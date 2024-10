Eilmeldung: Neue Studie – COVID-Impfungen verursachen irreparable Schäden an Herz, Gehirn, Blut, Immunsystem und Fortpflanzungssystem

Infowars.com berichtet: Wichtig ist, dass die Forscher das, was umgangssprachlich als „mRNA-Impfstoffe“ bezeichnet wird, (genauer) als „modifizierte mRNA-Gentherapien“ definierten.

„Bei den auf modifizierter mRNA (modmRNA) und Lipid-Nanopartikeln basierenden ‚Impfstoffen‘ gegen COVID-19 handelt es sich nicht um klassische, auf Antigenen basierende Impfstoffe, sondern um Prodrugs auf Basis der Gentherapie-Technologie“, heißt es im Abschnitt „Abstract“ der Studie .

Dr. Peter McCullough , einer der Autoren der Studie, diskutierte die Forschung auf seinem Substack .

„Dieses Manuskript hat alle veröffentlichten Daten ausgewertet und eine falsche Darstellung von Regierungsbehörden und dem American College of Cardiology vollständig widerlegt , die fälschlicherweise behaupten, dass eine SARS-CoV-2-Infektion ein größeres Risiko für Herzschäden darstellt als eine Impfung. Mead et al. kommen zu dem Schluss, dass die Impfstoffe tatsächlich eine nachgewiesene und oft tödliche Myokarditis verursachen, während die Infektion ohne nachgewiesene, durch Autopsie nachgewiesene Fälle ein theoretisches Risiko bleibt“, sagte McCullough am Montag. (COVID-Impfungen „zerfressen Herzgewebe“ – offizielle Studie)

Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht die Studie ausführlich auf viele weitere gesundheitsschädigende Auswirkungen der Covid-Impfungen ein.

„Anschließend kategorisieren wir die wichtigsten Nebenwirkungen, die mit den modmRNA-Produkten in Zusammenhang stehen, mit einer kurzen systembasierten Zusammenfassung der sechs Bereiche potenzieller Schäden: (1) kardiovaskulär, (2) neurologisch, (3) hämatologisch, (4) immunologisch, (5) onkologisch und (6) reproduktiv“, heißt es im Abschnitt „Abstract“ der Studie .

Die Forscher fanden heraus, dass die Impfungen 37-mal häufiger Herzerkrankungen verursachten als die Infektionen.

„…das geschätzte Myokarditisrisiko von 2,2 % bei heranwachsenden Teenagern nach der COVID-19-mRNA-Injektion ist etwa 37-mal so hoch wie das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion (0,06 %) in derselben Altersgruppe (Mansanguan et al., 2022; Singer et al., 2022).

Angesichts dieser Schätzungen erscheint die anhaltende Empfehlung, dieser Altersgruppe modmRNA-Injektionen zu verabreichen, äußerst skrupellos“, heißt es in der Studie im Abschnitt „Nebenwirkungen Nr. 1“. „Rose et al. (2024) unterstrichen die Schwere des Zusammenhangs zwischen modifizierter mRNA und Myokarditis und berichteten kürzlich, dass die Inzidenz von Myokarditis-Fällen in VAERS nach der Einführung von COVID-19 im Jahr 2021 223-mal höher war als der kombinierte Durchschnitt aller Impfstoffe der vorangegangenen drei Jahrzehnte. Dies entsprach einem erstaunlichen Anstieg der gemeldeten Fälle um 2500 % im Vergleich zu den Werten vor 2021.“

Im Hinblick auf Hirnstörungen diskutierten die Forscher, dass die Spritzen Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer und die Fehlfaltung prionenähnlicher Proteine ​​verursachen können.

„Neurologische Erkrankungen und Komplikationen im Zusammenhang mit den modmRNA-Injektionen wurden oft als „selten“ und typischerweise mild sowie von kurzer Dauer und selbstlimitierend beschrieben“, heißt es in der Studie im Abschnitt „Nebenwirkungen Nr. 2“.

„Mit der fortschreitenden weltweiten Verbreitung der Injektionsmittel haben sich jedoch viel mehr Fallberichte angesammelt, und Nebenwirkungen nach der Injektion können nicht mehr als „selten“ betrachtet werden.

Zu diesen Ereignissen gehören Fälle von Enzephalitis, anderen Enzephalopathien, Meningitis, Myelitis, Autoimmunerkrankungen des Nervensystems, zerebrovaskuläre Ereignisse, Gesichtslähmung und viele andere Neuropathien (Tondo et al., 2022).“