Das Chaos kommt

▶︎ Heißt: Die Pflegeversicherung könnte nicht mehr genug Geld haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Pflegebedürftige könnten im schlimmsten Fall ihre Leistungen nicht mehr wie gewohnt bekommen, und auch Pflegekräfte könnten auf ihr Geld warten müssen.

In der Ampel-Koalition sollen bereits intensive Gespräche laufen, um eine Pleite zu verhindern. Nach Angaben von „RND“ reiche die bisher von den Krankenkassen vorgeschlagene Erhöhung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte nicht aus. Die Bundesregierung soll von einem Bedarf zwischen 0,25 und 0,3 Prozentpunkten ausgehen, um die Pflegeversicherung stabil zu halten.

Derzeit liegt der allgemeine Beitragssatz zur Pflegeversicherung bei 3,4 Prozent, kinderlose Bürger zahlen vier Prozent. Eine mögliche Beitragserhöhung um 0,3 Prozentpunkte käme noch zu einem erwarteten Anstieg von 0,7 Prozentpunkten in der Krankenversicherung hinzu. Das könnte dazu führen, dass die Sozialbeiträge zum Jahresanfang 2025 stärker steigen als in den letzten 20 Jahren.

Doch es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, der Pflegeversicherung zu helfen: eine Finanzspritze aus dem Haushalt – mit Steuergeld.

Denn: Während der Corona-Pandemie musste die Pflegeversicherung auf Anweisung der Bundesregierung zusätzliche Ausgaben stemmen, etwa für Tests in Pflegeheimen und Boni für Pflegekräfte. Die Regierung versprach, diese Mehrausgaben aus Steuermitteln zu erstatten – doch das ist bisher nicht vollständig geschehen.

Würde die Regierung dieses Geld zurückzahlen, könnte eine Erhöhung der Beiträge vermieden werden, meint DAK-Chef Andreas Storm. Er fordert daher einen Nachtragshaushalt in Höhe von 6 Milliarden Euro, um das Finanzloch zu schließen.

Chaos pur.

UN-Übernahme mit Chaos und Krise

Der preisgekrönte Journalist Alex Newman, Autor des populären Buches „Deep State“ und des neuen Bestsellers „Indoctrinating Our Children to Death“, warnt vor Plänen der Vereinten Nationen zur totalen tyrannischen Kontrolle Ihres Lebens.

Am vergangenen Wochenende besiegelten im UN-Hauptquartier in New York City alle Länder den Deal, Ihre Freiheiten diesen dämonischen Monstern zu übergeben. Newman erklärt: „Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Geschichte des Jahrzehnts. Jeder Staatschef war dort. Joe Biden war dort. Fast jeder Staatschef des Planeten war dort. Jeder Präsident, König und Diktator waren dort, und sie alle unterzeichnen das, was die UN den „Pakt für die Zukunft“ nennt.“

Dies wird, nach ihren eigenen Worten, die Vereinten Nationen in die „UN 2.0“ verwandeln. Wenn Sie den Text dieses Abkommens lesen, das von jeder Regierung der Welt angenommen wurde … jede Regierung hat dem zugestimmt, und sie sagten, sie werden die UN stärken.

Sie wollen, dass der Generalsekretär der UN untersucht, wie er während eines komplexen globalen Schocks alles übernehmen wird. Sie wollen, dass jede Nation der Welt der Autorität des Internationalen Gerichtshofs untersteht. Sie wollen internationale Zusammenarbeit bei Steuern. Sie wollen vermögende Privatpersonen besteuern.

Die Liste der Dinge hier ist absolut umwerfend. Dies wurde von jeder Regierung der Welt angenommen … Glauben Sie mir nicht einfach, lesen Sie den Artikel selbst und sehen Sie, ob ich nicht die Wahrheit sage. Sie geben der UN Turbo … Jeder Bereich Ihres Lebens wird von diesem Abkommen betroffen sein. Bis es genehmigt wurde, gab es von den Fake-Medien in den Vereinigten Staaten keinen Mucks.“

Wie wird die UNO die Kontrolle übernehmen? Das Weltwirtschaftsforum hat 2023 darauf hingewiesen, wohin dies führen wird. Sie sprachen von einer „Polykrise“, bei der es mehrere Krisen oder eine Polykrise geben würde, die die Gesellschaft im Grunde auf den Kopf stellen und eine vollständige Transformation erfordern würde.

Wenn diese Übeltäter nicht gestoppt werden, steuern wir auf eine Wirtschaftskrise, eine geopolitische Krise, möglicherweise einschließlich eines größeren Konflikts oder Krieges, eine Pandemie oder Gesundheitskrise irgendeiner Art mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und eine ganze Reihe anderer gleichzeitiger Krisen wie eine Cyberpandemie zu.“

Wenn dies in Kraft tritt, würde der UN-Generalsekretär laut Newman am Ende ein globaler Diktator sein. Eine gute Nachricht ist, dass 26 republikanische Gouverneure erklärt haben, sie würden sich nicht an dieses Abkommen halten.

Newman sagt, je mehr Menschen von dem Abkommen erfahren, das niemals als Vertrag verabschiedet werden würde, desto mehr Gegenwind werde es geben. Die lügenden traditionellen Medien haben bei dieser wichtigen Geschichte, die jeden auf dem Planeten betreffen wird, wieder einmal durch Auslassung gelogen. Newman findet, das ist zu dumm, um dumm zu sein.

Newman sagt: „Ich habe die Leute auf dem Gipfel gefragt, warum die amerikanischen Medien nicht darüber berichten? Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass auf hoher Ebene eine Entscheidung getroffen wurde, dass man nicht wollte, dass das amerikanische Volk davon Wind bekommt, denn wenn sie herausfinden, was wir tun, wird es einen Aufschrei geben, wie Sie ihn noch nie gehört haben.“

Welchen Platz hat Präsident Trump in all dem? Newman behauptet: „Sie konnten Trump bei ein paar Dingen wie Warp Speed ​​und dem MCA übers Ohr hauen, aber sie verachten diesen Mann zutiefst für das, was er an der Globalisierungsfront getan hat. Die Schaffung dieses globalen wirtschaftlichen, politischen und religiösen Systems hat höchste Priorität.

Alles andere ist Teil des großen Ganzen, nämlich die Schaffung dieses Einen-Welt-Systems. … All das soll uns in Richtung dieses Einen-Welt-Systems in Wirtschaft, Politik und Religion führen. … Trump hat uns aus der Transpazifischen Partnerschaft geführt, dem Pariser Abkommen zur Deindustrialisierung Amerikas. … Trump steigt aus der UNESCO aus, der Bildungsorganisation der UNO, die sich ganz darauf konzentriert, Ihren Kindern eine Gehirnwäsche zu verpassen, damit sie gute Weltbürger in einer totalitären Einen-Welt-Ordnung in Religion, Politik und Wirtschaft werden. … Als Trump im Amt war, war er eine Ein-Mann-Abrissbirne für diese Weltregierung.“

Newman hält dies für einen wichtigen Grund, warum Trump Attentatsversuchen ausweicht.

Newman behauptet, der Tiefe Staat wolle, dass die Menschen aufgeben und sich der bösen, tyrannischen Kontrolle unterwerfen. Newman sagt: „Der Tiefe Staat will so viel Chaos und Verbrechen wie möglich entfesseln, um an vielen Fronten Krisen zu verursachen. … Der ehemalige Leiter der CDC spricht von einer Vogelgrippe, die 20 bis 50 % der infizierten Menschen töten würde.

Kombinieren Sie das dann mit einem kollabierenden Dollar, einem kollabierenden Aktienmarkt und einem dritten Weltkrieg … Stellen Sie sich den Schrecken vor, den dies bei den Menschen auslösen würde, und dann kommen die Übeltäter und sagen, wir können das alles stoppen. Sie müssen nur Ihre Führer auf der gepunkteten Linie unterschreiben lassen.“

Zum Abschluss zitiert Newman Psalm 2 der Bibel: „Die Könige der Erde und die Herrscher beraten sich miteinander oder verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten.‘ Genau das tun sie. Aber hier ist die wirklich gute Nachricht. ‚Der im Himmel sitzt, lacht. Der Herr verspottet sie. Er wird in seinem Zorn zu ihnen sprechen und sie in seiner Wut erschrecken.‘ … Gott ist nicht im Geringsten besorgt. Er lacht über sie … Sie möchten nicht auf der falschen Seite stehen.“

Liste mit 50 grundlegenden Dingen die jeder in seinem Vorrat haben sollte:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

#2 Ein Wasserfilter

#3 Ein Regenwassersammelsystem, wenn Sie in der Nähe Ihres Hauses keine natürliche Wasserversorgung haben

#4 Ein großes Notfall-Medizinset

#5 Reis

#6 Nudeln

#7 Dosensuppe

#8 Gemüsekonserven

#9 Obstkonserven

#10 Hühnchen in Dosen

#11 Gläser mit Erdnussbutter

#12 Salz

#13 Zucker

#14 Milchpulver

#15 Säcke Mehl

#16 Hefe

#17 Jede Menge Extrakaffee (wenn du ihn trinkst)

#18 Eimer mit langfristig lagerbaren Lebensmitteln

#19 Viele zusätzliche Vitamine

#20 Feuerzeuge oder Streichhölzer

#21 Kerzen

#22 Taschenlampen oder Laternen

#23 Viel Holz zum Verbrennen

#24 Zusätzliche Decken

#25 Zusätzliche Schlafsäcke

#26 Munition

#27 Zusätzliche Ventilatoren, wenn Sie in einem heißen Klima leben

#28 Händedesinfektionsmittel

#29 Toilettenpapier

#30 Extra Seife und Shampoo

#31 Extra Zahnpasta

#32 Zusätzliche Rasierer

#33 Flaschen Bleichmittel

#34 Ein batteriebetriebenes Radio

#35 Zusätzliche Batterien

#36 Solarladegeräte

#37 Müllsäcke

#38 Planen

#39 Ein Taschenmesser

#40 Ein Hammer

#41 Eine Axt

#42 Eine Schaufel

#43 Arbeitshandschuhe

#44 Viele warme Socken

#45 Samen für einen Garten

#46 Einmachgläser

#47 Zusätzliches Zubehör für Ihre Haustiere

#48 Ein beträchtlicher Notvorrat an Bargeld

#49 Bibeln für jedes Mitglied Ihrer Familie

#50 Ein „Bug-Out-Bag“ für jedes Mitglied Ihrer Familie

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 15.10.2024