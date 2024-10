Trump hat einen unglaublichen Aufschwung, während Harris‘ Wahlkampf spektakulär zu implodieren beginnt – drittes Attentat auf Trump vereitelt

Und wie wir wiederholt gesagt haben, unterscheiden sich die öffentlichen und privaten Daten. Die öffentlichen Daten sind billig und weisen in fast jedem Fall Probleme auf. Das liegt jetzt einfach in der Natur der Sache für akademische und Medienorganisationen, nicht für alle, aber für die meisten.“

Dies bedeutet sicherlich nicht, dass Trump die Wahl in der Tasche hat.

Bis November kann noch so viel passieren.

Tatsächlich werden gerade , während ich diesen Artikel schreibe, einige sehr verstörende Anschuldigungen gegen Tim Walz veröffentlicht.

Wir werden also sehen, was passiert.

Aber im Moment scheinen die großen Online-Wettmärkte davon auszugehen , dass Trump gewinnen wird …

Auf der Prognoseplattform Polymarket liegt der ehemalige Präsident Donald Trump derzeit 10 Punkte vor Vizepräsidentin Kamala Harris – eine deutliche Kehrtwende gegenüber den Wettquoten im September.

Den neuesten Daten von Polymarket zufolge liegen die Chancen von Trump, im November das Oval Office zu erringen, derzeit bei 55 %, während Harris mit 45 % rechnen kann.

Der ehemalige Präsident konnte auch Harris‘ Vorsprung in vier von sechs Swing States umkehren und liegt nun in Arizona, Georgia, Michigan und Pennsylvania vorn – wobei Arizona und Georgia die Bundesstaaten sind, in denen der republikanische Kandidat mit dem größten Vorsprung siegte.

Vor etwa einem Monat waren die Demokraten sehr zuversichtlich.

Doch nun macht sich offensichtlich Panik breit …

Das hat natürlich beide Parteien nicht davon abgehalten, das zu tun, was sie immer tun. Bei den Demokraten scheint dies die Woche zu sein, in der ihre traditionelle Panik vor den Wahlen eingesetzt hat. Strategen warnen nun, dass Harris ein „ Plateau erreicht “ habe, dass sie „aggressiver sein“ müsse und dass sie sich als Zentristin neu erfinden müsse, um „ den Deal abzuschließen “. In den letzten Tagen habe ich Artikel gelesen, die ihre Probleme bei männlichen Wählern , schwarzen männlichen Wählern , arabischen Wählern , Latino-Wählern , Wählern aus Pennsylvania, Michigan und Wisconsin analysierten . Außerdem hat sie anscheinend ein Biden-Problem , ein Bibi-Problem und ein Hurrikan-Problem .

Harris ist einfach alles andere als inspirierend und viele Leute finden sie äußerst nervig.

Diese Mängel torpedierten ihre Kandidatur für die Präsidentschaft 2020 und dürften ihr auch dieses Mal zum Verhängnis werden.

Wenn Sie für das Präsidentenamt kandidieren und gewinnen möchten, müssen Sie ein Star sein.

Es ist wirklich so einfach.

Der Grund, warum Trump bei seinen Kundgebungen so große Menschenmengen anzieht, liegt darin, dass Millionen und Abermillionen Amerikaner ihn regelrecht verehren.

Auch das macht Trump zur Zielscheibe und es scheint, als sei gerade ein „dritter Mordversuch“ vereitelt worden …

Ein dritter Mordversuch gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurde am Samstag vereitelt, nachdem ein Mann aus Las Vegas mit Waffen und gefälschten Pässen etwa eine halbe Meile von Trumps Wahlkampfkundgebung im Coachella Valley entfernt festgenommen worden war, sagte der Sheriff von Riverside County, Chad Bianco, am Sonntag.

Beamte, die Trumps Kundgebung zugeteilt waren, sagten, der Fahrer, Vem Miller, sei gegen 17 Uhr in einem schwarzen SUV zu einem Kontrollpunkt an der Kreuzung von Avenue 52 und Celebration Drive gefahren. Dabei habe man festgestellt, dass er im illegalen Besitz einer Schrotflinte, einer geladenen Pistole und eines Magazins mit hoher Kapazität war, teilte das Sheriff-Department des Riverside County in einer Pressemitteilung mit.

Bianco sagte der Southern California News Group am Sonntag, er glaube, dass Miller – der seiner Aussage nach Mitglied einer rechtsgerichteten regierungsfeindlichen Gruppe ist – geplant habe, Trump zu töten. Dieser Plan sei von Beamten vereitelt worden, als Miller an einem Kontrollpunkt gefälschte VIP- und Presseausweise vorlegte.

„Sie waren unterschiedlich genug, um die Beamten zu beunruhigen“, sagte Bianco. „Wir haben wahrscheinlich einen weiteren Mordversuch verhindert.“

Wie ich bereits sagte, wäre es wirklich ein Wunder, wenn Trump es tatsächlich zur Wahl schaffen würde.

Und egal, wer am Ende als Sieger hervorgeht, die Wahrheit ist, dass wir eine zutiefst gespaltene Nation sind, die sich rasch in die falsche Richtung bewegt.

Unabhängig davon, ob Trump oder Harris gewinnt, erwarte ich nach dem Ausgang dieser Wahl enorme Unruhen in der Bevölkerung .

Wer also den Wahltag als Ziellinie betrachtet, liegt völlig falsch.

Diese Wahl wird nicht das Ende von irgendetwas sein. Vielmehr wird sie lediglich der Anfang eines völlig neuen Kapitels sein.

Drittes Attentat auf Trump vereitelt

Ein Mann wurde mit gefälschten Presseausweisen und geladenen Waffen vor einer Kundgebung des ehemaligen US-Präsidenten in Kalifornien verhaftet. Trump hat in den letzten drei Monaten bereits zwei Attentate überlebt.

Ein drittes Attentat auf Donald Trump wurde am Samstag verhindert, als Polizeibeamte einen bewaffneten Mann mit gefälschten Presseausweisen vor der Kundgebung des ehemaligen US-Präsidenten in Coachella, Kalifornien, festnahmen, so ein örtlicher Polizeibeamter.

Vem Miller, ein 49-jähriger Einwohner von Las Vegas, wurde am Samstag an einem Kontrollpunkt außerhalb des Veranstaltungsortes mit einer illegal besessenen Schrotflinte, einer geladenen Handfeuerwaffe und einem Magazin mit hoher Kapazität verhaftet, teilte das Büro des Sheriffs von Riverside County am Sonntag in einer Erklärung mit.

Der Sheriff von Riverside County, Chad Bianco, erklärte gegenüber lokalen Medien, Miller habe am Kontrollpunkt gefälschte VIP- und Presseausweise vorgelegt.

„Sie waren so unterschiedlich, dass die Polizisten alarmiert waren“, sagte Bianco der Press-Enterprise. „Wir haben wahrscheinlich ein weiteres Attentat verhindert.“

Bianco beschrieb Miller als „souveränen Bürger“ und bezog sich damit auf ein loses Kollektiv von extremen Libertären, die glauben, dass die Regierung keine legale Autorität über sie ausüben kann. Miller ist ein eingetragener Republikaner, der einen Master-Abschluss von der University of California, Los Angeles, hat und 2022 für die Staatsversammlung in Nevada kandidierte, fügte Bianco hinzu.

Miller habe weder bestätigt noch dementiert, dass er ein Attentat auf Trump geplant habe, so Bianco.

Der 49-jährige Verdächtige wurde gegen eine Kaution von 5.000 Dollar freigelassen und wird im Januar wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht erscheinen.

Trump hat in den letzten drei Monaten zwei Attentate überlebt. Der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat entging im Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania nur knapp dem Tod, als eine aus etwa 150 m Entfernung abgefeuerte Kugel sein Ohr streifte. Der Schütze feuerte von einem Dach aus, das der Geheimdienst unerklärlicherweise ungeschützt gelassen hatte, und schaffte es, einen Kundgebungsteilnehmer zu töten und zwei weitere zu verletzen, bevor er von einem Scharfschützen erschossen wurde.

Der zweite Versuch fand im September auf Trumps Golfplatz in West Palm Beach, Florida, statt. Ein Schütze, der von einem Gebüsch aus auf Trump zielte, wurde von Agenten des Secret Service aufgeschreckt und verhaftet, nachdem er vom Tatort geflohen war.

Der Verdächtige, der als Ryan Wesley Routh identifiziert wurde, hatte 2022 erfolglos versucht, dem ukrainischen Militär beizutreten, und danach einen Plan entwickelt, um ehemalige afghanische Kommandos zu rekrutieren, die für Kiew kämpfen sollten.

US-amerikanische Geheimdienstler haben behauptet, dass Iran versucht, Trump zu ermorden, und US-Präsident Joe Biden hat Teheran gewarnt, dass er einen Anschlag auf seinen ehemaligen politischen Rivalen als Kriegshandlung betrachten würde.

Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz behauptete letzten Monat, dass derzeit fünf „Attentäterteams“ in den USA versuchen, Trump zu töten, von denen drei mit dem Iran, Pakistan und der Ukraine in Verbindung stehen. Eine andere Theorie, die bei einigen Republikanern beliebt ist, besagt, dass „ein Maulwurf innerhalb des Secret Service“ Informationen an diese Killerkommandos weitergibt, so Gaetz gegenüber Breitbart News.

Biden sagte am Freitag, er habe den Secret Service angewiesen, Trump zu schützen „als ob er ein amtierender Präsident wäre“, und ihm jede Sicherheitsunterstützung zu gewähren, die seine Kampagne verlangt.

