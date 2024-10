Teile die Wahrheit!

Donald Trump sagt, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nehme sich freie Tage und betreibe keinen angemessenen Wahlkampf, weil sie etwas über die Wahl wisse, was das amerikanische Volk nicht wisse.

Trump machte diesen kryptischen Kommentar während seiner Wahlkampfkundgebung in Georgia.

„Das ist eine Frau, die sich gestern freigenommen hat. Wie nimmt man sich gestern frei?“, fragte Trump. „Sie haben 13 Tage Zeit, Sie kandidieren für die Präsidentschaft, sie nimmt sich frei . Ich habe 52 Tage am Stück frei und nehme mir keinen einzigen Tag frei, das kann ich Ihnen sagen.“

„Ich habe gehört, sie nimmt morgen oder so noch einen – das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe – vielleicht weiß sie etwas, was wir nicht wissen, das ist schlimm, oder? Vielleicht weiß sie etwas, was wir nicht wissen – versteht das jeder, vielleicht, vielleicht“, schloss Trump.

Kamala isn’t campaigning because she knows something that the public doesn’t? (You’ll Find Out) 😎😎😎 pic.twitter.com/T8jlLqUtwH — True Stormy Joe (@truestormyjoe) October 24, 2024

Die Befragten zu X spekulierten, dass Trump sich darauf bezog, dass die Demokraten betrogen hätten, um die Wahl zu gewinnen, oder dass die Wahl überhaupt nicht stattfinden wird.

Für Harris waren für Dienstag weder Reden noch öffentliche Auftritte geplant. Ihr Wahlkampfteam teilte lediglich mit, dass sie an einem aufgezeichneten Interview mit Hallie Jackson von NBC und einem weiteren mit Telemundo teilnehmen werde. (Musk wirft Medien wie SPIEGEL vor, zur Ermordung von Trump und von ihm zu ermutigen – Kamala Harris beleidigt Christen)

Ihr einziger großer Auftritt gestern war eine Bürgerveranstaltung bei CNN, die nicht besonders gut verlief, weil sogar Anderson Cooper sie lächerlich aussehen ließ.

Wie bereits erwähnt , meinten sowohl der ehemalige Kongressabgeordnete George Santos als auch der Journalist Eric Daugherty, dass heute eine Story erscheinen würde, die Kamalas Kampagne beenden würde.

Manche haben ihre Zweifel geäußert, weil frühere angeblich skandalöse Geschichten über Harris und Tim Walz im Sande verlaufen sind.

CIA-Bombe: Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt

Der globalen Elite zufolge werden US-Präsidenten nicht gewählt, sondern ausgesucht. Und das Spiel ist so manipuliert, dass der jeweilige Kandidat weiterhin Amerika von innen heraus zerstören kann.

Doch die Elite steht vor einem großen Problem: Weltweit wachen die Menschen auf und decken ihre Verbrechen und Täuschungen auf wie nie zuvor.

Die aufsehenerregenden Enthüllungen beweisen, dass die Lebensgeschichte von Kamala Harris eine Erfindung der CIA ist, und Barack Obamas konstruierte Geschichte ans Licht kommt. Es ist an der Zeit, einige ernste Fragen zu stellen.