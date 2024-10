Deutschland ist der Zensurmeister der EU

Beachten Sie, dass X, das in „Plattform für freie Meinungsäußerung“ umbenannt wurde, den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten Informationen über die Nutzer der Plattform bereitstellt.

Dabei geht es nicht nur um illegale Meinungsäußerung – und ja, die nationale Gesetzgebung der EU-Länder umfasst viele „Meinungsverbrechen“ –, sondern auch um legale Meinungsäußerungen, die als „schädlich“ erachtet werden.

Dies ist die wirkliche Neuerung des Digital Services Act (DSA) der EU: Er verpflichtet Plattformen, Maßnahmen in Form einer „Inhaltsmoderation“ nicht nur gegen illegale Inhalte, sondern auch gegen angeblich schädliche Inhalte wie „Desinformation“ zu ergreifen.

Beachten Sie, dass im Zeitraum, den Xs jüngster „Transparenzbericht“ an die EU über seine Bemühungen zur „Inhaltsmoderation“ abdeckt, fast 90 % dieser Informationsanfragen zu den Anbietern angeblich „illegaler oder schädlicher Meinungsäußerungen“ aus nur einem Land kamen: Deutschland. Siehe die folgende Grafik.

Beachten Sie, dass X auch Maßnahmen gegen Posts oder Accounts ergreift, die „illegale oder verletzende Meinungsäußerungen“ enthalten, die ihm von EU-Mitgliedsstaaten oder der Europäischen Kommission gemeldet werden. (Zeit zu rebellieren: Wir treten jetzt in die Phase der totalen Zensur der globalen Tyrannei ein)

Solche Maßnahmen können das Löschen oder Geoblocking („Zurückhalten“) von Inhalten umfassen. Aber wie die im Bericht verlinkten „Durchsetzungsoptionen“ deutlich machen, können sie auch verschiedene Formen der „Sichtbarkeitsfilterung“ oder der Einschränkung der Beteiligung umfassen – „in Übereinstimmung mit unserer Durchsetzungsphilosophie der Meinungsfreiheit, nicht der Reichweite“, wie es im Bericht heißt.

Auch hier liegt Deutschland an der Spitze der Tabelle: 42 % aller Meldungen zu „illegaler oder verletzender Rede“ an X und fast 50 % der Meldungen aus den Mitgliedsstaaten. Siehe die folgende Grafik.

Deutschland reichte fast doppelt so viele Meldungen ein wie jeder andere Mitgliedsstaat – Frankreich landete mit großem Abstand auf Platz zwei – und über zehnmal mehr Meldungen als das ähnlich große Italien. Die Europäische Kommission reichte etwa 15 % der Meldungen ein.

Bemerkenswert ist auch, dass Deutschland mit Abstand die meisten Berichte über Inhalte eingereicht hat, die „negative Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs oder Wahlen“ haben – eine weitere Kategorie von Meinungsäußerungen, die an sich eindeutig nicht illegal ist, nach dem DSA-Regime aber als „schädlich“ genug gilt, um unterdrückt werden zu müssen.

300x250

(Obwohl die Inhalte an sich nicht illegal sind, wäre es für Plattformen nach dem DSA illegal, sie nicht zu unterdrücken. Diese Mehrdeutigkeit ist der Kern des DSA-Zensurregimes.) Deutschland reichte weit über die Hälfte aller derartigen Berichte und über 60 % der Berichte aus den Mitgliedsstaaten ein.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die überwiegende Mehrheit dieser Meldungen und der damit verbundenen „Durchsetzungsmaßnahmen“ zweifellos englischsprachige Inhalte betrifft.

Dies lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass fast 90 % des „Inhaltsmoderationsteams“ von X aus Englischsprachigen besteht. Die „Hauptsprache“ von 1.535 der 1.726 Mitglieder des Teams ist Englisch, wie aus der folgenden Grafik hervorgeht.

300x250 boxone

Doch warum sollte Deutschland oder der EU die Zuständigkeit für den englischsprachigen Diskurs zugestanden werden? Es versteht sich von selbst, dass die Deutschen in der Regel keine englischen Muttersprachler sind und nur 1,5 % der gesamten EU-Bevölkerung Englisch als Muttersprache haben.

In jedem Fall werden aus dem „Transparenzbericht“ von X zwei Dinge ganz klar: Erstens ist Elon Musks „Plattform für freie Meinungsäußerung“ keine solche und stellt in Wirklichkeit enorme Ressourcen bereit, sowohl in Form von „geschulten“ menschlichen Zensoren als auch in Form von Programmierung, um die Zensurvorschriften der EU einzuhalten. Und zweitens ist Deutschland der unangefochtene Vorreiter in Sachen Online-Zensur in der EU – und damit zweifellos auch weltweit.

Im Berichtszeitraum von kaum mehr als drei Monaten hat X als Reaktion auf Meldungen von EU-Mitgliedsstaaten oder der EU-Kommission 226.350 „Durchsetzungsmaßnahmen“ ergriffen.

Dabei sind die „Durchsetzungsmaßnahmen“, die X proaktiv gemäß seinen eigenen DSA-kompatiblen Nutzungsbedingungen und Regeln ergriffen hat, noch gar nicht berücksichtigt.

Falls die Leser Schwierigkeiten haben, das Vorstehende mit dem viralen Aufruhr zwischen Elon Musk und Thierry Breton und dem berühmten „Verfahren“ gegen X in Einklang zu bringen, das unter Bretons Führung eingeleitet wurde, lesen Sie bitte hier Jordi Calvet-Bademunts hilfreichen Bericht über die „vorläufigen Ergebnisse“ der Untersuchung der EU-Kommission .

Einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge erwägen EU-Beamte sogar, bei der Berechnung einer möglichen Geldbuße gegen Musk die Umsätze einiger anderer Unternehmen zu berücksichtigen.

Obwohl die Quellen anonym bleiben, wird dies weithin als weitere Eskalation in einem gigantischen Kampf um die Meinungsfreiheit zwischen Musk und der EU ausgelegt.

Doch wie Calvet-Bademunts Analyse zeigt, hat die Anklage der EU gegen X in ihrer aktuellen Form nichts mit unzureichender „Inhaltsmoderation“ – oder anders gesagt: Zensur – zu tun, sondern betrifft lediglich andere, weniger offensichtliche Aspekte des DSA.

Interessanterweise ging es in dem ursprünglich gegen X eingeleiteten Verfahren tatsächlich um „Inhaltsmoderation“ und – ob Sie es glauben oder nicht – hätte sich sogar positiv auf die Meinungsfreiheit auswirken können, da gegen X angeblich nicht ermittelt wurde, weil er es versäumt hatte, Benutzerinhalte zu entfernen oder zu unterdrücken, sondern weil er Benutzer nicht über solche „Inhaltsmoderationsentscheidungen“ informierte oder, mit anderen Worten, Shadowbanning vornahm. Doch wie Calvet-Bademunt zeigt, wurde dieser Aspekt aus der Untersuchung gestrichen.

Tatsache ist jedenfalls, dass keine Online-Plattform, egal welcher Größe, auf dem EU-Markt bestehen und gleichzeitig eine „Plattform der freien Meinungsäußerung“ sein kann.

Der DSA macht dies unmöglich.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

About aikos2309 See all posts by aikos2309