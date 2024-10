Die geheime okkulte Bedeutung der „Drei weisen Affen“, die von der Elite verborgen wird

„Schau nicht auf Dinge, die gegen den Anstand verstoßen; höre nicht auf Dinge, die gegen den Anstand verstoßen; sprich nicht über Dinge, die gegen den Anstand verstoßen; mache keine Bewegung, die gegen den Anstand verstößt.“

—Konfuzius, ca. 500 v. Chr.

Ähnliche Ideen finden wir auch in anderen fernen Religionen und spirituellen Systemen. Ein Beispiel dafür ist der „Edle Achtfache Pfad“ des Buddhismus, der Buddhas praktische Richtlinie zur ethischen und geistigen Entwicklung ist, mit dem Ziel, das Individuum von Leiden, Anhaftungen und Wahnvorstellungen zu befreien und schließlich zum Verständnis der Wahrheit über alle Dinge zu führen:

Richtiges Verständnis

Richtige Gedanken

Richtige Sprache

Richtiges Handeln

Richtiger Lebensunterhalt

Richtige Anstrengung

Richtige Achtsamkeit

Richtige Konzentration

Im antiken Zoroastrismus (ca. 1200 v. Chr.) drückte der Begriff „ Humata, Hukhta, Hvarshta “ den Grundgedanken der Religion aus. Er stand für die Maxime: „ Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten .“

„Von Kindheit an wird japanischen Jungen ein besonderer Grundsatz eingetrichtert. Er lautet: ‚Sieh nichts Böses, höre nichts Böses, sprich nichts Böses.‘“ —Unsere jungen Leute, St. Johns Institut für Taubstumme, 1910

„Es gibt drei Affen … Sie haben sich vorgenommen, nichts Böses zu sehen, nichts Böses zu hören und nichts Böses zu sagen. Sie sind fest entschlossen, alles, was sie im Leben ausgeben, aufnehmen und empfangen, vor dem Makel des Bösen zu schützen.“ —Charles Reynolds Brown, Die Religion eines Laien, 1920

„,Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen.‘; ,Wer Böses denkt, schafft Böses‘ sind universelle, uralte Sprichwörter.“ —Leonard Stuart, Die kosmische Komödie, 1919

„Über der Tür des heiligen Tempels

sitzen sie in ihrer Weisheit, die drei –

der kleine taube Affe,

der kleine stumme Affe,

der Affe, der nicht sehen will.

Ihre Augen sind vor dem Bösen verschlossen,

ihre Ohren hören nur das Richtige,

ihre Lippen sind stumm gegenüber Skandalen.

Sie sitzen in ihrer stillen Macht.“ -Unbekannt

„…ich empfehle…die Einhaltung eines Gebotes, das schon existierte, bevor es Christen oder Juden gab. Du sollst einen Bund schließen mit deinen Sinnen,

mit deinem Auge, dass es nichts Böses sieht

, mit deinem Ohr,

dass es nichts Böses hört, mit deiner Zunge, dass sie nichts Böses redet,

mit deinen Händen, dass sie kein Böses tun. —Thomas Paine, Federal City, Lovett’s Hotel, 1802

Wie bewundernswert einfach und rein ist diese Philosophie: destruktiver Negativität den Rücken zu kehren und den Blick vor Bildern und Eindrücken zu schützen, die der spirituellen Entwicklung nicht förderlich sind.

Diese Philosophie, die von Gandhi als universelle Wahrheit übernommen wurde, vergleicht den Geist mit einem weißen Blatt, das seine reine Farbe nur dann behält, wenn es mit anderen zusammen ist, die wie wir spirituelle Ideale verfolgen – die sich weigern, ihren Geist und den Geist anderer der „niederen Ordnung der Dinge“ auszusetzen .

Von der Elite versteckt

Warum also drängen uns die Massenmedien immer mehr Böses auf? Warum werden wir von allen Seiten mit Bösem, Gewalt und Angst bombardiert? Warum werden wir gezwungen, all das aufzunehmen, wie so viel alte Milch, verdorbenes Fleisch und schlechten Käse?

Hollywoodfilme werden immer verdrehter, böser und unheilvoller.

Hollywood-Filme zwingen uns, die alte Maxime „Nichts Böses sehen“ zu missachten.

Kindervideospiele werden immer brutaler, blutiger und brutaler:

Links: Bild aus einem gewalttätigen Kindervideospiel. Rechts: Kinder, die in Columbine Gewalt ausüben.

Fernsehsender strahlen immer mehr verstörende und drastische Programme aus.

Böse Bilder und Geräusche aus Fernsehprogrammen werden in unserem Gehirn gespeichert. Wenn der Fernseher ausgeht, spuken sie in unseren Gedanken herum – bewusst und unbewusst – und brechen in Fehlverhalten aus.

Die Musik wird seit Jahrzehnten immer brutaler, und das zum großen Teil ohne Grund, sowohl in den Songtexten als auch auf den Albumcovern, in den Videos und im dazugehörigen Artwork:

Die Musikindustrie, die der Elite gehört und von ihr betrieben wird, fördert die Gewalt gegenüber den jüngeren Generationen.

Hinzu kommt all das giftige Böse, das uns in allen Fernseh- und Kabelnachrichtensendungen aufgezwungen wird. Jeden Tag klingen die Nachrichten zur vollen Stunde auf allen Sendern gleich: „ Zehn Tote, sechs Vergewaltigte, vier Erschossene, zwei Tote, einer Verbrannte – Bomben, arabischer Terror, Hass, Rassengewalt, Korruption, Massenverhaftungen, sinkende Wirtschaft, Geschlechterkrieg und al-Qaida .“

Das Anschauen der Fernsehnachrichten zwingt uns Böses, Gewalt, Angst und Negativität auf.

Wenn wir die Nachrichten sehen, sehen und hören wir ständig Böses. Wir werden damit bombardiert . Wie fühlen Sie sich dabei? Traurig, verängstigt, nervös, wütend, deprimiert und so weiter. Stimmt’s?

Was wäre, wenn Sie herausfinden würden, dass dieses Böse gezielt gegen Sie gerichtet ist … mit Absicht? Die Elite tut dies tatsächlich mit Absicht. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft zu destabilisieren und unsere Macht zu unterbinden. Gleichzeitig verbergen sie die alte Weisheit „Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen“ und rauben uns damit effektiv das wichtigste Werkzeug/die wichtigste Lehre, die wir zur Selbstverteidigung benötigen.

Wie viele große Weisheiten wurde auch die alte Lehre, die uns warnt: „Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen“, subtil auf den Kopf gestellt und wird nun als Waffe gegen uns eingesetzt. Die Maxime wurde zu einem Werkzeug der Perversion gemacht, einem Kontrollmechanismus, der von den Puppenspielern beherrscht wird, die das Licht blockieren, das spirituelle Wachstum aufhalten und die sanfte und allmähliche Offenbarung immer höherer spiritueller Wahrheiten, Weisheiten und Erkenntnisse verhindern.

Das Böse, das uns aufgezwungen wird, ist viel schädlicher, als wir uns vorstellen können. Es hat eine negativere Wirkung, als wir erkennen. Es erzeugt Krebs in unserem Körper und in unserem Geist. Wir sind ständig enormem Bösen ausgesetzt; und weil wir den Schaden, den es uns zufügt, nicht erkennen, versuchen wir nicht bewusst, es loszuwerden.

Schlimmer noch, wir sind willige Teilnehmer an seinem Konsum, nicht aus Wahl, sondern weil wir glauben, es sei normal, da wir in dieser Gesellschaft, in diesem System geboren und aufgewachsen sind. Wir erkennen nicht, dass all dies absichtlich darauf angelegt ist, uns geistig und körperlich zu destabilisieren, die Elite unter Kontrolle zu halten und die Massen krank, unterdrückt, verängstigt und unterwürfig zu halten .

Kampf gegen die Mächte, die es nicht geben dürfte

Was können wir tun, um dagegen anzukämpfen?

Schalten Sie den Fernseher aus! Unterstützen Sie Hollywood nicht mehr! Kaufen Sie keine Kinokarten mehr! Kaufen Sie keine Zeitschriften oder Zeitungen. Sehen Sie sich keine Nachrichten an. Verbreiten Sie die Nachricht – und warnen Sie insbesondere die Jugend –, dass das System manipuliert und das Spiel manipuliert ist.

Machen Sie sich bewusst, dass es viele positive Möglichkeiten gibt, das Böse, das wir konsumieren, loszuwerden. Bewegung (körperlich und geistig), Meditation, Schreiben, Lesen, Joggen, Singen, Radfahren. Sogar Sex. In der Antike wurden die Olympischen Spiele gegründet, damit Stadtstaaten und Königreiche angestaute Wut und Feindseligkeit und Böses auf positive und sogar freudige Weise gegeneinander auslassen konnten.

In der Antike veranstalteten die Olympischen Spiele ihre eigenen bösen Gefühle in konstruktive Bahnen. Heute ist diese Weisheit verloren gegangen.

Ja, es gibt wirklic

h Böses auf der Welt (Terroristen mit Bomben, Morde mit Waffen, Gesetze, die uns unsere Freiheiten nehmen, und echte wirtschaftliche Schwierigkeiten). Aber denken Sie immer daran, dass Böses und Angst eigentlich nur „da draußen“ passieren und nicht „in Ihnen“. All die negativen Dinge, die „da draußen“ passieren, sind außerhalb unserer Kontrolle, bis wir kontrollieren können, was in uns vorgeht.

Das beginnt damit, dass wir unsere Gefühle und Reaktionen auf äußere Ereignisse kontrollieren. Wir haben die Macht, diese Ereignisse zu ändern, und diese Macht liegt darin, uns selbst zu ändern. Daher besitzt jeder von uns immense Macht.

Wenn Sie beispielsweise das nächste Mal Angst verspüren, erkennen Sie, dass es sich nur um einen „Gedanken“ in Ihrem Kopf handelt, und fragen Sie sich bewusst: Warum habe ich Angst? Ist die Ursache der Angst eine unmittelbare Bedrohung für Ihre Sicherheit oder Ihr Wohlbefinden? Wenn nicht, dann ist sie völlig illusorisch und sollte verworfen werden.

Häufiger als nicht fürchten wir uns vor Dingen, die unser Verstand erfindet. Dinge, die in der Zukunft passieren könnten, uns aber noch nicht wirklich passiert sind. Wenn wir zulassen, dass diese Angst bestehen bleibt, werden wir wahrscheinlich genau die Dinge anziehen, die wir fürchten. Verdrängen Sie diese Gedanken und konzentrieren/meditieren Sie auf genau die positiven Dinge, die Sie sich wünschen, anstatt auf die Ergebnisse, die Sie fürchten.

Abschließend

Die authentische alte Bedeutung der Drei Weisen Affen wurde zensiert, verboten und vor Ihnen geheimgehalten. Das aus dem Osten stammende Symbol hat seine Bedeutung verändert und steht nun für etwas, das seiner wahren Natur völlig fremd ist.

Wenn Sie eine echte Veränderung in Ihrem Leben sehen möchten, sollten Sie ein Foto des Symbols der drei weisen Affen ausdrucken und es neben Ihrem Schreibtisch oder in Ihrem Auto aufbewahren. Kaufen Sie ein Symbol der drei weisen Affen und tragen Sie es mit sich herum, wie Gandhi es tat. Das Böse verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Wenn Sie es herausschneiden, töten Sie den Krebs.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/richardcassaro.com am 25.10.2024