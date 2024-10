Gegen Dummheit gibt es keine Waffen: Westen hält Russlands „Atomdrohungen“ immer noch für einen Bluff

Teile die Wahrheit!

Die Anpassung der russischen Nukleardoktrin lässt den Westen unbeeindruckt. Experten sehen darin lediglich ein weiteres Element der „psychologischen Kriegsführung“ des Ex-Geheimdienstlers Putin, der mit den „Ängsten“ des westlichen Wahlvolks spielt. Ein Denkprozess findet nicht statt, zu hören ist bislang nur reflexartige Häme.

Die Frage, ob wir und unsere Kinder und Enkelkinder noch eine sichere Zukunft auf diesem Planeten haben werden oder ob wir heute schon durch kriegerische Entwicklungen in die Nähe der tödlichen Gefahren durch eine atomare Eskalation rücken, ist unter allen wichtigen Fragen die wichtigste.

Das gilt zumindest für die Staaten, die Atomwaffen besitzen oder sich in deren Reichweite befinden, zum Beispiel dort, wo es potenzielle Ziele für Angriffe mit diesen Waffen gibt.

Und wenn das Land mit dem größten Atomwaffenarsenal der Welt (5.580 atomare Sprengköpfe), ein Land im Krieg, das jeden Tag mit immer weitreichenderen Waffen angegriffen wird und selbst Angriffe durchführt, die Änderung in seiner Doktrin für nukleare Verteidigung verkündet, sollte dieses Thema für die Gegner dieses Landes von höchster Relevanz sein. Zu diesen Gegnern gehört auch Deutschland.

In Deutschland befinden sich die größte US-amerikanische Luftbasis in Europa in Ramstein, das NATO-Hauptquartier für die Koordinierung der Ukraine-Politik und bald auch US-Mittelstreckenraketen, die innenpolitisch zunehmend zum parteipolitischen Thema geworden sind.

Doch eine nennenswerte Reaktion in Deutschland, die über das übliche Putin-Bashing hinausgeht, blieb bislang aus. „Putin blufft nur“ – mit diesem Titel zitierte RT DE im letzten Jahr mehrere Artikel zu den Reaktionen im Westen auf Russlands nukleare Abschreckung. Seitdem hat sich im Methodik-Handbuch des Westens wenig geändert.

Profilierte deutsche Politiker wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schenkten den Änderungen in der russischen Nukleardoktrin nur demonstrative Nichtbeachtung und die deutschen Medien und Experten schwankten in ihren Kommentaren zwischen Gehässigkeit, küchenpsychologischen Ansätzen über angebliche kindliche Traumata Putins und demonstrativer Gelassenheit. (Schlafwandelnd in den 3. Weltkrieg? „Was wäre wenn … bei einem Atomschlag gegen Berlin?“ (Videos))

Obwohl, wie gesagt, nicht wirklich nennenswert, kann ich dennoch der Versuchung kaum widerstehen, hierzu einige Zitate zu liefern. So beschimpft T-Online in einem recht langen Kommentar Putin als Tyrann, Diktator und Rüpel und mutmaßt, tief in seinen Kopf blickend, ob er eher die Ratte aus einer älteren Anekdote aus seiner Kindheit ist oder der kleine verängstigte Junge, den die in die Ecke getriebene Ratte in ihrer Not angegriffen hat.

Fazit: „Begegnet man dem Diktator mit Härte, läuft er weg und verschanzt sich.“ Folglich sollte man auch die „Drohungen“ Putins nicht ernst nehmen, denn er ließ den Westen auch früher die „roten Linien“ überschreiten.

Wichtig bei dieser Argumentation ist die ukrainische Invasion in das Kursker Gebiet. Wie ein „Russland-Experte“ in der Berliner Zeitung anmerkt, hat Putin die Ukraine dafür mit keinem außerordentlichen Waffeneinsatz bestraft. Auch er weist auf die Diffusität der russischen Drohgebärden hin, die von Putin gezogenen Linien seien nur „scheinrot“.

Diese Unbestimmtheit sei bewusst gewählt und Teil der „psychologischen Kriegsführung“ des Kremls. Dieser Begriff erfreut sich zunehmender Beliebtheit, fast alle Experten verwenden ihn.

Daher die einzig mögliche Reaktion darauf: Wir lachen Putin ins Gesicht und schenken dem, was er sagt, keine Beachtung. Dass Putin seinen Worten durchaus Taten folgen lässt, wie es nach der schriftlichen Aufforderung zum Gespräch mit der NATO und den USA im Dezember 2021 und dem Versprechen einer „militärisch-technischen“ Antwort bei Nichtbeachtung der Fall war, ist vergessen.

Und dass derselbe Putin in seiner berühmten Münchner-Rede im Jahr 2007 die NATO eindringlich vor deren Vorrücken an die russischen Grenzen gewarnt hat, auch.

„Putin versucht seit Tag eins der Vollinvasion, die Unterstützung der Ukraine durch nukleare Drohungen einzudämmen“, sagte Militärexperte Frank Sauer bei ZDF. „Das ist die x-te Nukleardrohung Putins.“

Auch Der Spiegel merkt an: „Faktisch hat Putin allerdings trotz dieser Drohungen bisher alle seine selbst gezogenen roten Linien ignoriert.“ Und die SZ stellt fast selbstzufrieden fest: „Dabei hat der Westen Moskaus rote Linien ohnehin immer wieder überschritten.“ Eine Eskalationsgefahr bestehe auch jetzt nicht, beruhigt uns das ZDF.

Ähnlich argumentiert Gustav Gressel, ein anderer im ZDF beliebter Militärexperte. Da die Interpretationshoheit über die Überschreitung der roten Linien beim Kreml liege, spielten Fakten keine Rolle.