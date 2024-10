E. coli- Ausbruch im Zusammenhang mit McDonald’s Quarter Pounders

Die meisten Menschen, die mit dem Shiga-Toxin produzierenden E. coli infiziert sind , leiden unter starken Magenkrämpfen, Durchfall (oft blutig) und Erbrechen. Normalerweise treten die Symptome drei bis vier Tage nach dem Verschlucken der Bakterien auf. Die meisten Menschen erholen sich nach 5 bis 7 Tagen ohne Behandlung.

Bei manchen Patienten können schwere Nierenprobleme auftreten (hämolytisches urämisches Syndrom, auch HUS genannt) und ein Krankenhausaufenthalt ist erforderlich.

Der Aktienkurs von McDonald’s ist am Dienstag abgesackt, nachdem Restaurants der Kette in mehreren US-Bundesstaaten mit einem Kolibakterien-Ausbruch in Verbindung gebracht wurden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt.

49 Infektionen in zehn Bundesstaaten bekannt geworden

Insgesamt seien 49 Fälle in zehn Bundesstaaten bekanntgeworden, die meisten in Colorado und Nebraska. Der Aktienkurs der weltgrößten Fast-Food-Kette fiel am Dienstagabend zeitweise um mehr als sechs Prozent.

300x250 boxone

Zum Börsenschluss notierte das Papier bei 296,44 Dollar, damit verzeichnete die Aktie ein Minus von 5,80 Prozent oder 18,25 Dollar. Der Börsenwert von McDonald‘s sank auf 225,74 Milliarden Dollar (208 Milliarden Euro). Das war ein Tagesverlust von fast 14 Milliarden Dollar.

Die Behörde gibt an, dass die Ermittlungen „zügig voranschreiten“ und dass von der US-amerikanischen Food and Drug Administration geprüfte Informationen darauf hinweisen, dass geriebene Zwiebeln eine wahrscheinliche Quelle der Verunreinigung seien.