Die Jesuiten und ihr Ruf nach Macht – warum Papst Franziskus seinen schärfsten Kritiker feuerte

Teile die Wahrheit!

Er gilt als einer der schärfsten Kritiker des Papstes und der aktuellen kirchlichen Entwicklung: Carlo Maria Viganó. Kürzlich wurde er von Papst Franziskus des Schismas, der Spaltung von Religionsgemeinschaften, für schuldig befunden. Nun ist der ehemalige Vatikandiplomat exkommuniziert worden. Ist es bloß ein Zufall, dass mit Papst Franziskus ein Jesuit zum Kirchenoberhaupt gewählt wurde? Von Frank Schwede

Der Vatikan hat einen seiner höchstrangingen ehemaligen Diplomaten aus der katholischen Kirche verbannt. Begründet wurde dies damit, dass der 83-jährige Mario Viganó die Autorität von Papst Franziskus nicht mehr anerkenne und die Kirche gespalten habe.

Bekanntheit erlangte Viganó vor allem während der Corona-P(l)andemie mit einem Schreiben gegen die Beschränkungen, das auch von mehreren Bischöfen unterschrieben wurde.

In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Es sind Tatsachen, dass unter dem Vorwand der Covid-19-Epidemie in vielen Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit“.

Weiter hieß es in dem Schreiben, dass man Grund zu der Annahme habe, „dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen“.

Auf diese Weise wollten sie dauerhaft „Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzungen“ und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der Verfolgung all ihrer Bewegungen durchsetzen.

„Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht.“ Das Schreiben hatte in den Reihen der katholischen Kirche für Empörung gesorgt.

Nach der Veröffentlichung der RKI-Protokolle ist nun aber klar geworden, dass es sich keineswegs um eine Verschwörungstheorie handelt, weil die Maßnahmen in nahezu sämtlichen westlichen Ländern gleichgeschaltet waren und es sich faktisch nicht um Gesundheitsmaßnahmen, sondern um politische Maßnahmen gehandelt hat.

Später stellte sich Viganó in den USA mehrfach an die Seite von Donald Trump und bezeichnete dessen Gegner als „Kinder der Dunkelheit“. Außerdem warf der 83-jährige Papst Franziskus vor, Missbrauchsvorwürfen nicht nachgegangen zu sein.

Zuletzt forderte Viganó sogar die Schweizergarde, die Leibwache des Papstes, dazu auf, den Pontifex zu verhaften. (Das dunkelste Geheimnis der Kirche enthüllt: Obama und Papst Franziskus lösen die bevorstehende biblische Endzeit aus (Video))

Ein außer Kontrolle geratener Tyrann

300x250

Als direkte Reaktion auf die Exkommunizierung postete Viganó auf X (ehemals Twitter) seine bislang schärfste Kritik an Papst Franziskus, indem er ihn als einen „außer Kontrolle geratenen Tyrannen“ bezeichnet. Er schrieb:

„Die Sekte Bergoglios schreitet in erzwungenen Etappen zur endgültigen Dekonstruktion des katholischen Priestertums voran, indem sie es in der Praxis überflüssig machte, auch wenn sie es in der Theorie nicht leugnet, indem sie es mit nicht ordinierten Ämtern flankiert, die auch Frauen übertragen werden können, und indem sie Laien das Predigen erlaubt (ein Vorrecht, das selbst nach den montinianischen und nachkonziliaren Normen ausschließlich ordinierten Priestern vorbehalten ist).

Er will, dass die Kirchen sich vollständig leeren und das Heilige Opfer dort nicht mehr gefeiert wird: Diese Novus-Ordo-Kirchen sind wegen der schrecklichen Liturgien bereits verlassen, während jene voller Gläubiger – wo die apostolische Messe wie immer gefeiert wird – von der kirchlichen Autorität geschlossen werden.

Das ist die Protestantisierung der Kirche in ihrer extremsten Form. Bergoglio will jede Stimme der Andersdenkenden zum Schweigen bringen und wahre Katholiken dazu drängen, die Kirche zu verlassen, deren Autorität und Namen er usupiert.

300x250 boxone

Er fordert Häresie und Schisma mit immer beispielloseren Provokationen, weil er keine Konfrontation duldet, bei denen er hoffnungslos besiegt wäre. Er ist ein außer Kontrolle geratener Tyrann, umgeben von Komplizen und Feiglingen.“

Die Exkommunikation Viganós hat bei vielen konservativen Katholiken, die Papst Franziskus gegenüber kritisch eingestellt sind, Zweifel an der Gültigkeit dieser Ad hoc-Entscheidung aufkommen lassen, unter anderem auch beim Hollywoodstar und traditionellen Katholiken Mel Gibson, der in einem offenen Brief, der zunächst auf der Website des italienischen Journalisten Aldo Maria Valli erschien und später von Viganó persönlich auf X verbreitet wurde, schrieb: