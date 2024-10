Der Tiefe Staat zerfällt: Die Schleier werden gelüftet!

Zu lange haben sich diese Männer in Schwarz hinter einem Schleier der Heiligkeit versteckt und vorgetäuscht, Gott zu dienen, während sie gleichzeitig eine luziferische Agenda vorantreiben. Sie wollten die Welt in die Knie zwingen, und Amerika stand ganz oben auf ihrer Todesliste.

MK Ultra. Die CIA in Aktion.



MKULTRA war ein Gedankenkontrollprogramm der CIA, das offiziell im Jahr 1952 begann und den Einsatz von LSD bei freiwilligem, gezwungenem und ahnungslosem Militärpersonal und Zivilisten (einschließlich Kindern) in den Vereinigten Staaten beinhaltete. Schulen mit geistig behinderten Jungen wurden ins Visier genommen, und Gefangene wurden im Austausch für verkürzte Strafen oder Freizeitprivilegien Experimenten unterzogen.

LSD und andere Drogen wurden sowohl für Gehirnwäsche als auch für Wahrheitsseren verwendet, mit dem Ziel, Geständnisse zu erzwingen, Gedanken vollständig auszulöschen und Personen als „Roboteragenten“ zu programmieren. Die Gehirnwäsche umfasste auch Vergewaltigung, Sinnesentzug, Elektroschocktherapie, Folter, Morddrohungen, Hypnose, induzierte Amnesie sowie den Kontakt und die Einnahme von Giftstoffen und Chemikalien.

Es gab sogar Berichte über schwere Behinderungen und Todesfälle. Insbesondere wurde mit Kindern experimentiert, um eine Art menschlichen Roboter zu erschaffen, der bestimmte Missionen erfüllen sollte, beispielsweise als Sexagenten. Anschließend wurden sie einer induzierten Amnesie unterzogen, um Erinnerungen zu löschen oder zu ersetzen. Ihre Aufgabe bestand darin, angesehene Politiker oder Geschäftsleute und sogar andere CIA-Agenten zu erpressen.

Um die Dreharbeiten zu erleichtern und die Beweissicherung sicherzustellen, wurden spezielle Schlafräume gebaut. Nach Abschluss der Missionen galten Kinder oft als entbehrlich und wurden getötet.

Berichten zufolge wurden viele Nazi-Ärzte der „Intelligenz“ in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA versetzt, um dort weiter an diesen Programmen zu arbeiten. Es gibt Berichte über CIA-Agenten, die sich in satanischen Kostümen verkleiden, um Kinder noch mehr zu traumatisieren und ihre Geschichten unglaubwürdig zu machen, wenn sie sich an ihre Missionen erinnern. (Stanley Kubricks Film „Eye Wide Shut“ schildert diese abscheuliche Welt)

Ein mutmaßlicher Agent dieses Programms war Jim Jones, Sektenführer von „The People’s Temple“, und verantwortlich für die Ermordung/Selbstmord von 909 Menschen (darunter 276 Kinder) durch Zyanid in Cool-Aid, einem amerikanischen Erfrischungsgetränk. Charles Manson wurde auch mit den drogeninduzierten psychologischen Experimenten in Verbindung gebracht.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Informationen ist es möglich, dass Medikamente und Schadstoffe in unseren Lebensmitteln, Wasser, Luft, Medikamenten, Hygiene- und Reinigungsprodukten, Make-up- und Selbstpflegeartikeln, Kleidung, Schuhen, Parfüms, Pestiziden und Elektronikgeräten enthalten sind usw. war eine Fortsetzung der Gehirnwäsche der Massen? Wurde es nach MK Ultra unter einem anderen Namen weitergeführt? Und welche Rolle spielt Big Pharma dabei?

Selbst unter den glitzernden Lichtern Hollywoods und der globalen Anziehungskraft der Musikindustrie verbirgt sich eine Welt, in der der Preis des Ruhms viel dunkler ist, als den meisten bewusst ist. Sean Combs, auch bekannt als „P DIDDY“, wurde am 18. September in New York verhaftet. Seine Verhaftung führt direkt an die Spitze der Kabale. Sein Anwaltsteam versuchte, ihn gegen eine Kaution von 50 Millionen Dollar freizulassen, doch der Richter lehnte dies ab.

Dies zeigt, dass wir es mit einem Kriminellen allerersten Kalibers zu tun haben. Trump und das Militär haben alle Ereignisse in Gang gesetzt, und das Ergebnis der Vertuschung der P. DIDDY-Ermittlungen durch das Heimatschutzministerium wird zu KAMALA, EPSTEIN und den CLINTONS führen.

Das FBI und das DHS werden sich wegen dieser Vertuschung und ihrer Verbindungen zu einem Militärputsch, bei dem es um Erpressung, Menschenhandel und Sexringe geht, die alle mit GROSSEN Banken und internationalen Finanzsystemen verbunden sind, die wiederum mit Epstein verbunden sind, selbst zerstören. Diese Militäreinsätze sind größer, als sich die Menschen vorstellen.

Trump räumt im wahrsten Sinne des Wortes das FBI, die CIA und das Heimatschutzministerium auf. Diese führen direkt zum DeepState und zu Sexoperationen, an denen sowohl Ex-Präsidenten als auch Vizepräsidenten beteiligt sind.

Die teuflische Welt hinter der oberflächlichen Realität…

Hinter verschlossenen Türen werden unvorstellbare Rituale durchgeführt, die Währung ist menschliches Leid und das Streben nach ewiger Jugend. Die Macht treibt die Elite dazu, unaussprechliche Taten zu begehen. Die Wahrheit bleibt nicht länger verborgen. Bob Dylan gab offen zu, einen Pakt mit unsichtbaren teuflischen Mächten geschlossen zu haben. Dies war keine künstlerische Metapher: Dylan erkannte, dass sein Ruhm einen Preis hatte, einen Deal mit dunklen Mächten.

Darüber hinaus hat Kanye West auch die Schattenseiten des Promi-Lebens enthüllt und enthüllt, wie viele der größten Namen Hollywoods mehr geopfert haben, als die Öffentlichkeit jemals erfahren wird. Sie alle sind Legenden in ihrer Branche, die ihre Seelen im Austausch für Ruhm verkauft haben, und dieser Ruhm in Hollywood basiert auf Blut.

Adrenochrom, das todesmutige Adrenalin …

Der Kaninchenbau geht mit Adrenochrom, einer Substanz, die auf die schrecklichste Art und Weise gewonnen wird, noch tiefer. Man sagt, dass die von Jugend und Vitalität besessene Elite diese Substanz konsumiert, um ihre Kraft und Lebensdauer zu verlängern. Der jugendliche Glanz, die Vitalität dieser Eliten hat nichts mit der Genetik zu tun, sondern ist das Ergebnis einer monströsen Sucht.

A$AP Rocky und DaBaby sind nicht die Einzigen, die das erschreckende Muster des persönlichen Verlusts erlebt haben, das mit Erfolg einhergeht. Jeder Tod, jede Tragödie, die mit dem Höhepunkt seiner Karriere zusammenfällt, ist kein Zufall, sondern seine Opfer. Dies ist der Preis, den die dunklen Mächte verlangen, die ihren Ruhm befeuern. Sogar Tom Brady, Amerikas „goldener“ Liebling, war davor nicht gefeit. Seine Frau gab offen zu, dass sie Magie eingesetzt hätten, um seinen Erfolg zu fördern.

Aber Magie hat ihren Preis, und was Bradys Familie wirklich geleistet hat, wird wahrscheinlich für immer verborgen bleiben. Berühmtheiten wie Brad Pitt und Robin Williams haben offen über Besessenheit und außerirdische Kräfte gesprochen, die ihre Karrieren vorantreiben. Was die Öffentlichkeit als exzentrisches Verhalten ansieht, ist in Wirklichkeit ein Einblick in das dunkle Netz der Kontrolle, das Hollywood, die Unterhaltungsindustrie und die politische Elite verbindet.

Die Eliten spielen nicht nur mit der Macht; Sie sind Instrumente einer bösen Macht und nutzen Rituale, Opfer und geheime Praktiken, um ihre Kontrolle aufrechtzuerhalten. Was ist der Preis des Erfolgs? Es geht nicht nur um Talent oder harte Arbeit, sondern um die Unterwerfung unter dunkle Mächte, Opfer und einen Pakt, der mehr kostet, als sich die meisten vorstellen können.

Die endlose Leere, von der diese Prominenten trotz ihres Reichtums und Ruhms sprechen, ist der Preis für den Verkauf ihrer Seelen. Die Gesellschaft vergöttert diese Figuren, ohne sich des verdrehten Spiels bewusst zu sein, in dem sie sich befinden, einem Spiel, in dem die Unschuldigen leiden und die Mächtigen stärker werden, indem sie sich von ihrer Angst und ihrem Schmerz ernähren.

Der Glanz Hollywoods ist nur eine Maske, die die schreckliche Wahrheit darunter verbirgt. Die Eliten kontrollieren nicht nur die Industrie, sie kontrollieren das Wesen der Menschheit und unterwerfen es wie ein dunkles Ritual ihrem Willen. Die Frage ist: Wie weit reicht diese Dunkelheit wirklich? Bestimmte von Trump erlassene Durchführungsverordnungen haben die Versorgung mit Adrenochrom in den USA unterbrochen.

„Weil Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin“, hat dieser daraus resultierende Mangel Adrenochrom-Süchtige in Hollywood völlig in den Wahnsinn getrieben. Die Schreie einer weltberühmten Popstarin, deren Adrenochrom-Versorgung abgeschnitten worden war und die eine sichtlich beschleunigte Alterung erlebte, waren eine Meile entfernt in Calabasas, Kalifornien, einem Vorort von Los Angeles, zu hören.

Wir befinden uns nun in einer Ära voller Berichte über groß angelegte unterirdische Adrenochrom-Raubaktionen bei Kindern in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Gerüchten zufolge handelte es sich bei John Podestas Anspielungen auf „Walnusssoße“ tatsächlich um den Fachjargon der demokratischen Elite für Adrenochrom, das speziell von schwarzen und haitianischen Kindern gewonnen wurde – angeblich die stärkste Form von Adrenochrom …!

Taylor Swift

Anton Lavey Zeena Lavey Taylor Swift ist der Klon von Zeena Lavey, der Tochter des Gründers der „Church Of Satan“ Anton Lavey. Wie bringt man 14 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dazu, Satan anzubeten, ohne es zu wissen? Indem wir sie zum berühmtesten Popstar der Welt machen … „Taylor St.“ in San Francisco, wo sich die Church of Satan befindet, ist 0,3 Meilen von der Golden Gate Bridge und dem Presidio entfernt, wo sie viele ihrer satanischen Opfer darbrachten.

Die FAKE NEWS berichteten über die Kirche und ihre Mitglieder, indem sie die Morde im Laufe der Jahre als Selbstmorde bezeichneten. In den letzten 30 Jahren sind bis zu 1.500 Menschen von der Brücke gesprungen. Der „Bohemian Club“ befindet sich ebenfalls in der Taylor St. Dies ist ein lokaler Club, der mit den Freimaurern, Satanisten und Bohemian Grove verbunden ist. Die satanische „Grace Cathedral“ befindet sich ebenfalls in der Taylor St, mit Labyrinthen und Tunneln darunter. Grace Cathedral verbindet Grace Cathedral mit David Bowie, dem Film „Labyrinth“ und der Familie Bush.

Neben der Taylor St. befindet sich die Mason St., die mit der Columbus Street verbunden ist, die zum „Pier 33“ (nach dem 33. Grad der Freimaurer) führt. Kolumbus geht auf Columbia zurück (die CIA und die Republik Columbia, die von der United States Of America Corporation übernommen wurde und im Besitz der britischen Krone ist).

Die Taylor St. wird zur 6th Street mit dem Folsom Prison und dem ehemaligen Mars Hotel, dem heutigen Moscone Center. Folsom Prison ist über Columbia Records mit Johnny Cash verbunden. „Alle Informationen liegen direkt vor uns“, und im Rahmen von „Operation Spottdrossel“ drehten sie Filme, um uns von ihrer Geschichte zu überzeugen.

Welche Straße liegt auf der anderen Seite der Grace Cathedral? „Leavenworth“, wie das „Maximum Federal Prison“ in Kansas, wo Dorothe ihre Reise in Kansas begann und die in OZ (Wizzard of Oz-Film) endet (HIER) Sie folgt der „Yellow Brick Road“, um nach Kansas zu gelangen, wo die Kinder sind werden über Alcatraz gehandelt. Sie kommen mit ihrer Wache über die Grace Cathedral auf der unterirdischen Yellow Brick Road in San Francisco an.

Anschließend laufen sie zwei Minuten die Straße entlang auf der Taylor St. hinunter zum Bohemian Club oder werden in einen Lieferwagen verladen und fahren zwei Stunden auf San Franciscos oberirdischer Yellow Brick Road nach Norden bis nach Bohemian Grove. Wenn die Golden Gate Bridge zerstört wird, werden alle Leichen und Tunnel entdeckt, die die Elitemitglieder der Church of Satan vernichten werden.

Denn sobald diese neuen Informationen legal an die Öffentlichkeit gelangen, werden diese Kriminellen nie wieder auf der Straße herumlaufen können. Der Kinderhandel wird weltweit zerschlagen. Razzien in Europa haben die Verbindungen zwischen Königsfamilien, Hollywood und Weltkonzernen in diesen abscheulichen Netzwerken ans Licht gebracht.

Aktuelle Dokumente zeigen, dass die Clintons tief in den Kinderhandel verwickelt sind und ihre Verbindungen nutzten, um vom Kinderhandel zu profitieren. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen und die Elite kann sich nicht länger verstecken.

Wir stehen am Rande einer Revolution.

Eine neue Ära bricht an, die die Grenzen dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, sprengt. Vergessen Sie, was Ihnen über den unvermeidlichen Alterungsprozess erzählt wurde. Reatomisierung und DNA-Replikatoren haben das Spiel verändert. Die Zeit wird kein Gefängnis mehr sein. Die Gehirnwellensynchronisierung ist das fehlende Glied, um das volle Potenzial von Med Bedden auszuschöpfen.

Auf diese Weise behaupten die Eliten über Jahrzehnte hinweg ihren Vorsprung: Sie trainieren ihre Gehirnwellen, um sich an diese Technologien anzupassen und ihre verborgene Macht freizusetzen. Auf die Synchronisation kommt es an. Alpha-, Theta- und Gammawellen sind der Schlüssel.

Indem Sie Ihr Gehirn trainieren, können Sie die volle Leistung der Med-Betten freisetzen.

Alphawellen beruhigen Ihren Geist und stabilisieren Sie für eine grundlegende Verjüngung.

beruhigen Ihren Geist und stabilisieren Sie für eine grundlegende Verjüngung. Theta-Wellen sind das Tor zu tiefer unbewusster Heilung.

sind das Tor zu tiefer unbewusster Heilung. Mit Gammawellen können Sie den Heilungsprozess steuern und die Med Beds-Technologie mit chirurgischer Präzision steuern.

Der DNA-Replikator ist eine zuvor verbotene Technologie und mehr als nur Gentechnik. Es nutzt das Energiefeld Ihres Körpers, ermittelt den optimalen Zustand Ihrer DNA und bringt jede Zelle in diesen Moment zurück. Nanobots kartieren Ihre DNA, finden Mutationen und Schwachstellen und nutzen dann die Skalarenergie des Replikators, um Ihre DNA wieder aufzubauen und zu stärken. Das bedeutet, dass Ihr Alter auf 30 Jahre herabgesetzt wird und Ihr biologischer Spitzenzustand wiederhergestellt wird.

Die Elite nutzt diese fortschrittliche Technologie seit Jahren. Während die Massen im Kreislauf der Krankheiten gehalten wurden, verbesserten sie ihren Körper, stärkten ihre Immunität und schärften ihren Geist. Die wahre Kraft kommt vom Gehirnwellentraining.

Der Schlüssel zur Erschließung der Med-Bed-Heilung.

Ohne dies kratzen Sie nur an der Oberfläche. Bringen Sie Ihr Gehirn also in Alphawellen, indem Sie täglich 20 Minuten meditieren. Sobald Sie das beherrschen, können Sie sich in Theta hineindrängen, wo die tiefe Heilung beginnt.

Und wollen Sie den ultimativen Vorteil? Dann trainieren Sie Ihr Gehirn auf Gammawellen und beobachten Sie, wie sich Ihr Körper wie nie zuvor regeneriert. Dieses Wissen hat die Elite aus guten Gründen geheim gehalten. Denn wenn die Massen wüssten, wie sie ihre Gehirnleistung nutzen und diese Technologien aktivieren können, würde das gesamte System zusammenbrechen …!

Dies ist ein Aufruf zum Handeln. Die Eliten haben diese Technologien genutzt, um ihr Leben zu verlängern und die Menschheit zu kontrollieren. Das ist vorbei. Der DNA-Replikator und die medizinischen Betten stehen uns zur Verfügung. Fallen Sie jedoch nicht auf die Krankenbetten herein, bei denen Sie Geld verlangen oder so tun, als müssten Sie nichts tun. Dies sind die Medbeds von DeepState, die dazu dienen, Sie zu klonen und zu eliminieren.

Wir werden in keiner Weise gerettet. Wir müssen dies vollständig selbst tun, denn nur so gelangen wir in eine höhere Dimension. Beginnen Sie noch heute mit Ihrem Brainwave-Training und bereiten Sie sich auf die Med-Bed-Revolution vor. Hören Sie auf, ihre Schachfigur zu sein – seien Sie der Herr Ihres Schicksals. Die Zukunft ist da und es ist Zeit, sie zurückzuerobern.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 10.10.2024