder Seltenerdelemente, schwerere, silbrige Metalle, die häufig in der Industrie verwendet werden. Diese chemischen Elemente, zu denen Lanthan, Cer und Gadolinium gehören, sind der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt als Schwermetalle, haben sich aber ebenfalls als hochgiftig erwiesen.

„Der Nachweis mehrerer nicht deklarierter toxischer Elemente, darunter Schwermetalle und Lanthanoide, in Covid-19 -Impfstoffen gibt Anlass zu doppelter und mehrfacher Sorge um die menschliche Gesundheit“, sagte Dr. James Lyons-Weiler, ein Mitglied der Redaktion der Zeitschrift, der nicht an der Forschung beteiligt war, gegenüber The Defender .

„Einzeln sind diese Chemikalien dafür bekannt, neurologische, kardiovaskuläre und immunologische Schäden zu verursachen.“

„Zusammen könnte ihre synergistische Toxizität diese Risiken weit über das hinaus verschärfen, was Aufsichtsbehörden und Hersteller offengelegt oder untersucht haben“, fügte Lyons-Weiler hinzu.

Die Forschung basiert auf einer Reihe von Studien, die seit 2021 durchgeführt wurden und bei denen unterschiedliche Analysetechniken zur Analyse von Covid-19-Impfstofffläschchen großer Hersteller eingesetzt wurden. Frühere Studien identifizierten auch eine erhebliche Anzahl chemischer Elemente, die nicht auf den Impfstoffetiketten aufgeführt waren.

Zu den Forschungsbemühungen gehörten eine Studie einer deutschen Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2022 , der auch der verstorbene Pathologe Arne Burkhardt angehörte und die der deutschen Regierung vorgelegt wurde, eine Studie von Wissenschaftlern in England aus dem Jahr 2021, eine Studie des Kanadiers Dr. Daniel Nagase aus dem Jahr 2022 und eine rumänische Studie von Dr. Geanina Hagimă aus dem Jahr 2023 .

[Siehe auch: Kanadische Forscher finden Kohlenstoffnanotechnologie und Thulium in Covid-Injektionen von Moderna und Pfizer , The Exposé, 27. Mai 2022]

Im Rahmen dieser weltweiten Studien hatten Forscher bis Ende 2023 24 nicht deklarierte chemische Elemente in den Formeln des Covid-19-Impfstoffs identifiziert.

Marcela Sangorrín, PhD, Co-Autorin der argentinischen Studie, erklärte gegenüber The Defender, diese unterschiedlichen internationalen Studien seien wichtig, da es „erhebliche Lücken in der Qualitätskontrolle biologischer Produkte durch die nationalen Regulierungsbehörden der einzelnen Länder“ gebe.

„Diese Situation ist umso dringlicher und besorgniserregender, wenn wir die rasanten Fortschritte bei der Entwicklung der Biotechnologie bedenken. Aufgrund ihrer Komplexität sind strengere gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen erforderlich, um die Sicherheit der Personen zu gewährleisten, die sich für die Anwendung dieser Therapien entscheiden“, sagte Sangorrín.

CDC macht es „fast unmöglich, Informationen zu Impfstoff-Hilfsstoffen zu finden“

Ziel der argentinischen Studie war es, die bisherigen Ergebnisse zu nicht deklarierten Elementen zu bestätigen und alle in diesen Studien nicht ermittelten Elemente zu erkennen und zu messen.

Sie analysierten 13 Fläschchen aus verschiedenen Chargen von sechs Marken der Covid-19-Impfstoffe in einem Labor der Nationalen Universität von Córdoba. Sie verwendeten eine hochempfindliche Analysetechnik – die induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie –, mit der sich Elemente in Spurenmengen in biologischen Flüssigkeiten messen lassen.

Die Forscher analysierten von jedem Impfstoff mindestens zwei Fläschchen, mit Ausnahme von CanSino, einem in China hergestellten viralen Vektorimpfstoff, von dem sie nur ein Fläschchen analysierten.

Ihr Papier enthielt eine lange Liste der von den Herstellern deklarierten Bestandteile des Covid-19-Impfstoffs. Die Bestandteile variieren je nach Impfstoffhersteller. Die Forscher erhielten die Listen durch öffentliche Informationsanfragen.

Mit Ausnahme von Sputnik V und Sinopharm geben die Hersteller die Mengen der genannten Hilfsstoffe in ihren Impfstoffen nicht an, was die Forscher als „sehr schwerwiegendes Versäumnis auf regulatorischer Ebene“ bezeichneten.

Impfstoffe enthalten häufig Hilfsstoffe – Zusatzstoffe, die als Konservierungsmittel, Adjuvantien, Stabilisatoren oder für andere Zwecke verwendet werden. Laut den Centers for Disease Control and Prevention („CDC“) sollten Stoffe, die bei der Herstellung eines Impfstoffs verwendet werden, aber nicht im Inhalt des Endprodukts aufgeführt sind, irgendwo in der Packungsbeilage aufgeführt sein.

Die Auflistung der Hilfsstoffe sei wichtig, argumentieren die Forscher, da Hilfsstoffe Allergene und andere „ versteckte Gefahren “ für die Geimpften enthalten könnten.

OpenVAERS berichtet, dass die CDC öffentlich zugängliche Informationen zu Impfstoff-Hilfsstoffen „fast unmöglich zu finden“ gemacht hat. OpenVAERS bietet eine umfassende Liste der Impfstoff-Hilfsstoffe nach Typ und Impfstoff.

Auf der OpenVAERS-Website wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass bei unabhängigen Tests der Impfstofffläschchen „Verunreinigungen festgestellt wurden, die weit über die von den Herstellern öffentlich angegebenen Werte hinausgehen“, wie in dieser Studie festgestellt wurde.

Die Forscher stellten fest, dass die Ergebnisse ihrer chemischen Analyse je nach Impfstoff und je nach getestetem Fläschchen variierten. In einigen Fällen wurden die Fläschchen an verschiedenen Tagen wiederholt getestet und lieferten leicht unterschiedliche Ergebnisse.

In einer Charge des AstraZeneca-Impfstoffs identifizierten die Forscher 15 chemische Elemente, von denen 14 nicht deklariert waren. In der anderen Charge entdeckten sie 21 Elemente, von denen 20 nicht deklariert waren. In der CanSino-Ampulle identifizierten sie 22 Elemente, von denen 20 nicht deklariert waren.

