Bill Gates‘ neue Netflix-Show gibt öffentlich Auskunft über seinen „Entvölkerungsplan“ für Milliarden von Menschen

In der neuen Netflix-Show von Bill Gates werden die Pläne der globalen Elite, die Erde innerhalb der nächsten Jahre von Milliarden Menschen zu entvölkern, offen dargelegt.

Die Doku-Serie startete am 18. September und vertritt die Ansicht, dass „wir fast vollständig auf Kohlenwasserstoffe verzichten müssen“, um den Planeten vor dem sogenannten „ globalen Siedepunkt “ zu retten.

Naturalnews.com berichtet: Obwohl er – wie auch die Führungskräfte von Netflix – in seinem eigenen klimaschädlichen Privatjet um die Welt reist, ist Gates der Meinung, dass die Menschheit mundtot gemacht und eingesperrt werden müsse, da der CO2-Fußabdruck der Menschen ständig verfolgt, überwacht und kontrolliert werden müsse.

Wenn Ihnen solche Ideen gefährlich und verrückt vorkommen, dann liegt das laut Gates nicht daran, dass sie es tatsächlich sind.

Das Problem sind „Fehlinformationen“, die Gates zu unterbinden hofft, indem er Roboter mit künstlicher Intelligenz (KI) loslässt, die das Internet auf Falschmeldungen überwachen .

Die fünfteilige Doku-Serie wird eine Reihe menschenfeindlicher Themen behandeln, die Gates begeistern. Es geht um Infektionskrankheiten, Auftritte von Lady Gaga und Bono und jede Menge Klimaalarmismus, um die Zuschauer in Angst und Schrecken zu versetzen und sie dazu zu bringen, alle ihre Freiheiten aufzugeben. (Erneuter Blick auf die Bevölkerungsprognose von Deagel für 2025: Eine unbeabsichtigte Warnung?)

Die menschliche Herde ist zunehmend aufgeregt über die Frechheit von Gates und anderen wie ihm, die versuchen, den Planeten mit ihren Plänen zum Massenselbstmord zu entvölkern und die totale Kontrolle zu erlangen. Gates hat auch das im Griff.(Nicht existierendes Virus: Impfstoff-Nanopartikel – eine Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung (Video))

„Ich akzeptiere den Goldstandard, indem ich Climeworks finanziere, um eine direkte Lufterfassung durchzuführen, die den CO2-Fußabdruck meiner Familie bei weitem übersteigt, und ich gebe Milliarden von Dollar für Klimainnovationen aus“, antwortete Gates stolz, als er letztes Jahr von BBC News zu seinem extravaganten und stark umweltschädlichen Lebensstil befragt wurde.

Eine weitere verrückte Idee von Gates ist die Einführung einer Drei-Tage-Arbeitswoche, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Er ist der Meinung, dass Kamala Harris die beste Kandidatin dafür ist und nicht Donald Trump, weshalb er sie als Präsidentschaftskandidatin unterstützt.

„Ich finde es großartig, jemanden zu haben, der jünger ist und über Dinge wie KI nachdenken kann und darüber, wie wir sie richtig gestalten können. Und ich werde den Politikern, die interessiert sind, auf jeden Fall meine Meinung mitteilen“, sagte Gates. „Es wird also eine interessante Wahl.“

Gates hegt seit langem die Wahnvorstellung, die Weltherrschaft zu erlangen. Seit seiner Zeit bei Microsoft hat Gates Geld in Projekte gepumpt, deren Ziel darin besteht, Menschen zu eliminieren und sie durch das zu ersetzen, was ihm und seinem wachsenden Imperium nützt.

„Das Problem mit den extrem Reichen ist, dass sie anfangen zu glauben, sie könnten über den Rest der Welt herrschen“, schrieb ein Kommentator darüber, dass alle Milliardäre im Grunde gleich seien – sie seien alle stinkreich, langweilten sich im Allgemeinen, erfüllten keinen sinnvollen Zweck und litten unter einem Napoleon-Komplex.

„Ich werde Gates‘ Klimaerlasse ernst nehmen, wenn er seinen Privatjet parkt, in eine Grashütte zieht und anfängt, mit dem Ruderboot übers Meer zu reisen“, schrieb ein anderer.

Andere wiesen darauf hin, dass Gates noch immer den längst widerlegten Mythos verbreitet, dass Kohlenstoff in seinen vielen Formen im Hinblick auf das sich ständig ändernde Klima irgendwie messbar sei.

„Die führenden Klimatologen der besten Hochschulen, darunter europäische Universitäten, Nobelpreisträger und die besten Klimadatenexperten der NASA – sie alle haben den CO2-Mythos entlarvt“, hieß es in einer Stellungnahme.

„Das sind die Wissenschaftler, die offen sagen, sie hätten beim Klimawandel übertrieben oder zumindest die Lüge geheim gehalten, weil ihnen sonst ihre Jobs oder Zuschüsse gestrichen worden wären. Diese Whistleblower-Clique wird jedes Jahr größer, da immer mehr von ihnen in den Ruhestand gehen.“

Bill Gates: Journalisten haben eine „moralische Verpflichtung“, über den Klimawandel „schamlos zu lügen“

In einem Artikel, der im Columbia Journalism Review (CJR) veröffentlicht wurde, bat Kyle Pope, Mitbegründer von Covering Climate Now (CCN), um Feedback zu einem Projekt, das im Rahmen des von Gates finanzierten Programms Covering Climate Now produziert wurde .

Justthenews.com berichtet: Das Projekt heißt „ Climate Blueprint for Media Transformation “ und ermutigt Reporter, den Klimawandel in jede Story einfließen zu lassen und Stimmen aus der fossilen Brennstoffindustrie als grundsätzlich unehrlich zu betrachten. CCN vertritt auch offen die Ansicht, Journalisten sollten bei der Berichterstattung über Klima und Energie nicht objektiv sein.

Validierung

In einem Kapitel des „Blueprint“ mit dem Titel „ Die Bewegung ist die Story “ ermuntert die in Denver ansässige Journalistin Jennifer Oldham Reporter, „Kontakte zu führenden Köpfen des sozialen Wandels aufzunehmen“ und ihnen „Bestätigung“ zu geben, um ihnen dabei zu helfen, ihre Sache voranzubringen.

„Das bedeutet nicht, dass man den Ansichten der Aktivisten zustimmen muss, sondern dass man ihre Anliegen und Ziele wiederholt, um sicherzustellen, dass man sie richtig versteht. Wenn man die Vision einer Bewegung für Veränderungen von innen heraus genau beschreibt, kann das Solidarität mit den Medienkonsumenten aufbauen und sie zum Handeln inspirieren“, schreibt Oldham.

Wenn es um andere Sichtweisen zu diesem Thema geht, ist der Ton völlig anders. In einem Kapitel über „ Mythen und Desinformation “ wärmt die Umweltjournalistin Amy Westervelt die „Exxon wusste es“-Geschichte wieder auf und behauptet, die Forscher von Exxon hätten schon vor Jahrzehnten von dem Klimawandel gewusst und versucht, diese Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

„Dem Rechenschaftsjournalismus wird oft vorgeworfen, er konzentriere sich mehr auf Probleme als auf Lösungen. Doch wir haben im Laufe ihrer Geschichte erlebt, wie die fossile Brennstoffindustrie PR einsetzte, um Regulierungen zu vermeiden und die Gesellschaft in Richtung Technologien zu drängen, die nur dazu dienen, die Öl- und Gasförderung auszuweiten“, schreibt Westervelt.

Auch in der erneuerbaren Energiebranche gibt es Lobbyisten , die Regulierungen vermeiden und der Gesellschaft ihre Technologien aufdrängen wollen . Westervelt erwähnt diese jedoch nicht.

Wie die Physikerin Sabine Hossenfelder in einem Beitrag auf X erklärt , basiert die „Exxon Knew“-Kampagne auf dem Mythos, dass die Ölkonzerne über spezielles, absolutes Wissen über die Auswirkungen von Kohlendioxid-Emissionen auf das Klima verfügten. Tatsächlich hätten sie nicht mehr Gewissheit als alle anderen, schrieb Hossenfelder – sie ist kein Fan der fossilen Brennstoffindustrie – und die Debatten sollten nicht täuschen. Sie waren Teil einer breiteren Debatte unter Forschern, die sich mit dem Thema befassen.

„Ich wiederhole: Es gab keine Beweise. Niemand hatte irgendwelche Beweise. Weder die Wissenschaftler an den Universitäten noch die in der fossilen Brennstoffindustrie. Niemand konnte in den 1960er, 1970er oder 1980er Jahren wissen, dass die Modelle richtig waren“, schrieb Hossenfelder .

Ron Bradley, Gründer und CEO des Institute for Energy Research , hat eine mehrteilige Serie verfasst, in der er die „Exxon wusste Bescheid“-Behauptungen ausführlich widerlegt. In Werstervelts Artikel findet sich an keiner Stelle ein Hinweis darauf, dass irgendjemand diese Behauptungen bestreitet.

„Lösungsjournalismus“

In einem Kapitel mit dem Titel „ Jenseits fossiler Brennstoffe “ schreibt die in Puerto Rico lebende Journalistin Omaya Sosa Pascual: „Die Klimakatastrophe mag mit fossilen Brennstoffen beginnen, doch in der Regel erreicht sie unsere Gesellschaft in Form von Krankheit, extremer Armut, Traumata, Hunger, Wirtschaftsrezession, Vertreibung, Migration und Tod.“

Diese Aussage hat keinerlei faktische Grundlage. So etwas wie eine „ reiche Nation mit niedrigem Energiebedarf “ gibt es nicht . Überall auf der Welt korreliert der Verbrauch fossiler Brennstoffe stark mit einem höheren Lebensstandard, und ein höherer Lebensstandard korreliert wiederum stark mit besseren Gesundheitsergebnissen, einer höheren Lebenserwartung und einer geringeren Unterernährungsrate.

Linnea Lueken, Energieforscherin am Heartland Institute, sagte gegenüber Just the News , dass die Art und Weise, wie in dem Plan von „ Klimagerechtigkeit “ und fossilen Brennstoffen als von Natur aus zerstörerisch gesprochen wird, ignoriert, dass Energie für den Schutz der Menschen vor Naturkatastrophen von entscheidender Bedeutung ist. Länder mit einem höheren Verbrauch fossiler Brennstoffe verfügen auch über eine bessere Infrastruktur und sind daher viel widerstandsfähiger gegen Naturkatastrophen, unabhängig davon, ob die globale Erwärmung zu ihnen beiträgt oder nicht.

