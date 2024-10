„Hexen“, die einen Zauber auf Trump legen wollen, sind verärgert, dass er „eine Art Schutz um sich hat“ (Videos)

pic.twitter.com/pklPv9PT6U

— Juanita Broaddrick (@atensnut) October 22, 2024

Die Flüche der Hexen erinnern an ein ähnliches Ereignis im Vorfeld der Wahlen 2020, als Tausende von Hexen gemeinsam einen rituellen Halloween-Massenzauber durchführten, „um Donald Trump und alle, die ihn unterstützen, zu binden“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hexen, die mit den Mächten des Bösen verbündet sind, versuchen, den Schutz, den Gott Trump gewährt, zunichte zu machen.

Die Fronten waren noch nie so klar.

Stanley Kubricks Tochter sagt, er sei „MAGA“ gewesen und hätte Trump Full Metal Jacket-Filmmaterial für Werbespots gegeben

Vivian Kubrick, die Tochter des legendären Regisseurs Stanley Kubrick, hat Donald Trump entschieden gegen die Kritik in Schutz genommen, dass dieser in einem Wahlkampfspot Filmmaterial aus dem Antikriegsfilm Full Metal Jacket ihres Vaters verwendet hatte.

Laut Vivian war ihr Vater „MAGA“, unterstützte Reagan und hätte Trump stolz unterstützt. Sie behauptet, Stanley Kubrick habe die menschliche Natur verstanden und die Bedeutung eines starken, fokussierten US-Militärs erkannt, das nicht von einer „Woke“-Ideologie getrieben sei.

„AN DIEJENIGEN, DIE DENKEN, MEIN VATER HÄTTE NICHT GEWOLLT, DASS TRUMP FMJ-FILMFESTIMEN HAT, Hier sind meine Gedanken: Ich stimme grundsätzlich zu, dass ein Antikriegsfilm nicht mit der Förderung der Idee eines harten, nicht aufgeweckten US-Militärs und damit des Krieges selbst vereinbar ist – jedoch – wir erleben sehr gefährliche und seltsame Zeiten, und daher ist die Verwendung dieser Filmmaterialien zweifellos reine Zweckmäßigkeit.

TO THOSE WHO THINK MY FATHER WOULDN’T HAVE WANTED #TRUMP TO USE FMJ FOOTAGE

Here are my thoughts: I agree in principle that an anti-war movie is incongruous with promoting the idea of a tough non-woke US military and thus war itself – however – these are very dangerous and… https://t.co/0bSXz8nL3V

About aikos2309 See all posts by aikos2309