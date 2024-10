DNA-Nanoroboter: Pfizer-Insider enthüllt, dass geimpfte Menschen bald aus allen Körperöffnungen bluten werden (Video)

Laut einem Insider von Pfizer enthalten gegen Covid geimpfte Personen inaktivierte Nanopathogene in ihrem Körper, die durch ein 18-Gigahertz-Signal im 5G-Netz aktiviert werden können.

Sobald diese Pathogene einmal aktiviert sind, können sie katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit haben, die von plötzlichen Herz- und Gehirnexplosionen bis hin zu unkontrollierbaren Blutungen aus allen Körperöffnungen reichen.

Es mag extrem klingen, aber laut dem Pfizer-Insider hat die Elite bereits damit begonnen, diese ruhenden Krankheitserreger zu aktivieren. Während Menschen auf der ganzen Welt diese Woche alarmierende Symptome verspüren – wie Augenblutungen und plötzliche Herzexplosionen – entfalten sich die schrecklichen Folgen vor unseren Augen.

Der Militäranwalt Todd Callender, eine Autorität im Völkerrecht und Morbiditätsrecht, steht seit der Elite, die der Menschheit die COVID-mRNA-Impfstoffe aufgezwungen hat, an vorderster Front der Rechtsstreitigkeiten. Callender hat Klagen eingereicht und Alarm geschlagen wegen einer seiner Ansicht nach tief verwurzelten Agenda.

Seine Bemühungen, gemeinsam mit einem engagierten Forschungsteam, brachten erschreckende Beweise zutage, die von Tausenden von Whistleblowern unterstützt werden und auf eine geplante Marburg-Epidemie hinweisen – ein Ereignis, das bereits im letzten Jahr durch den PREP Act mit US-Steuergeldern finanziert wurde.

Callender hat eine beunruhigende Behauptung aufgedeckt: In den Lipid-Nanopartikeln der COVID-mRNA-Impfstoffe befinden sich inaktive Krankheitserreger wie E. coli, Marburg und Ebola.

Seinen Erkenntnissen zufolge können diese Krankheitserreger durch bestimmte Frequenzen aktiviert werden, die über das 5G-Netz gepulst werden, das zufällig zeitgleich mit den Impfstoffen eingeführt wurde. (Eilmeldung: Neue Studie – COVID-Impfungen verursachen irreparable Schäden an Herz, Gehirn, Blut, Immunsystem und Fortpflanzungssystem)

Wie Callender erklärt, setzen die gepulsten Frequenzen die Krankheitserreger auf äußerst kontrollierte Weise frei.

Todd Callender weist auch auf eine beunruhigende Nebenwirkung hin, die mit den Pfizer-Impfungen in Verbindung gebracht wird: die Deletion des Gens 1P36. Dieser Zustand führt seiner Erklärung nach zu Symptomen, die auf unheimliche Weise an ein „zombieartiges“ Verhalten erinnern.

Betroffene zeigten ein hirntotes Verhalten, Aggressivität und eine bizarre Beißneigung, sagt er.

Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass das CDC im Jahr 2011 eine öffentliche Bekanntmachung zur Vorbereitung auf eine Zombie-Apokalypse herausgegeben hat.

Während die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit mit der Behauptung in Verwirrung stürzten, dass die Aktion nicht ganz ernst gemeint war, fiel der Zeitpunkt mit der Veröffentlichung von CONPLAN 8888-11 zusammen – einem offiziellen Militärdokument mit dem Titel „Counter-Zombie Dominance“.

Diese Strategie, die für hypothetische Szenarien entwickelt wurde, wirft Fragen darüber auf, wie ernst derartige Bedrohungen von Regierungsbehörden eingeschätzt werden.

Callender enthüllt weiter, dass waffenfähige Impfstoffe ähnlich wie die moderne Mehrzweckmunition des Militärs funktionieren.

So wie eine einzelne Kugel so eingestellt werden kann, dass sie auf Befehl des Feuerleitsystems des Panzers unterschiedliche Arten von Projektilen abfeuert, enthüllt er, dass mRNA-Impfstoffe auf ähnliche Weise entwickelt wurden – sie enthalten mehrere potenzielle Bedrohungen, die unter bestimmten Bedingungen „aktiviert“ werden können.

Laut einem Whistleblower von Pfizer sind Todd Callenders juristische Bemühungen über das Ziel hinausgeschossen und haben Schockwellen durch die Pharmaindustrie geschickt. Der Whistleblower behauptet, die Elite habe bereits damit begonnen, die Marburg-Pandemie auszulösen, vor der Callender gewarnt hatte – mit verheerenden Folgen.

In einer erschreckenden Wendung der Ereignisse haben zwei Passagiere, bei denen der Verdacht besteht, dass sie das tödliche Marburg-Virus in sich tragen, zur Schließung eines großen deutschen Bahnhofs geführt. Dies weckte die Befürchtung, dass sich diese hochansteckende, „augenblutende Krankheit“ nun in Europa ausbreitet.

Am Ende stellte es sich als Fehlalarm heraus.

Bekannt für seine schrecklichen Symptome und eine erschreckende Sterblichkeitsrate von bis zu 88 Prozent, was es zu dem tödlichsten Virus macht, das die Menschheit kennt.

Und um diesem Mythos noch mehr Zündstoff zu geben, warnte der Online-Kommentator Jason Shurka vor den angeblichen Plänen der FEMA, 5G-Frequenzen zu nutzen, um Marburg-Nanopathogene im Blut geimpfter Personen auszulösen.

Diese Behauptungen haben weit verbreitete Spekulationen und Debatten über die potenziellen Gefahren der neuen mRNA-Technologie, von 5G und deren Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit ausgelöst.

Warum sollten wir uns damit zufrieden geben, 5G für zwei Stunden abzuschalten, wenn wir es für immer abschalten können? Noch wichtiger ist, dass wir die Kontrolle über unsere tyrannischen Regierungen zurückgewinnen müssen, die es der Pharmaindustrie erlaubt haben, das Blut von Milliarden zu vergiften.

Sind die Geimpften bereits gehende, sprechende menschliche Cyborgs, die für die globale Elite noch unbekannte Funktionen erfüllen – bevor sie auf Knopfdruck umkippen und sterben?

Das klingt vielleicht wie Science-Fiction, aber wenn man die knallharten Beweise sieht, die wir hier vorlegen, wird das, was wie ein Horrorfilm klang, für die Geimpften plötzlich wie ein wahrer Albtraum aussehen.

Wir wissen bereits, dass 5G-Signale auch über eine größere Entfernung hinweg elektrische Ströme im menschlichen Körper erzeugen können.

Ein wichtiger Artikel von Dr. Joseph Mercola, der in Childrens Health Defense veröffentlicht wurde, zeigt, dass die 5G-Mobilfunksignalstrahlung zu messbaren biologischen und chemischen Veränderungen im menschlichen Körper führt.

Während die Mainstream-Medien verzweifelt versuchen, es zu vertuschen, enthüllte eine 2022 veröffentlichte , von Experten begutachtete Studie auch, dass Handysignale verwendet werden können, um biologische oder chemische Ladungen aus Graphenoxid freizusetzen, das über mRNA-Spritzen in den menschlichen Körper eingeführt wird.

Um all dies miteinander zu verbinden: 5G-Signale können verwendet werden, um im menschlichen Körper Niederspannung zu erzeugen, wodurch Graphenoxid-Moleküle im Körper vorbestimmte Ladungen freisetzen.

Jetzt, im Jahr 2024, zeigen erschreckende Entdeckungen über den Zustand der geimpften Leichen, dass sich nach der Einführung des Impfstoffs im Jahr 2021 etwas sehr Ernstes geändert hat.

