Die noch unveröffentlichte Beobachtungsstudie mit Daten aus Gesundheitssystemen im Vereinigten Königreich zeigte außerdem, dass der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff Kindern und Jugendlichen nur 14 bis 15 Wochen Schutz vor positiven Tests auf das Virus bot. Dieser Artikel wurde zuvor in „ The Defender “ veröffentlicht.

Der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff bot Kindern und Jugendlichen in England nur etwa 14 bis 15 Wochen Schutz vor positiven Tests auf das Virus. Dies geht aus einer vorab veröffentlichten Studie mit mehr als 1,7 Millionen Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren im englischen nationalen Gesundheitssystem hervor (NHS).

Forscher, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs bei vollständig geimpften, teilweise geimpften und ungeimpften Kindern und Jugendlichen untersuchten, fanden Fälle von Myokarditis und Perikarditis nur bei geimpften Kindern.

„Diese Studie zeigt deutlich, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer Kindern und Jugendlichen fast keinen Nutzen bringt, aber ihr Risiko für Myokarditis und Perikarditis erhöht“, sagte Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense.

„Es stellt sich die Frage: Warum empfiehlt die CDC weiterhin diese nicht lizenzierten Impfungen für Kinder? Wo sind die Daten, die sie verwenden, um ihre Behauptung zu untermauern, dass der Nutzen dieser Impfstoffe die Risiken überwiegt?“

Die Studie ergab, dass bei geimpften Kindern die Wahrscheinlichkeit, in die Notaufnahme zu gehen und im Krankenhaus zu bleiben, etwas geringer war, bei Kindern und Jugendlichen aller Gruppen war dies jedoch äußerst selten. (Japanische Enthüllung: Verfünfzigfachung von Herzversagen bei COVID-Geimpften sorgt für Schockwellen)

Unter den Probanden gab es keine COVID-19- Todesfälle .

Gesundheitsbehörden im Vereinigten Königreich (UK) und in den USA haben die Pfizer-Impfstoffe auf der Grundlage klinischer Studien zugelassen, in denen die Immunogenität – also wie gut der Impfstoff eine Immunantwort im Körper hervorrief – und die Wirksamkeit gegen Infektionen gemessen wurden.(DNA-Nanoroboter: Pfizer-Insider enthüllt, dass geimpfte Menschen bald aus allen Körperöffnungen bluten werden (Video))

In den Studien wurde nicht getestet, wie gut die Impfstoffe vor schweren Erkrankungen schützen. Sie bewerteten auch keine spezifischen Sicherheitsendpunkte wie Myokarditis und Perikarditis, über die weltweit berichtet wurde.

Um diesen Mangel an Schlüsseldaten aus den klinischen Studien zu beheben, haben Forscher aus Oxford, Harvard, der London School of Hygiene and Tropical Medicine, der University of Bristol und TPP (einem globalen digitalen Gesundheitsunternehmen) eine hypothetische Studie erstellt, die auf beobachteten realen Ergebnissen basiert Daten.

Ihre Forschung bestätigte eine Vielzahl von Beweisen, die einen Zusammenhang zwischen den COVID-19-Impfungen und Myokarditis und Perikarditis, insbesondere bei Jugendlichen, belegen.

Die Studie bestätigte auch, dass selbst im Jahr 2021, als der Impfstoff erstmals für Kinder und Jugendliche zugelassen wurde, in dieser Altersgruppe kein hohes Risiko für schwerwiegende Folgen im Zusammenhang mit COVID-19 bestand, darunter Tod oder die Notwendigkeit einer Notfallversorgung, eines Krankenhausaufenthalts oder einer Intensivpflege .

Seitdem ist dieses Risiko noch geringer geworden .

Die Forscher führten ihre Studie mit Daten aus der NHS OpenSAFELY-TPP-Datenbank durch, die Teil der OpenSAFELY -Plattform ist, einer sicheren Plattform, die Forschern Zugriff auf anonymisierte NHS-Daten ermöglicht.

Die Datenbank deckt 40 % der englischen Hausarztpraxen ab und ist mit der nationalen Coronavirus-Überwachung, Krankenhausepisoden und Sterberegistrierungsdaten verknüpft. Es wird durch Zuschüsse des Wellcome Trust finanziert , dem größten Geldgeber für medizinische Forschung im Vereinigten Königreich und einem der größten weltweit.

Die Studie umfasste alle in der Datenbank enthaltenen Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren und alle Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zum 31. August 2021, als der Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen wurde – mehr als 1,7 Millionen Kinder.