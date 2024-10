Teile die Wahrheit!

Das globale Machtgleichgewicht bricht zusammen! Während sich die BRICS-Staaten darauf vorbereiten, die US-Dominanz auf dem bevorstehenden Gipfel zu stürzen, ist die Vorherrschaft des US-Dollars bedroht.

Ein Rohstoffkrieg bahnt sich an und das Schicksal der westlichen Welt hängt am seidenen Faden. Verpassen Sie diese explosive Verschiebung der globalen Macht nicht!

Der globale Machtkampf eskaliert – Die Dominanz der USA hängt am seidenen Faden!

Ein Kampf der Titanen bahnt sich an – die USA stehen am Rande des Zusammenbruchs! Unter den Augen der Weltöffentlichkeit entfaltet sich ein gewaltiger, weltbewegender Konflikt, der das globale Kräftegleichgewicht dauerhaft verändern könnte.

Während die USA sich mit ihrem internen politischen Zirkus und den bevorstehenden Wahlen ablenken, droht eine unaufhaltsame Macht, Amerika von seinem globalen Sockel zu stoßen.

Keine Frage: Washington, DC, versucht verzweifelt, seine Kontrolle zu behalten, aber die Fronten sind bereits gezogen. Ein erdbebenträchtiger Showdown steht bevor und die Folgen werden weltweit zu spüren sein – angefangen mit dem Überleben des US-Dollars.

BRICS vs. NATO: Der ultimative Showdown um die globale Vorherrschaft. Die Welt steht am Rande einer explosiven Konfrontation zwischen der NATO und den BRICS-Staaten, und der Zeitpunkt könnte nicht kalkulierter sein. Die US-Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür und BRICS ist bereit, dem Würgegriff des Westens auf der Weltpolitik einen Todesstoß zu versetzen.

Die tickende Zeitbombe? Der BRICS-Gipfel im russischen Kazan am 22. Oktober. Dieses Ereignis wird nicht nur ein weiteres diplomatisches Treffen sein – es könnte den Anfang vom Ende des US-Dollars und der westlichen Vorherrschaft, wie wir sie kennen, markieren.

Der BRICS-Gipfel: Das neue Bretton Woods der Welt? Was auf dem BRICS-Gipfel passiert, ist nichts weniger als eine Finanzrevolution. Vergessen Sie die üblichen höflichen Diskussionen – dieser Gipfel könnte den eisernen Griff der USA auf die Weltwirtschaft brechen.

Er wurde mit der Bretton-Woods-Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen , die den US-Dollar zur Königswährung der Welt krönte. Und jetzt? Es sieht so aus, als würde diese Herrschaft bald zusammenbrechen und vergehen.

Sogar Donald Trump hat Alarm geschlagen und gesagt, dieser mögliche wirtschaftliche Wandel wäre schlimmer als die Niederlage eines Krieges. Unter Bidens Führung sind die BRICS-Staaten zu einem noch furchterregenderen Feind geworden, zu dem nun auch Länder wie Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören.

Zusammen repräsentiert diese Mega-Koalition über 35,6 % des globalen BIP und kontrolliert 45 % der Weltbevölkerung . Die Zahlen sprechen für sich: Die BRICS-Staaten sind nicht nur eine Bedrohung – sie sind ein Moloch, der bereit ist, die wirtschaftliche Vormacht des Westens zu brechen.

Rohstoffkrieg: Der globale Kampf um die Vorherrschaft verschärft sich. Im Zentrum dieses Konflikts steht der Kampf um natürliche Ressourcen – der buchstäbliche Treibstoff für die globale Macht.

Von den lithiumreichen Ebenen Südamerikas bis zu den Uranreserven Afrikas rüsten sich die BRICS-Staaten, um die Kontrolle zu übernehmen. Und lassen Sie sich nicht täuschen: Russland führt den Angriff an. Putins Spielplan ist einfach: Sichern Sie sich die wertvollsten Ressourcen der Welt und sperren Sie den Westen aus.

Und was tun die USA? Sie stehen vor einer Katastrophe. Während der amerikanische Energiebedarf aufgrund der Fortschritte in der künstlichen Intelligenz in die Höhe schießt, geraten die USA in gefährliche Abhängigkeit von Russland, was die Uranversorgung angeht.

Da fast das gesamte angereicherte Uran aus Moskau kommt, könnte ein Versorgungsstopp die USA in eine Energiekrise epischen Ausmaßes stürzen.