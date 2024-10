COVID-Impfungen „zerfressen Herzgewebe“ – offizielle Studie

Ende 2023 hatte Neuseeland eine hohe COVID-19-Impfrate: Etwa 94–95 % der impfberechtigten Bevölkerung (ab 12 Jahren) hatten mindestens eine Impfdosis erhalten.

Die jüngsten Ergebnisse einer Medsafe-Umfrage , die vor zwei Jahren durchgeführt, aber erst kürzlich veröffentlicht wurde, unterstreichen die langfristigen Auswirkungen einer durch Impfstoffe verursachten Herz-Kreislauf-Entzündung (Myoperikarditis).

Die Umfrage umfasste fast 300 Patienten, bei denen nach Erhalt des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer eine Myoperikarditis diagnostiziert worden war.

Die Ergebnisse sind besorgniserregend: 96 % der Teilnehmer berichteten von anhaltenden Schmerzen in der Brust und viele litten auch Monate nach ihrer Diagnose unter Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Schwindelgefühlen.

Entgegen früheren medizinischen Empfehlungen, wonach durch die Impfung verursachte Herzprobleme nur leicht und von kurzer Dauer seien, kämpfen viele Patienten immer noch mit schweren Symptomen.

Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt lediglich 36,5 Jahre, wobei die Mehrheit männlich ist.

Mehrere Patienten berichteten von ihren Erfahrungen, die von Arbeits- oder Bewegungsunfähigkeit bis hin zu Schwierigkeiten bei alltäglichen Aktivitäten, wie der Betreuung ihrer Kinder, reichten.

Viele berichteten, dass ihre Ärzte ihre Symptome zunächst als Angstzustände abtaten, wodurch eine richtige Diagnose und Behandlung verzögert wurde.

In diesem Jahr werden voraussichtlich mehr als 30.000 Menschen mit Brustschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert – vor der Pandemie waren es lediglich 2.000. Das Ausmaß des Problems ist erschreckend.

Doch trotz dieser alarmierenden Zahlen ist die Öffentlichkeit weitgehend nicht informiert.

Offizielle Daten sind nur langsam ans Licht gekommen und viele haben den Eindruck, dass die Tragweite impfstoffbedingter Herzprobleme noch immer heruntergespielt wird.

Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Transparenz der neuseeländischen Gesundheitsbehörden und der Zukunft der Überwachung der Impfstoffsicherheit.

Während vielen Menschen weiterhin empfohlen wird, sich Auffrischungsimpfungen zu holen, fordern einige Experten eine Neubewertung der mit den mRNA-COVID-19-Impfstoffen verbundenen Risiken.

Zumindest ist es höchste Zeit, dass wir als Gesellschaft eine ehrliche Diskussion über die verheerenden Folgen der Covid-19-Impfstoffe führen.

Offizielle Studie: mRNA-Impfungen führen zu 620 % mehr Herzinfarkten

Eine groß angelegte, von Experten begutachtete Studie hat bestätigt, dass Menschen, die die mRNA-COVID-Impfung erhalten, ein um 620 % erhöhtes Risiko haben, schwere Herzprobleme zu entwickeln.

Die landesweite südkoreanische bevölkerungsbasierte Kohortenstudie, die am Dienstag in Nature Communications veröffentlicht wurde , begleitete 4,5 Millionen Menschen durchschnittlich 15 Monate lang, nachdem sie die experimentelle mRNA-Impfung erhalten hatten.

Die Forscher stellten fest, dass bei Menschen, die die mRNA-Impfung erhalten hatten, das Risiko einer Myokarditis im Vergleich zu nicht geimpften Menschen um beunruhigende 620 % und das Risiko einer Perikarditis um 175 % erhöht war.

Der Defender berichtet: Die Studie ergab auch ein um 62 % erhöhtes Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), eine seltene neurologische Erkrankung.

Die Forscher gingen nicht auf die Herz- und GBS-Risiken ein, sondern nutzten die Daten lediglich, um die Gültigkeit ihres Studiendesigns zu bestätigen, das sich auf die Bestimmung der mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen verbundenen Risiken von Autoimmunerkrankungen konzentrierte.

Die Forscher stellten fest, dass die Wahrscheinlichkeit für systemischen Lupus erythematodes (SLE – die häufigste Lupusart) um 16 % und das Risiko für bullöses Pemphigoid (BP – große, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen) um 58 % erhöht ist.

Die Studie ergab auch, dass Auffrischungsimpfungen mit einem leicht erhöhten Risiko für mehrere Autoimmun-Bindegewebserkrankungen (AI-CTDs) verbunden waren, darunter Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall), Psoriasis (schuppige, entzündete Haut) und rheumatoide Arthritis .

„Angesichts der Tatsache, dass das Risiko von SLE und BP unter bestimmten demografischen Bedingungen wie Alter und Geschlecht erhöht ist, ist nach der mRNA-Impfung eine Langzeitüberwachung hinsichtlich der Entwicklung von AI-CTDs erforderlich“, stellten die Autoren der Studie fest.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter bei Children’s Health Defense (CHD), bemerkte, dass die Autoren die alarmierendsten Daten heruntergespielt hätten, sagte gegenüber The Defender jedoch, dass die Studie ansonsten „sehr robust“ sei.

Hooker sagte, mehrere andere Studien zeigten ebenfalls Zusammenhänge zwischen Autoimmunerkrankungen – darunter systemischer Lupus – und mRNA-Impfungen auf.

Der Artikel in Nature Communications folgt auf eine andere südkoreanische Studie, die im Mai veröffentlicht wurde und einen signifikanten Anstieg der Inzidenz der Alzheimer-Krankheit und leichter kognitiver Beeinträchtigungen nach einer COVID-19-mRNA-Impfung feststellte.

Eine der größten Studien ihrer Art

Die südkoreanische Studie, eine der größten ihrer Art, untersuchte das langfristige Risiko von Autoimmun-Bindegewebserkrankungen nach einer mRNA-basierten SARS-CoV-2-Impfung .

Die Forscher analysierten Daten von 9.258.803 Personen, die mindestens eine Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten. Anschließend teilten die Forscher diese Gesamtzahl nach dem Zufallsprinzip in eine Impfkohorte von 4.445.333 Personen und eine historische Kontrollkohorte von 4.444.932 Personen auf.

Aufgrund der hohen Impfrate in Südkorea (96,6 % der Erwachsenen hatten die primäre COVID-19-Impfung bis Oktober 2022 abgeschlossen) untersuchten die Forscher die Gesundheitsgeschichte der Kontrollgruppe für den zweijährigen Zeitraum vor ihrer ersten Impfdosis bis zum 31. Dezember 2020 – kurz vor der Einführung des Impfstoffs . Die Impfgruppe wurde bis zum 31. Dezember 2022 beobachtet.

Karl Jablonowski, Ph.D. , leitender Wissenschaftler am CHD, kritisierte den Beobachtungszeitraum für die historische Kontrollgruppe und wies darauf hin, dass dieser Zeitraum das erste Jahr der SARS-CoV-2-Pandemie überbrückt.

„Das macht es unmöglich (oder wirklich verdammt schwierig), Ergebnisse auf Grundlage von Impfung oder Infektion zu trennen“, sagte er gegenüber The Defender. „Idealerweise würde diese Studie eine zeitgenössische, ungeimpfte Kohorte für eine wissenschaftliche Untersuchung einschließen.“

Die Forscher entschieden sich jedoch, keine Studie mit ungeimpften Personen durchzuführen, da sie eine „unangemessene Kohortenauswahl und eine mögliche Selektionsverzerrung“ befürchteten.

Die mittleren Nachbeobachtungszeiten betrugen 471,24 ± 66,16 Tage für die Impfkohorte und 471,28 ± 66,15 Tage für die historische Kontrollkohorte.

Die Forscher nutzten umfassende demografische Daten und Gesundheitsakten aus den Datenbanken des National Health Insurance Service (NHIS) und der Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), die über 99 % der südkoreanischen Bevölkerung abdecken.

Sie ordneten Krankheitszustände zu, wenn diese durch die entsprechenden Diagnosecodes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) durch mindestens drei stationäre oder ambulante Besuche während des Beobachtungszeitraums bestätigt wurden.

Um einen fairen Vergleich zwischen der geimpften Gruppe und der historischen Kontrollgruppe zu gewährleisten, verwendeten die Forscher statistische Methoden, um Unterschiede in folgenden Bereichen auszugleichen:

Alter und Geschlecht

Einkommenshöhe und Wohnort

Gesundheitsgewohnheiten wie Rauchen und Trinken

Vorhandene Gesundheitsprobleme, von Bluthochdruck bis HIV

Sie berücksichtigten auch Veränderungen im Laufe der Zeit, etwa wann die Menschen Auffrischungsimpfungen erhielten.

Hohes Myokarditisrisiko bei Frauen gehört zu den wichtigsten Ergebnissen

Die Forscher nutzten ihre Einschätzung erhöhter Risiken für Myokarditis, Perikarditis und das Guillain-Barré-Syndrom als „positive Kontrollergebnisse“, um ihre Studienmethodik zu validieren.

Durch den Nachweis der bekannten Risikoerhöhungen für diese Ergebnisse wollten die Forscher zeigen, dass ihr Studiendesign in der Lage war, impfstoffbedingte Nebenwirkungen zu erkennen.

Zu den negativen Kontrollergebnissen gehörten gutartige Hauttumoren, Melanoma in situ (Stadium 0) und Trommelfellperforation (gerissenes Trommelfell) – Erkrankungen, die weniger wahrscheinlich mit einer COVID-19-Impfung in Verbindung stehen.

Dieser Ansatz verleiht ihren Erkenntnissen zu Autoimmunerkrankungen des Bindegewebes Glaubwürdigkeit und lässt vermuten, dass es sich bei den beobachteten Risikoerhöhungen für bestimmte AI-CTDs wahrscheinlich eher um echte Effekte als um Artefakte des Studiendesigns oder der Analysemethoden handelt.

Die Studie ergab folgende Unterschiede zwischen der geimpften und der ungeimpften Gruppe:

Myokarditis: 164 Fälle gegenüber 21 Fällen (620 % erhöhtes Risiko)

Perikarditis: 155 Fälle gegenüber 54 Fällen (175 % erhöhtes Risiko)

Guillain-Barré-Syndrom: 123 Fälle gegenüber 71 Fällen (62 % erhöhtes Risiko)

Hooker sagte gegenüber The Defender, er fände es seltsam, dass die erhöhten Risiken für diese „Kontroll“-Folgen nur am Rande behandelt würden. „Es ist so, als ob man sagen würde: ‚Oh, jeder weiß, dass diese Impfstoffe Myokarditis, Perikarditis und GBS verursachen … na ja. Wenn Sie diese Nebenwirkung haben, na ja, dann ist das eben Ihr Pech.‘“

Jablonowski sagte, dass es angesichts des in der Studie festgestellten extremen Risikoanstiegs einer Myokarditis durch Impfung „erstaunlich“ sei, dass weder im Titel noch in der Zusammenfassung des Artikels dies überhaupt erwähnt werde. Er führte das Fehlen dieser Aussage auf „den sich verändernden Umfang der Zensur in der Wissenschaft“ zurück.

Er sagte:

„Wir wissen, dass Myokarditis am häufigsten die Folge der zweiten mRNA-Dosis ist. Abbildung 5 des Papiers bestätigt dies weiter, da Spalte C eine 9,17-fache Zunahme der Myokarditis bei denjenigen anzeigt, die nur mRNA-Impfungen erhalten, im Gegensatz zu einer 2,91-fachen Zunahme der Myokarditis bei denjenigen, die mit mRNA- und Nicht-mRNA-Impfstoffen geimpft wurden.“

Jablonowski betonte, dass die Arbeit andere Studien bestätigt, denen zufolge Menschen unter 40 fast doppelt so häufig an Myokarditis erkranken wie Menschen über 40 (12,53-fach erhöhtes Risiko gegenüber 6,18-fach erhöhtem Risiko).

Überrascht war er jedoch von den Ergebnissen der Studie, dass Frauen fast doppelt so häufig an Myokarditis erkranken wie Männer (10,53-fach erhöhtes Risiko gegenüber 5,26-fach erhöhtem Risiko). „Soweit ich weiß, wurde dies noch nie zuvor bei einer Population nachgewiesen.“

In Bezug auf das primäre erklärte Ziel der Studie stellten die Forscher fest, dass die mRNA-Impfung das Risiko der meisten Autoimmunerkrankungen des Bindegewebes nicht erhöhte.

Sie stellten jedoch fest, dass bei geimpften Personen im Vergleich zur historischen Kontrollkohorte ein statistisch signifikantes, um 16 % erhöhtes Risiko für systemischen Lupus erythematodes besteht.

Auch geschlechtsspezifische Risiken traten in der Analyse zutage. So hatten Frauen, die den mRNA-Impfstoff erhielten, ein deutlich höheres Risiko (167 Prozent), an einem bullösen Pemphigoid zu erkranken . Bei Männern war das Risiko lediglich um zwei Prozent erhöht.

Die Untersuchung deckte auch die folgenden erhöhten Risiken im Zusammenhang mit COVID-19-Auffrischungsimpfungen auf: 12 % für Alopecia areata, 14 % für rheumatoide Arthritis und 16 % für Psoriasis.

Es wurden auch Unterschiede zwischen den Impfstofftypen festgestellt. Empfänger des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs BNT162b2 hatten ein um 18 % höheres Risiko, an SLE zu erkranken, als diejenigen, die den mRNA-1273-Impfstoff von Moderna erhielten, bei denen ein um 8 % erhöhtes Risiko bestand.

Jablonowski sagte, er habe keine Theorie darüber, wie die beiden Impfstoffmarken zu den beobachteten unterschiedlichen Risiken geführt hätten. Er spekulierte, es könnte etwas mit dem Zeitpunkt der Dosen zu tun haben , wobei die beiden Pfizer-Dosen im Abstand von drei Wochen und die beiden Moderna-Dosen im Abstand von vier Wochen empfohlen werden.

Auffrischungsimpfungen können die Menge frei schwebender DNA in wichtigen Immunzellen erhöhen

Die Forscher schrieben, dass der Zusammenhang zwischen der mRNA-Impfung und SLE weiterhin unklar sei, räumten jedoch ein, dass in anderen Studien ein impfstoffassoziierter SLE festgestellt worden sei.

Die Forscher stellten fest, dass mRNA-Impfstoffe den Spiegel bestimmter Antikörper im Blut erhöhen können, die mit der körpereigenen DNA reagieren können. Dieser Prozess könnte möglicherweise Autoimmunerkrankungen wie Lupus auslösen.

Sie verwiesen auch auf eine Studie, die darauf hindeutet, dass Auffrischungsimpfungen die Menge an frei schwebender DNA in wichtigen Immunzellen erhöhen können. Dies könnte möglicherweise die normale Immunfunktion stören.

Hooker sagte, dass „Mechanismen im Zusammenhang mit der Aktivierung des angeborenen Immunsystems über DAMPS [ schadensassoziierte molekulare Muster ] für diese Zusammenhänge“ zwischen mRNA-Impfstoffen und Autoimmunerkrankungen wie SLE vorgeschlagen wurden. Bei diesem Prozess geben Zellen Teile ihrer eigenen DNA und anderer Moleküle frei, was zu einer Überaktivierung des Immunsystems führt und möglicherweise körpereigenes Gewebe angreift.

Die Autoren forderten weitere Forschungen zum Zusammenhang zwischen mRNA-basierten Impfstoffen und AI-CTDs.

Die Konzentration auf eine einzelne ethnische Gruppe kann die Anwendbarkeit der Studie auf andere Bevölkerungsgruppen einschränken

Die Forscher betonten mehrere wesentliche Einschränkungen ihrer Ergebnisse.

Der Fokus der Studie auf einer einzigen ethnischen Gruppe, den Südkoreanern, könnte ihre Anwendbarkeit auf andere Bevölkerungsgruppen aufgrund genetischer Unterschiede bei der Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen einschränken.

Die Autoren stellten fest, dass im zweijährigen Beobachtungszeitraum vor der Studie einige bereits bestehende Autoimmunerkrankungen aufgrund ihres schleichenden Auftretens möglicherweise nicht erkannt wurden.

Auch die Forderung nach drei konsistenten ICD-10-kodierten Aufzeichnungen für jede Person zur Bestätigung des Krankheitszustands könnte die tatsächlichen Zahlen zu niedrig angegeben haben.

Pandemiebedingte Rückgänge bei der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen könnten während des Untersuchungszeitraums zu einer Unterdiagnose einiger Erkrankungen geführt haben, hieß es.

Trotz einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 471 Tagen, einer der längsten bei mRNA-Impfstoffstudien, wiesen die Autoren darauf hin, dass dies angesichts der potenziell langsamen Entwicklung von Autoimmunerkrankungen des Bindegewebes möglicherweise immer noch unzureichend sei.

Hooker betonte, dass 15 Monate für diese Art von Studie „die Spitze des Eisbergs“ seien. Er sagte:

„Die Entwicklung von Autoimmunfolgen kann Jahre dauern, basierend auf früheren Erfahrungen mit ASIA (durch Adjuvantien induzierte Autoimmun-/Entzündungssyndrome). Dies wird durch Auffrischungsimpfungen bis ins Unendliche erschwert, insbesondere bei mRNA-Impfstoffen .“

…

