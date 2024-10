Daten aus Tschechien: Einige Chargen des Moderna-COVID-19-Impfstoffs sind 8-mal TÖDLICHER als Chargen von Pfizer

Eine Charge des Moderna-Impfstoffs gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) kann achtmal tödlicher sein als eine Charge von Pfizer, die derselben Altersgruppe von fünf Jahren zur gleichen Zeit verabreicht wird. Gleichzeitig waren einige Chargen von Pfizer dreimal tödlicher als andere Chargen desselben Herstellers.

Dies geht aus einer Stapelanalyse von Daten aus der Tschechischen Republik hervor, in der die Gesamtmortalitätsrate ein Jahr nach der Injektion verglichen wurde.

Laut Steve Kirsch, Gründer der Vaccine Safety Research Foundation, müssten die Sterberaten nach einem Jahr sehr ähnlich sein, um die Sicherheit der Impfstoffe zu gewährleisten. Das seien sie aber nicht, betonte er.

Und die Gesundheitsbehörden weigerten sich, die Daten einzusehen und informierten die Öffentlichkeit nie über die Probleme bei der Qualitätskontrolle.

Kirsch warnte in seinem Substack-Artikel , dass eine Gruppe nicht eine dreimal höhere Gesamtmortalität aufweisen könne als die anderen. „Das ist verrückt. Hier sind zwei Gruppen, die im selben Monat an dieselbe Altersgruppe von fünf Jahren verabreicht wurden. Sie können dies für andere jüngere Altersgruppen von fünf Jahren wiederholen und erhalten den gleichen Faktor von drei, also ist das kein Zufall“, sagte er.

„Ich schreibe diesen Artikel nur, um öffentlich zu machen, dass die Daten zeigen, dass die COVID-19-Injektionen ein Desaster sind , und man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um das herauszufinden“, schrieb Kirsch. „Niemand sollte diese Injektionen bekommen.“ (Pharma Insider: Neuer COVID-Impfstoff enthält Sterilisationschemikalien mit „superstarker Wirkung“ (Video))

Er vergleicht lediglich die verschiedenen Chargen des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer. Die Impfstoffe von Moderna sind schlechter.

Kriterien: Die Charge umfasste über 100 Impfungen, die im Februar 2021 an 70- bis 74-Jährige verabreicht wurden. Bei Pfizer gab es eine fast doppelt so große Abweichung zwischen den Chargen.

Zwischen der tödlichsten Impfstoffcharge von Moderna und der sichersten Impfstoffcharge von Pfizer gab es eine mehr als neunfache Abweichung. FAST eine zehnfache Erhöhung der Gesamtmortalität und den Gesundheitsbehörden ist das EGAL.

Malone: ​​Moderna weiß, dass mRNA-Impfstoffe Verunreinigungen enthalten

Moderna hat zugegeben, dass sein mRNA-Impfstoff Krebs verursacht, nachdem in Fläschchen der gefährlichen Injektion Milliarden von DNA-Fragmenten gefunden wurden.

Diese Enthüllung erfolgte, nachdem Dr. Robert Malone kürzlich bei der Anhörung zu „Durch (COVID-19-)Impfstoffe verursachte Schäden“ unter der Leitung der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-GA) auftrat und enthüllte, dass aus dem Patent von Moderna hervorgeht, dass die „ COVID-19-Impfstofffläschchen Milliarden von DNA-Fragmenten und andere Verunreinigungen enthalten, die mit Geburtsfehlern und Krebs in Verbindung gebracht werden.“

Malone sprach darüber, dass Moderna in seinem Patent anerkennt, dass RNA in Impfstoffen aufgrund der damit verbundenen Risiken DNA vorzuziehen sei.

Die mRNA-Injektion des Unternehmens ist jedoch mit DNA-Fragmenten verunreinigt.

Alter 60-64: Vergleich zweier verschiedener Chargen von Pfizer, die im Juni 2021 an über 5.000 Menschen verabreicht wurden. Die Ein-Jahres-Mortalität sollte ungefähr gleich sein, unterscheidet sich jedoch um mehr als den Faktor 3. Das ist ein riesiges Problem.

„Moderna besitzt ein Patent auf die Verwendung von RNA für Impfstoffe“, erklärte Malone. „Und darin erkennt Moderna ausdrücklich an, dass RNA für Impfstoffzwecke DNA überlegen ist, da es Probleme gibt, darunter die Möglichkeit einer Insertionsmutagenese, die zur Aktivierung von Onkogenen oder zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen führen könnte.“

Die Food and Drug Administration (FDA) behauptet, ihr seien keine Bedenken bekannt. Moderna hat in seinem Patent jedoch dieselben Bedenken dargelegt, die hinsichtlich DNA bei Insertionsmutagenese und Genotoxizität bestehen .

„Moderna weiß es also – DNA ist eine Verunreinigung. Sie bleibt aufgrund der Art und Weise, wie sie sie herstellen, im Körper zurück … sie verwenden DNA, um RNA herzustellen, und dann bauen sie die DNA ab, und dann müssen sie die abgebaute DNA von der RNA trennen, und das Verfahren, das sie verwenden, ist nicht so gut“, sagte Malone.

Wissenschaftler aus den USA und Kanada haben ungeöffnete Ampullen mit Modernas COVID-19-Impfstoff in die Hände bekommen und Proben davon genommen.

Die Dokumentation legt nahe, dass bestimmte in den Ampullen vorhandene DNA-Sequenzen normalerweise in nichts erlaubt sind, was in Menschen gelangt, „nicht zuletzt ein Antibiotikaresistenzgen“, erklärte Malone.

„Sie enthalten diese Sequenzen des Simian Virus 40, also genau das, was die FDA in ihren älteren Vorschriften vermeiden wollte, weil es ein noch höheres Risiko für Insertionsmutagenese birgt.“

Es stellte sich heraus, dass Pfizers mRNA-Injektion gegen COVID-19 dieselben Verunreinigungen enthält. Das Unternehmen legte den Aufsichtsbehörden in den USA, Europa und Kanada Unterlagen vor.

Diese Aufsichtsbehörden löschten den kleinen Hinweis auf die SV40-Sequenzen, offenbar in dem Versuch, ihn vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Zusammenfassung

Das ist keine knappe Entscheidung.

Das Auffinden dieser Beispiele dauerte nur wenige Minuten und es sind nicht die einzigen Beispiele.

Die Daten zeigen, dass es für diese Impfstoffe keine Qualitätskontrolle gibt. Wenn Sie sich impfen lassen, kann sich Ihr Sterberisiko gegenüber Ihrem Grundrisiko verdreifachen oder sogar noch vervielfachen. Das ist beispiellos.

Wir wissen mittlerweile, dass die Gesundheitsbehörden ihre eigenen Daten niemals prüfen werden. Sie werden niemals zugeben, dass sie es aufgrund der Daten, die ihnen eindeutig vorliegen, hätten wissen müssen. Sie werden die Menschen nicht warnen und sie werden keinerlei Qualitätskontrollen einführen.

