Was ist der Mond und war er schon immer am Himmel?

Sie fanden Hinweise auf einen festen inneren Kern mit einem Radius von etwa 240 Kilometern und einer Dichte von etwa 8.000 Kilogramm pro Kubikmeter. Dies bestätigte das Vorhandensein nur eines vergleichbaren Elements, nämlich Eisen.

Bereits 1970 untersuchten zwei sowjetische Astronomen den Satelliten und stellten die Theorie auf, dass es sich bei dem Mond vermutlich um einen Hohlkörper handele, der von einer hochentwickelten außerirdischen Rasse erschaffen wurde.

Ihre Theorie stützte sich auf die beobachteten Anomalien und behauptete, dass es sich bei dem Mond um eine künstliche Hülle handele, die seit Jahrtausenden bewohnt sei und absichtlich an dieser Stelle und in einer ganz bestimmten Entfernung von der Erde platziert worden sei.

Obwohl es weit hergeholt erscheinen mag, dass wir auf dem Mond von einer außerirdischen Spezies überwacht werden oder dass ein hohler Mond absichtlich als geheime Mondbasis in die Erdumlaufbahn gebracht wurde, gibt es eine Fülle ungeklärter Fakten über seine Beziehung zur Erde.

Bis heute gibt es mehrere Theorien, die zu erklären versuchen, wie der Mond in die Umlaufbahn unseres Planeten gelangte, obwohl keine davon absolut akzeptiert wurde, was viele heute zu der Annahme veranlasst, dass der Mond ein Raumschiff war.

Auch auf dem Mond wurden Beben nachgewiesen. Diese dauern länger als Erdbeben auf der Erde. Zudem erzeugen Mondbeben einen hohlen Ton, der dem Klang einer Glocke ähnelt. Auch das legte die Vermutung nahe, dass der Mond hohl sein müsse.

Auch die NASA führte während der Apollo-Flüge 13, 14, 15 und 16 Experimente durch. Ihre Wissenschaftler identifizierten dabei vier Arten von Mondbeben: tiefe Beben in weniger als 700 Kilometern Tiefe, Erdbeben, die durch Meteoriten verursacht werden, thermische Beben und flache Beben, die nur in 20 bis 30 Kilometern Tiefe auftreten.

Flache Mondbeben, wie sie die NASA auslöste , dauerten am längsten und hatten die verheerendsten Auswirkungen – einige erreichten sogar Magnituden von bis zu 5,5 auf der Richterskala.

Auch auf dem Mond gibt es flache Mondbeben, allerdings wissen die Wissenschaftler noch nicht genau, was sie verursacht. Und anhand dieser Messungen kamen sie zum gleichen Schluss: Der Mond muss hohl sein.

Der Mond ist künstlich?

Ganz zu schweigen davon, dass der Mond in Bezug auf die Winkelgröße etwa 400-mal kleiner als die Sonne und etwa 400-mal näher bei uns ist. Eine seltsame Zahl, die hier völlig übereinstimmt. Er ist also genauso groß wie die Sonne, was ihn bei einer Sonnenfinsternis völlig verdeckt. Der Mond schützt uns auch vor Asteroiden und kontrolliert unsere Gezeiten. Und das alles ist auf natürliche Weise entstanden? Das ist kaum zu glauben.

Dazu genügt es, Abweichungen zu berücksichtigen, die keinen natürlichen Ursprung haben können, wie etwa die Entfernung und Größe des Mondes, um eine nahezu perfekte Sonnenfinsternis zu ermöglichen. Ebenso ist der Mond im Vergleich zu seinem Mutterplaneten wirklich groß, er hat sogar Planetengröße und ist damit viel größer als Pluto.

Der Mond hat außerdem eine sehr ungewöhnliche Umlaufbahn, einen nahezu perfekten Kreis, was für einen Mond absolut selten ist. Und dennoch schwankt seine Entfernung von der Erde im Verhältnis zu ihrer Entfernung. Dies geschieht normalerweise nur bei Satelliten oder Raumfahrzeugen, die wiederholte Kurskorrekturen benötigen, um die festgelegte Umlaufbahn beizubehalten.

Und trotz der unterschiedlichen Durchmesser haben fast alle Krater auf dem Mond ungefähr die gleiche Tiefe. Sie sind sehr flach und haben keine große Tiefe. Das sieht so aus, als ob sie nur als Hülle oder Mantel für den Mond dienten.

Darüber hinaus ist der Mond durch die Gezeitenkräfte an die Erde gebunden, was bedeutet, dass er uns immer dieselbe Seite zeigt, da er sich in der gleichen Zeit um sich selbst dreht, die er braucht, um die Erde zu umkreisen.

Dieser Widerspruch ist sehr auffällig, denn was sehen die Menschen am Himmel? Einige vermuten sogar, dass es sich um eine Art Plasmabildschirm handeln könnte, eine Art Projektion, die ein natürliches Bild des Mondes präsentiert und so das wahre Aussehen des Mondes verbirgt.

Zudem ist das Oberflächenmaterial des Mondes tatsächlich älter als die tieferen Schichten, was eigentlich umgekehrt sein müsste, wenn es sich um einen natürlichen Satelliten handeln würde.

Es gibt ebenso viele Beweise dafür, dass der Mond nicht das ist, was man uns erzählt hat. Es gibt Beweise dafür, dass es auf der Erde eine Zeit gab, in der es keinen Mond gab. Die NASA hat keine brauchbare Erklärung dafür, wie unser Mond in unseren Himmel gelangte – im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie kann natürlich problemlos die meisten anderen Monde in unserem Sonnensystem erklären.

Legenden aus der Zeit vor dem Mond

Alte menschliche Zivilisationen auf mehreren Kontinenten der Welt sprechen von der Zeit vor der Ankunft des Mondes – und damit von unseren Gezeiten, Jahreszeiten und den besten Bedingungen für eine Fülle von Leben. Es gibt jedoch zahlreiche Beweise dafür, dass wichtige Informationen über unseren Mond und die Apollo-Landungen der Öffentlichkeit vorenthalten wurden.

Beispiele:

Einer Zulu- Legende zufolge wurde unser Mond von zwei Brüdern mit schuppiger, fischartiger Haut erschaffen. Die Legende erzählt von Wowane und Mpanku , die den Mond zur Erde brachten, nachdem sie ihn einem großen „Feuerdrachen“ gestohlen hatten. Sie sollen den eiförmigen Satelliten von seinem „Dotter“ befreit und ihn dann in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht haben. Zuvor soll der Planet von einer Schicht wässrigen Nebels umhüllt gewesen sein, der auf die Erde herabregnete, sobald der Mond in die Umlaufbahn eintrat.

Giordano Bruno (italienischer Philosoph des 16. Jahrhunderts) schrieb in „ De Immenso “: „Es gibt Leute, die glauben, dass es eine bestimmte Zeit gab, in der der Mond, von dem man annahm, dass er jünger als die Sonne sei, noch nicht erschaffen war. Die Arkadier, die unweit des Po lebten, sollen vor dem Mond existiert haben.“

Theodorus schreibt in seinem ersten Buch, dass der Mond kurz vor dem Krieg erschien, den Herkules gegen die Giganten führte. Aristochius und Dionysius Chalcidensis bestätigen dies in ihren ersten Werken: „ Mnaseas sagte, dass die Arkadier vor dem Mond geboren wurden, und deshalb wurden sie ‚proselenisch‘ genannt, was ‚vor dem Mond‘ bedeutet.“

Plutarch , Hippolytus , Censorinus und Lukian schrieben über Menschen, die vor dem Mond lebten, ebenso wie Ovid , der sagte, dass die Arkadier ihr Land vor der Geburt Jovas besaßen und älter als der Mond waren.

Der berühmte Aristoteles schrieb einst, dass es eine Zeit gab, in der der Mond noch nicht existierte und noch nicht am Himmel zu sehen war. Er erforschte dies über die Palästinenser, die auf Arkadien lebten und darüber berichteten . Ebenso erklärte Apollonius von Rhodos , Griechenland, einst, dass der Mond nicht immer am Himmel sichtbar war und irgendwann plötzlich am Himmel erschien. Die Arkadier bestätigten dieses Wissen durch mündliche Überlieferungen aus dieser Vormondzeit.

In Bolivien findet man in der Nähe von Kalassia , d.h. H., uralte Höhlenmalereien . Laut Chibcha- Stammesangehörigen: „…in frühesten Zeiten, als der Mond noch nicht am Himmel stand“ . Wahrscheinlich aus dem Jahr 1300 v. Chr., sagen sie, sei der Mond vor Tausenden von Jahren plötzlich in die Umlaufbahn der Erde geraten und von da an am Himmel gestanden.

Und dann sind da noch die alten Indianer aus dem Hochland von Bogota in Kolumbien, die ebenfalls Legenden haben, die von einer Zeit erzählen, als es den Mond noch nicht gab.

Velikovsky und die Bibel

In den Velikovsky- Archiven, Band 3, Nummer 1, Winter 1973, gibt es einen interessanten Artikel von Velikovsky mit dem Titel „Erde ohne Mond“ . In diesem Artikel bestätigte Velikovsky , dass einige antike griechische Autoren, z. B. Aristoteles , Demokrit und Anaxagoras , berichteten, dass einige Stämme ihre Ursprünge auf Zeiten datierten, in denen kein Mond am Himmel zu sehen war.

In der Bibel ( Genesis ) wird der Mond zum ersten Mal von Joseph erwähnt . Siehe Genesis 37:9. Die Monate werden zum ersten Mal in Genesis 7:11 im Zusammenhang mit der Sintflut zur Zeit Noahs erwähnt . Eine interessante Anmerkung.

Der Bibel zufolge begann die Sintflut am siebzehnten Tag des zweiten Monats (Genesis 7:11) . Dies könnte möglicherweise die Eroberung des Mondes durch die Erde gewesen sein, die möglicherweise zur Auslösung der Sintflut beigetragen hat. Somit könnte das erste Erscheinen des Mondes (oder der erste Monat) für Noah das Zeichen gewesen sein, die Arche zu bauen.

Vielleicht war der Mond am zehnten Tag des zweiten Monats der Erde so nahe, dass Noah aufgefordert wurde, die Arche zu betreten, als Zeichen der kommenden Sintflut (Genesis 7:1-10) . Dann, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, übte der Mond seinen katastrophalen Einfluss aus und verursachte offenbar die Sintflut auf der Erde. Aber darüber kann man nicht sicher sein.

Es ist daher ziemlich offensichtlich, dass der Mond seit der Existenz der Erde nicht dort oben am Himmel war und erst vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren zum ersten Mal am Himmel erschien. Es scheint auch, als sei der Mond künstlich, hohl und kein natürlicher Satellit.

Aber woher kommt der Mond und wer hat ihn dort platziert? Dies wird jedoch ein anderes Mal besprochen.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.com am 24.10.2024