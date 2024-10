Der „Komet des Jahrhunderts“ ist da! Hat Gott ihn dorthin gesetzt, um ein „Zeichen am Himmel“ zu sein?

Teile die Wahrheit!

Ist es bloßer Zufall, dass der „Komet des Jahrhunderts“ genau zu dem Zeitpunkt auftaucht, als im Nahen Osten ein offener Krieg ausbrechen könnte und eine Präsidentschaftswahl, die das Leben in Amerika für immer verändern könnte , kurz vor der Entscheidung steht? Vielleicht denken Sie tatsächlich, dass es bloßer Zufall ist, und Sie haben sicherlich das Recht auf diese Meinung. Von Michael Snyder

Aber meiner persönlichen Meinung nach ist es kein Zufall, dass dieser Komet zu diesem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte auftaucht. In diesem Artikel werde ich einige wirklich bemerkenswerte Dinge mit Ihnen teilen, die ich über diesen Kometen herausgefunden habe, und dazu gehören auch Dinge, die ich erst heute erfahren habe.

In Genesis 1:14 sagt uns die Bibel ausdrücklich, dass einer der Gründe, warum Gott die Lichter am Himmel schuf, darin bestand, dass er beabsichtigte, sie als „Zeichen“ zu verwenden … (50 Dinge, die jeder auf Vorrat haben sollte, um sich auf Wahlchaos, den Dritten Weltkrieg, verheerende Naturkatastrophen und die nächste globale Pandemie vorzubereiten)

Und in Lukas Kapitel 21 warnte uns Jesus, dass es in den Tagen vor seiner Rückkehr „Zeichen an Sonne und Mond und Sternen“ geben würde.

Wer also zu behaupten versucht, dass die Ereignisse im Himmel niemals irgendeine Bedeutung hätten, widerspricht direkt der Bibel.

Im Laufe der gesamten Menschheitsgeschichte gab es immer wieder wichtige Zeichen am Himmel.

Und nun ist der „Komet des Jahrhunderts“ da.

Die offizielle Bezeichnung dieses Kometen lautet „Komet C/2023 A3“, er ist aber auch unter dem Namen Tsuchinshan-ATLAS bekannt und derzeit ist im ganzen Internet die Rede von ihm …

Sofern Sie im vergangenen Jahr nicht gerade einen Wanderurlaub in der Äußeren Mongolei verbracht haben, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass im nächsten Monat ein „heller Komet“ am Himmel zu sehen sein wird. Er ist überall!

Er trägt die Bezeichnung Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) und Sie werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch viel über ihn hören.

Schon jetzt kann man in den sozialen Medien nicht mehr herumstöbern, ohne auf ein halbes Dutzend Nachrichtenbeiträge zu stoßen, in denen verkündet wird: „Der Komet des Jahrhunderts kommt!“, illustriert mit einer KI-generierten Grafik, die eine strahlende Lichtkugel mit einem dahinter ausgebreiteten leuchtenden Schweif zeigt.

Der Grund, warum die offizielle Bezeichnung des Kometen „2023“ enthält, liegt darin, dass er ursprünglich Anfang 2023 entdeckt wurde …

300x250

Wie immer verrät der Name des Kometen selbst wichtige Einzelheiten über ihn. Sein offizieller Name lautet C/2023 A3. Der Buchstabe C weist darauf hin, dass es sich um einen nichtperiodischen Kometen handelt, die Zahl 2023 bedeutet, dass er im Jahr 2023 entdeckt wurde, der Buchstabe A bedeutet, dass seine erste Beobachtung in der ersten Januarhälfte stattfand und die Zahl 3 zeigt schließlich an, dass es sich um das dritte Objekt handelt, das im selben Zeitraum entdeckt wurde. Tatsächlich erfolgte die offizielle Bestätigung der Entdeckung dieses Kometen jedoch am 22. Februar 2023.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem er am Himmel der nördlichen Hemisphäre sichtbar wird, und das ist sehr aufregend.

Einem von Wired veröffentlichten Artikel zufolge wurde für den 2. Oktober prognostiziert, dass der Komet am hellsten leuchten würde …

C/2023 A3 wird ab dem 27. September am Himmel der nördlichen Hemisphäre leuchten und bis zur letzten Oktoberwoche sichtbar bleiben. Während dieser Zeit erreicht der Komet seinen Mindestabstand von der Sonne, bevor er seine Reise aus dem Sonnensystem heraus antritt.

300x250 boxone

Laut dem Fachblog Cometography wird C/2023 A3 am 2. Oktober am hellsten leuchten. Aufgrund seiner Nähe zur Sonne wird der Schweif des Kometen zu diesem Zeitpunkt lang und spektakulär sein.

Wie ich in einem früheren Artikel erläutert habe , beginnt Rosch ha-Schana am 2. Oktober bei Sonnenuntergang.