Ist die Apollo1-Mondmission die größte Lüge aller Zeiten? Gerüchte, dass Neil Armstrong und Buzz Aldrin niemals den Mond betreten haben, gibt es schon lange.

Viele Ungereimtheiten sprechen tatsächlich dafür, dass die US Astronauten niemals die Erde verlassen haben. Auch der ehemalige Direktor der russischen Weltraumorganisation Roskosmos, Dimitri Rogosin, glaubt nicht an eine Landung auf dem Mond. Von Frank Schwede

Dimitri Rogosin war von 2018 bis 2022 Leiter der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos. Über seinen Telegram-Kanal äußerte Rogosin nun Zweifel an der Apollo-11-Mondmission und teilte mit, dass er, bevor er die Leitung von Roskosmos übernahm, Beweise für die Mission angefordert habe, die er aber nie erhalten habe.

Der ehemalige Direktor und Politiker wollte wissen, warum die Amerikaner bis heute nicht in der Lage sind, auf den Mond zurückzukehren. Rogosin schreibt:

„Vor etwa zehn Jahren, als ich in der Regierung tätig war, habe ich eine offizielle Anfrage an Roskosmos gerichtet, um dokumentarische Beweise für den Aufenthalt der Amerikaner auf dem Mond zu erhalten.

Getrieben durch mein natürliches Interesse, versuchte ich, den Details auf den Grund zu gehen und zumindest für mich selbst herauszufinden, wie es unserer Konkurrenz gelang, mit dem technologischen Stand der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Leistung zu vollbringen, die sie auch heute noch nicht wiederholen können.“

Was Rogosin unter anderem verwirrt hat, ist, dass sowjetische Kosmonauten nach mehrtägigen Weltraummissionen nach ihrer Rückkehr auf die Erde sich kaum auf die Beine halten konnten. (Die Wahrheit über den Mond wird uns nie erzählt (Videos))

Das steht seiner Meinung nach in starkem Kontrast zu den Aufnahmen der Apollo-11-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin nach Verlassen der Mondfähre, die diese Schwierigkeiten offenbar nicht hatten.

Die Anfrage des Ex-Direktors führte ins Leere. Das Einzige, was Rogosin erhielt, war ein Buch, in dem der frühere sowjetische Kosmonaut Alexei Leonov die Mondlandung bestätigte.

Hätten die Sowjets ebenfalls eine Mondmission geplant, wäre Leonov einer der aussichtsreichsten Kandidaten gewesen, weshalb es nicht wundern sollte, dass der Kosmonaut die Mondmission der Amerikaner in den höchsten Töne lobte und Neil Armstrong und Buzz Aldrin als Helden bezeichnete, die fest an sich und an dem glaubten, was sie taten.

Rogosin suchte nach weiteren Beweisen, doch er konnte keine finden. Dafür lösten seine Nachforschungen heftige Kritik in Kollegenkreisen aus, die fürchteten nämlich, dass die wichtige Zusammenarbeit mit der NASA durch die Nachforschungen Schaden nehmen könnte.

Rogosin drohte mit Absturz der ISS

Der 60-jährige stellte zwar nicht in Zweifel, dass Armstrong, Aldrin und Collins auf dem Mond waren, vielmehr bezog sich seine Skepsis auf die Mondfähre. Auch zahlreiche andere Kritiker bezweifeln, dass es möglich ist, mit dem Gefährt den Mond zu besuchen.

Rogosin äußerte auch Kritik an Eugen Alexandrow, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, dem der Ex-Direktor vorwarf, die Interessen Russlands mit denen der USA abzustimmen.

Er wirft Alexandrow unter anderem vor, dass er sich nicht für die Wissenschaft, sondern für Pseudowissenschaften einsetzt. Es sollte aber niemanden wundern, dass Rogosin, der unter anderem Philosophie und Wirtschaftswissenschaften studierte, als Patriot der alten Schule, versucht, das Ansehen der untergegangenen Sowjetunion wiederherzustellen.

Während Rogosin in seiner früheren Funktion als Diplomat vor allem als Pöbler in der Öffentlichkeit auffiel, war er als Leiter von Roskosmos zudem in verschiedenen Skandalen verwickelt.