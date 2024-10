Glaubst du an Reinkarnation? Professor liefert unfassbare Beweise

Teile die Wahrheit!

Dieser Professor der Universität von Virginia behauptet, dass von 225 Fällen, in denen er die Reinkarnation untersuchte, 75 Muttermale aufwiesen, die mit Erinnerungen an frühere Leben korrespondierten.

In seinem Buch Reincarnation and Biology dokumentierte Ian Stevenson 75 Fälle von Menschen mit Muttermalen und Defekten an Kopf und Hals, die seiner Meinung nach mit früheren Leben in Verbindung stehen könnten.

Stevensons Fällen stehen 19 ähnliche Fälle gegenüber, die in einer systematischen Untersuchung von Laura Borges Kirschnick und ihren Kollegen gefunden wurden. Stevensons Berichte waren viel länger und detaillierter als die in den Zeitschriften veröffentlichten (durchschnittlich 9 Seiten gegenüber 2,1 Seiten). Hinzu kommt, dass die Fälle in den Zeitschriften nicht dieselben Variablen repräsentierten, die Stevenson in seiner Forschung verwendete.

Die Reinkarnationsforschung ist ungewöhnlich, weil sie sich stark auf Bücher und nicht nur auf Zeitschriftenartikel stützt. Die Bücher von Stevenson gelten als wichtige Quellen auf diesem Gebiet, und bei Literaturübersichten sollten neben Zeitschriftenartikeln auch Bücher berücksichtigt werden. Schließlich wird eine Vertrauenswürdigkeitsskala vorgeschlagen, die Forschern helfen soll, Reinkarnationsfallstudien zu bewerten.

Dieser Artikel handelt von vergangenen Leben.

Über Dr. Ian Stevenson

Ian Stevenson (31. Oktober 1918 – 8. Februar 2007) war ein in Kanada geborener amerikanischer Psychiater, der Gründer und Leiter der Abteilung für Wahrnehmungsstudien an der University of Virginia School of Medicine. Er war fünfzig Jahre lang Professor an der University of Virginia School of Medicine.

Stevenson begann fast zufällig mit der Untersuchung von Kindern, die behaupten, sich an frühere Leben zu erinnern – ein Unterfangen, das sicherlich als Hauptschwerpunkt seines Lebenswerkes in Erinnerung bleiben wird. (Nahtoderfahrung: Polizist stirbt, was er im Jenseits sieht, ist unglaublich (Video))

Muttermale und Geburtsfehler

Kürzlich veröffentlichten Laura Borges Kirschnick und Kollegen eine Übersichtsarbeit über Muttermale und Geburtsfehler im Kopf- und Halsbereich bei Reinkarnationsfällen, die den PRISMA-Leitlinien für systematische Übersichten von 2020 folgt. (Vgl. Revista Española de Cardiología)

Muttermale und Geburtsfehler haben unterschiedliche Ursachen, und viele dieser Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Manche Menschen glauben, dass bestimmte Muttermale aus früheren Leben stammen könnten, auch wenn diese Vorstellung seltsam klingt.

300x250

In einer Studie über Neugeborene in Thailand, das häufig auf Reinkarnation untersucht wird, waren die häufigsten Muttermale mongolische Flecken (66,7 %) und Talgdrüsenhyperplasie (60,9 %). Die häufigsten vaskulären Muttermale waren Lachsflecken (36 %), während infantile Hämangiome (1,1 %) und Portweinflecken (0,7 %) viel seltener vorkamen.

Bei den Muttermalen, von denen angenommen wird, dass sie mit der Reinkarnation in Verbindung stehen, handelt es sich meist um große Flecken und Muttermale, die manchmal heller oder dunkler sind als die sie umgebende Haut, sowie um unbehaarte Stellen, insbesondere am Kopf. Geburtsfehler, die mit der Reinkarnation in Verbindung zu stehen scheinen, sind in der Regel sehr seltene Formen.

Diese britische Frau behauptete, sie habe vor rund 3.300 Jahren am Hof des Pharaos Seti gelebt und gedient. Sie kannte sogar Details, die nie veröffentlicht worden waren. (Vgl. How & Whys)

Fälle von Reinkarnation

300x250 boxone

Die Reinkarnation ist eine umstrittene Idee, aber sie scheint in Fällen interessant zu sein, in denen Muttermale mit der Stelle und dem Aussehen von tödlichen Wunden oder Narben verstorbener Menschen übereinstimmen. Manche Menschen erinnern sich auch an Details aus dem Leben dieser verstorbenen Personen, was den Glauben an die Reinkarnation noch verstärkt. Außerdem zeigen sie möglicherweise Verhaltensweisen, Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale, die denen der Verstorbenen ähneln, was die Vorstellung noch realer erscheinen lässt.

Der wichtigste Forscher zu diesem Thema war Ian Stevenson von der University of Virginia. Er verbrachte den letzten Teil seiner Karriere mit der Untersuchung von dem, was er als „Fälle von Reinkarnation“ bezeichnete.