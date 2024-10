Bombenmeldung eines Dresdner Arztes: Die Folgen des Impfstoffs COVID-19 auf Spike-Basis sind potenziell gefährlich

Teile die Wahrheit!

Die pensionierte Forscherin Dr. Karla Johanna Lehmann aus Dresden bietet eine Erklärung für viele der gemeldeten Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen auf Spike-Protein-Basis.

Ihre Studie, veröffentlicht von der European Society of Medicine, konzentriert sich auf die Herabregulierung des ACE2-Enzyms durch Spike-Proteine. Dr. Lehmann erklärt, dass das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System nicht nur die kardiovaskuläre Homöostase steuert, sondern auch entzündungsfördernde, gerinnungsfördernde und immunologische Effekte hat.

Sie vermutet, dass dies das breite Spektrum der Nebenwirkungen erklären könnte, und fordert, diese Hypothese ernst zu nehmen.

Was spricht also Lehmann hier an? Was ist ihre Hypothese?

Dass dieses gesamte System, das die Aufnahme des Spike-Proteins zusammen mit anderen Auswirkungen wie Zellfusion, Bindung an Heparansulfat, Aktivierung des Toll-like-Rezeptors und anderen Aktivitäten beinhaltet, „die bereits nachteiligen Auswirkungen der Spike-bedingten Herabregulierung von ACE2 auf die Verträglichkeit vervielfacht“.

Mit einem inhärenten „klassenspezifischen Nebenwirkungsprofil“ der COVID-19-Impfstoffe erklärt Lehmann, nach Ansicht eingefleischter Kritiker zweifellos umstritten, dass „ein kausaler Zusammenhang zwischen einem aktivierten Renin-Angiotensin-Aldosteron-System und vasokonstriktiven und ischämischen Folgeerscheinungen als erwiesen gelten kann.“ (Wissenschaftler decken Hinweise auf, dass Chargen von Pfizer mit einer höheren Rate an COVID-Impfschäden in Verbindung stehen)

Eine ernste Aussage

Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ist ein Hormonsystem, das für die Regulierung des Blutdrucks, des Flüssigkeitshaushalts und der Elektrolytwerte von entscheidender Bedeutung ist.

Bei Aktivierung führt es zu einer Reihe von Hormonreaktionen, die in erster Linie dazu beitragen, den Blutdruck aufrechtzuerhalten und eine ordnungsgemäße Nierenfunktion zu gewährleisten, aber eine chronische oder übermäßige Aktivierung kann beispielsweise zu Bluthochdruck und anderen kardiovaskulären Problemen führen, was uns zu Lehmanns Hypothese führt.

Dies bedeutet, dass eine Überaktivierung des RAAS eine häufige Ursache für Bluthochdruck, Herzversagen und chronische Nierenerkrankungen ist. Könnte dies ein gemeinsamer Faktor mit den auf Spike-Proteinen basierenden Impfstoffen sein?

Bei solchen Erkrankungen werden häufig Medikamente wie ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptorblocker (ARB) und Aldosteronantagonisten eingesetzt, die verschiedene Komponenten des RAAS blockieren.

Bei Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, chronischer Nierenerkrankung oder Atherosklerose kann die chronische Aktivierung des RAAS die Krankheit verschlimmern, indem sie den Gefäßumbau, die Flüssigkeitsretention und den erhöhten Blutdruck fördert.

Bevor auf den Rest von Lehmanns Übersichtsarbeit eingegangen wird, weist TrialSite noch einmal darauf hin, dass das RAAS ein wichtiges System zur Aufrechterhaltung des Herz-Kreislauf- und Flüssigkeitshaushalts ist, aber bei anhaltender Aktivierung zu Krankheiten wie Bluthochdruck und Herzversagen beitragen kann.

Und dieser letzte Punkt, so der Dresdner Autor, könnte eine medizinische Bedrohung darstellen.

So schreibt Dr. Lehmann für die Dauer der Spike-Wirksamkeit: „Eine Stimulation des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems und eine Co-Medikation mit vasokonstriktiven, katecholaminergen oder TLR4- und DABK-aktivierenden sowie Heparansulfat-hemmenden Medikamenten sollte vermieden werden.“

Was ist mit der Biodistribution?