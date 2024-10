Der Frontverlauf im Dritten Weltkrieg

Teile die Wahrheit!

Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten haben das Potenzial, zu einer globalen Konfrontation zu verschmelzen. Auch im chinesischen Meer brennt die Zündschnur.

Eine Analyse aus russischer Sicht bietet unsere neue Edition «Wladimir Putin: Geschichte Russlands». Von den Anfängen bis zu Stalin und Selenski. Hier mehr erfahren. Von Thomas Röper

Dass ich seit Februar 2022, also seit der Eskalation in der Ukraine und den ersten Sanktionspaketen des Westens, der Meinung bin, dies sei bereits der Dritte Weltkrieg, ist nicht neu.

Das Einzige, was noch fehlt, ist die direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland, weil keine der beiden Seiten einen Atomkrieg will. Aber der US-geführte Westen kämpft jetzt schon mit allen wirtschaftlichen, diplomatischen, propagandistischen und militärischen Mitteln – außer dem offiziell zugegebenen Einsatz eigener Soldaten.

Es ist ein Krieg, der mit einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine nicht vorbei sein wird.

«Die Ära der westlichen Dominanz ist tatsächlich endgültig zu Ende.» Josep Borrell

Formell hängt dieser Konflikt mit jenem in Gaza zwar nicht zusammen, aber die Frontlinien gleichen sich immer mehr an. Sie haben das Potenzial zu verschmelzen, wie es beispielsweise auch im Zweiten Weltkrieg der Fall war, als ab Ende 1941 – mit der Kriegserklärung der USA an Japan in Folge des Überfalls auf Pearl Harbor – die Konfrontationen in Europa und Asien zu einem einzigen großen Weltkrieg verschmolzen sind. (Wie würde ein Dritter Weltkrieg wirklich aussehen? Er hat bereits begonnen …)

Westblock:

Vereinigtes Königreich, USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Luxemburg, Niederlande, Italien, Norwegen, Portugal, Griechenland, Deutschland, Spanien, Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Finnland, Schweden, Israel , Südkorea , Japan, Australien, Taiwan, Moldawien, Argentinien, Chile, Ruanda, Nigeria, Kenia, Albanien, Kosovo, Armenien, Ukraine

Russland wird mehr oder weniger offiziell von China, Nordkorea und dem Iran unterstützt. Der globale Süden würde gerne neutral bleiben, wird aber vom Westen gedrängt, sich für eine Seite zu entscheiden.

Weil Moskau und Peking anderen Ländern keine Vorschriften machen, welche sogenannten Werte oder politischen und wirtschaftlichen Systeme sie haben sollen und weil beide Länder im Gegensatz zum Westen keine neokoloniale Politik verfolgen, neigt der globale Süden ihnen zu und nicht der NATO.

300x250

Das hat übrigens sogar EU-Chefdiplomat Josep Borrell inzwischen verstanden, wie ein von ihm verfasster Artikel nach der Münchner Sicherheitskonferenz Ende Februar gezeigt hat:

«Wenn sich die aktuellen globalen geopolitischen Spannungen weiterhin in Richtung ”the West against the Rest” entwickeln, besteht die Gefahr, dass die Zukunft Europas düster wird. Die Ära der westlichen Dominanz ist tatsächlich endgültig zu Ende.»

Der Gaza-Krieg hat inzwischen etwa die gleichen Frontlinien. Der US-geführte Westen unterstützt Israel, während viele Länder des globalen Südens Israel einen Völkermord an den Palästinensern vorwerfen. Und die zynische Doppelmoral in diesem Konflikt treibt den globalen Süden weiter in die Arme Russlands und Chinas.

300x250 boxone

Russland und Israel

Das Verhältnis zwischen Jerusalem und Moskau schien – trotz der unterschiedlichen Interessen beispielsweise in Syrien – lange gut zu sein. Aber hinter den Kulissen dürfte es schon seit einiger Zeit anders aussehen, denn Israel stört sich an dem guten Verhältnis Russlands zum Iran, während Russland keinerlei Verständnis für die illegalen israelischen Bombardierungen seines Verbündeten Syrien hat.

Und nach dem Beginn der russischen Operation in der Ukraine Ende Februar 2022 gab es nur noch wenige Meldungen über Kontakte zwischen Russland und Israel. Mitte Oktober 2023 wurde gemeldet, dass anscheinend offizielle israelische Soldaten in der Ukraine gekämpft haben.