Bill Gates muss sich im November in den Niederlanden wegen Schadensersatzansprüchen wegen COVID-Impfschäden vor Gericht verantworten

Ein niederländisches Gericht hat entschieden, dass der Milliardär und weltweite Impfbefürworter Bill Gates in den Niederlanden vor Gericht gestellt wird, weil er die Öffentlichkeit über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe in die Irre geführt hat.

Der Fall, der von sieben Klägern vorgebracht wird, die behaupten, Impfschäden erlitten zu haben, ist ein schwerer Schlag für Gates, der eine Schlüsselfigur bei der weltweiten Förderung der COVID-19-Impfbemühungen war.

Der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ zufolge reichten die Kläger die Klage im vergangenen Jahr ein. Als Beschuldigte nannten sie neben Gates auch den ehemaligen niederländischen Premierminister und heutigen NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Mitglieder des COVID-19 Outbreak Management Teams der niederländischen Regierung, Pfizer-CEO Albert Bourla sowie den niederländischen Staat selbst.

Gates ist einer der „Experten“, die mehrere Behauptungen über die experimentellen COVID-Impfstoffe aufstellten:

Die Kläger argumentieren, dass Gates durch sein Engagement bei der Bill & Melinda Gates Foundation und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) an einer weitreichenden Agenda – dem sogenannten „Great Reset Project“ – beteiligt war, die darauf abzielte, die globale Krise auszunutzen, um umfassende gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen – und das alles unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung.

Zu dieser Agenda gehörte laut Klage auch die Förderung von Impfstoffen, von denen man wusste, dass sie unsicher sind.

Die Kläger behaupten, sie seien durch Täuschung zu diesen gefährlichen Injektionen verleitet worden und die Folgen seien verheerend gewesen. Seit der Impfung leiden sie angeblich unter körperlichen und psychischen Schäden. (Bill Gates‘ neue Netflix-Show gibt öffentlich Auskunft über seinen „Entvölkerungsplan“ für Milliarden von Menschen)

Einer der sieben Kläger ist Berichten zufolge seit der ersten Einreichung gestorben, sodass sechs weitere den Kampf gegen Gates und seine Mitstreiter fortsetzen. Diese einfachen niederländischen Bürger, deren Identität aus den Gerichtsdokumenten geschwärzt wurde, sagen, sie hätten der Impfstoff-Erzählung vertraut und zahlen nun den Preis dafür.

Als Teil ihrer Beweise verwiesen die Kläger auf verschiedene öffentliche Äußerungen von Gates, darunter ein vielgesehenes YouTube-Video vom April 2020 mit dem Titel „Das Rennen um einen COVID-19-Impfstoff erklärt “.

Trotz Gates‘ Versuchen, der Zuständigkeit des niederländischen Gerichts zu entgehen, indem er behauptete, als amerikanischer Staatsbürger müsse er in den Niederlanden nicht angeklagt werden, wies das Gericht dieses Argument zurück, so die unabhängige Forscherin und Reporterin Penny Marie.

300x250

Am 16. Oktober 2024 gab das Bezirksgericht Leeuwarden bekannt, dass es tatsächlich zuständig sei, den Fall gegen Gates zu verhandeln.

Der Milliardär wurde vor Gericht von einem Anwalt von PelsRijcken vertreten, erschien jedoch nicht persönlich zur Anhörung am 18. September. Die Verteidigung seines Anwaltsteams brach zusammen, als das Gericht zugunsten der Kläger entschied.

Im Urteil heißt es:

300x250 boxone

Artikel 7 Absatz 1 der Zivilprozessordnung besagt, dass das niederländische Gericht, wenn es für einen der Beklagten zuständig ist, auch für andere Beklagte im selben Verfahren zuständig ist, sofern zwischen den Ansprüchen gegen die verschiedenen Beklagten ein so großer Zusammenhang besteht, dass Zweckmäßigkeitsgründe ein gemeinsames Verfahren rechtfertigen.

[…]

Nach Verständnis des Gerichts argumentieren [redigiert] et al., dass Hofstra et al. und damit Gates Teil einer weltweiten Gruppe von Einzelpersonen, juristischen Personen und anderen Einrichtungen sind, die im Rahmen der Umsetzung eines Projekts namens „Covid 19: The Great Reset“ Menschen dazu verleitet haben, sich Covid-19-Injektionen zu verabreichen, obwohl sie wussten oder hätten wissen müssen, dass diese Injektionen nicht sicher und wirksam sind.

Aus Gates’ Plädoyer schließt das Gericht, dass Gates auch die Position von [redigiert] et al. so verstanden hat. Das Gericht geht davon aus, dass [redigiert] et al. in diesem Zusammenhang weiter argumentieren, dass Gates diese Täuschung international durch zwei Videos begangen hat, die im April und Dezember 2020 auf YouTube veröffentlicht wurden und in denen Gates angeblich eine falsche Darstellung der Notwendigkeit der Covid-19-Injektionen bzw. der Sicherheit dieser Injektionen gegeben hat.

Soweit [redigiert] et al. Obwohl der Vorwurf erhoben wurde, dass sämtliche Handlungen der Bill & Melinda Gates Foundation auch in diesem Gruppenkontext als rechtswidrige Handlungen von Gates anzusehen seien, lässt das Gericht dies im Kontext dieses Vorfalls außer Acht, da es dies nicht belegt hat.

[…]

Aufgrund des Vorstehenden ist dieses Gericht nach Artikel 7 Absatz 1 Rv. international zuständig für die Entscheidung über die Klagen gegen Gates.

Das Gericht entschied, dass Gates, der versucht hatte, die Klage abzuweisen oder die Zuständigkeit des Gerichts anzufechten, im Unrecht war. Seine Klage wurde abgewiesen, und er wurde infolgedessen dazu verurteilt, die Anwaltskosten der Kläger zu bezahlen.

Laut Gerichtsunterlagen muss Gates die Prozesskosten des Klägers übernehmen, die sich auf 1.406,00 Euro (1.518,44 US-Dollar) belaufen. Darin enthalten sind:

1.228,00 € (1.326,17 $) für die Anwaltskosten des Klägers.

178,00 € (192,23 $) an zusätzlichen Rechtskosten.

Gates muss diese Kosten innerhalb von 14 Tagen bezahlen, andernfalls drohen weitere Strafen. Sollte Gates innerhalb der angegebenen Frist nicht nachkommen, werden dem Gesamtbetrag zusätzlich 92,00 € zuzüglich Servicekosten hinzugefügt.

Gates muss sich nun vor einem niederländischen Gericht zu den Vorwürfen äußern; eine neue Anhörung ist für den 27. November 2024 angesetzt.

Lesen Sie hier das Urteil, das Penny Marie und Zebra Inspiratie erhalten haben.

Fazit:

Bill Gates begeht seit Jahrzehnten am helllichten Tag Verbrechen: Er führt Experimente an schutzlosen Kindern in Afrika und Indien durch, ist Drahtzieher einer weltweiten Impfstoffkampagne, die mit Millionen von Toten in Verbindung gebracht wird, und verfolgt gleichzeitig eine erschreckende Agenda, deren Wurzeln in Eugenik und Bevölkerungsreduzierung liegen.

Wie also konnte er so lange damit durchkommen?

Er ist der wichtigste Geldgeber globaler Gesundheitsorganisationen und kauft sich damit freie Hand, um zu tun, was er will. Er finanziert die Mainstream-Medien und sorgt dafür, dass sie nie negativ über ihn berichten. Und er sitzt an der Spitze globalistischer Institutionen wie dem WEF und bildet enge Allianzen mit anderen mächtigen Mitgliedern der Kabale.

Doch nun hat ein mutiger Richter in den Niederlanden angeordnet, dass Bill Gates vor Gericht gestellt wird – und Gates hat furchtbare Angst. Woher wissen wir das?

About aikos2309 See all posts by aikos2309