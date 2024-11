Digitalisierung und Freizeitgestaltung: Virtuelle Welten als Ausgleich zum Alltag

Teile die Wahrheit!

Die Art und Weise, wie sich die Menschen die Zeit vertreiben, verändert sich kontinuierlich. Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich niemand vorstellen können, was für Wellen das Internet und die Digitalisierung schlagen und welche Effekte sie auf unsere Freizeitgestaltung haben würden.

Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben und stellt inzwischen für die meisten von uns den Großteil unserer Freizeitgestaltung dar.

Ob man sich online in hektische Gaming-Sessions stürzt oder über Apps mit geführten Meditationen entspannt, digitale Freizeitangebote schießen durch die Decke und bieten immer wieder Neues, mit dem wir uns die Zeit vertreiben und Ausgleich zum Alltag finden können.

Klassische Spiele auf neuen Wegen

Früher hat man sich noch mit Freunden an einem Tisch versammelt und die Brettspiele ausgebreitet, um gemeinsam zu spielen. Man ging in die Spielbank der Stadt, um die klassischen Casinospiele zu spielen.

Und um Videospiele zu daddeln, ging es in die Arcade-Hallen. Das sieht heute alles ganz schön anders aus. Klassische Spiele stehen jetzt online bereit, sodass man ganz einfach virtuell spielen kann – ob allein gegen die KI, gegen Fremde online oder auch mit Freunden.

Dabei kann man jetzt im Netz sogar online blackjack gegen einen echten Dealer spielen, der an einem echten Blackjack-Spieltisch sitzt und über einen Livestream auf dem Bildschirm des Spielers erscheint.

Durch digitale Plattformen kommt die Spielbank damit zum Spieler nach Hause und ist rund um die Uhr verfügbar, ganz ohne sich schick anziehen zu müssen. Ebenso sind allerlei Gesellschaftsspiele inzwischen digitalisiert worden.

Von Schach-Apps über Online-Skat-Communitys bis zu Monopoly für die Konsole, wer die klassischen Gesellschaftsspiele liebt, kann diese jetzt zu jeder Zeit und überall mit Freunden und Fremden spielen. Jetzt trägt keiner mehr ein echtes Kartendeck mit sich.

Immersive Online-Gaming-Welten

Doch was sich unterdessen am meisten durchgesetzt hat, sind die Online-Videospiele, die virtuelle Welten kreieren, in denen sich Gamer wahrlich verlieren können. MMO-Rollenspiele wie World of Warcraft und Final Fantasy XIV erlauben es Spielern, eine Fantasieversion von sich selbst zu schaffen und so in der weitläufigen virtuellen Welt mit Menschen aus aller Welt zu interagieren.

Ein Metaverse wartet auch in Fortnite. Das Online-Battle-Royale-Spiel bietet verschiedene „Inseln“, auf denen immer etwas los ist. Mit Live-Veranstaltungen wie Konzerten oder auch Trailer-Veröffentlichungen ist das Game inzwischen ein virtueller Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Um auf ein Konzert zu gehen und mit Freunden abzuhängen, muss man nicht mehr das Haus verlassen.

Entspannung auf Knopfdruck

Auf der einen Seite warten hektische Game-Runden, auf der anderen bieten Online-Plattformen neue Möglichkeiten, sich im Alltag auszuruhen. Meditations-Apps sind enorm verbreitet, die es Menschen helfen, zu meditieren und zu entspannen. Meditations-Apps wie etwa Calm und Headspace stellen kurze und lange geführte Meditationen an. So kann man auf Knopfdruck herunterkommen.

Ebenso wurde jetzt auch Fitness digitalisiert. Immer mehr Fitness- und Yoga-Studios nutzen virtuelle Plattformen, um den Fitnesskurs zu den Menschen nach Hause zu bringen.

Das hilft, den Schweinehund zu überwinden, denn jetzt muss man für den Sportkurs nicht mehr das Haus verlassen. Über diese Angebote kann man außerdem besser den Überblick bewahren, wie viel man bereits geschafft hat. Das hilft, motiviert zu bleiben!

Grenzenloses Programm im Heimkino

Heute ist es kaum noch vorstellbar, dass wir früher pünktlich um 20:15 Uhr vor dem Fernseher sitzen mussten, um die neuste Serie oder einen Film anzusehen – und das auch noch mit Werbepausen!

Und obendrein musste man sich mit dem zufriedengeben, das lief. Davon ist heute keine Spur mehr. Über Streaming-Anbieter ist das Heimkino jetzt die persönliche Videothek, mit endlosen Auswahlmöglichkeiten.

Von Dokumentationsserien über Milliardäre auf Netflix über Reality-TV auf Joyn bis zu Blockbuster-Shows auf Sky, Streaming-Plattformen stellen ein grenzenloses Entertainmentprogramm auf Abruf bereit.

Doch da hört das Streaming nicht auf. Neben Filmen und Serien streamen heute alle auch Musik. CDs, MP3-Player und Radio sind längst Urgesteine der Vergangenheit, während Spotify und Apple Music den Soundtrack fürs Leben geben. Neue Songs sind damit direkt, immer und von überall startklar. Diese Plattformen werden zudem stetig verbessert.

Mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz werden die personalisierten Empfehlungen heutzutage immer besser, sodass man noch einfacher die nächste Show für den Serienmarathon findet.

Die Art und Weise, wie sich die Menschen ihre Freizeit gestalten und Ausgleich zum Alltag finden, hat sich über die letzten Jahrzehnte radikal verändert. Online-Plattformen geben uns dabei von actiongeladenen Games bis hin zur Meditationsrunde die Qual der Wahl in der Freizeitgestaltung. Langeweile ist durch diese vielfältigen Entertainmentangebote längst ein Ding der Vergangenheit.

