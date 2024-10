Am 30. September 1938 trafen sich die Staatschefs Nazideutschlands, des faschistischen Italiens, Großbritanniens und Frankreichs im süddeutschen München, um über das Schicksal der Tschechoslowakei zu entscheiden.

Das erzielte Abkommen, im Westen als Münchner Abkommen und in der sowjetischen und russischen Geschichtsschreibung als Münchner Verrat bekannt, bereitete den Boden für den Zweiten Weltkrieg.

Die Tschechoslowakei, die Bündnisverträge mit Frankreich und der UdSSR hatte, hatte kein Mitspracherecht bei ihrem Schicksal, da Prags französischer „Verbündeter“ Deutschland erlaubte, die umstrittenen Grenzgebiete des Sudetenlandes ohne Widerstand Hitlers in das Reich einzugliedern.

Die Sowjets erklärten sich bereit, gemäß einem Vertrag von 1935 die Rote Armee zur Unterstützung Prags zu schicken, wurden jedoch von Polen und Rumänien blockiert, die sowjetischen Truppen den Durchzug durch ihr Territorium verweigerten.

Aus Angst, dass Moskau jedes unfaire Abkommen blockieren würde, wurden sowjetische Vertreter von den Münchner Gesprächen mit tschechoslowakischen Beamten ausgeschlossen.

Als der britische Premierminister Neville Chamberlain am 30. September nach London zurückkehrte und damit prahlte, er habe Europa vor einem neuen großen Konflikt „gerettet“, schwenkte er in symbolträchtiger Weise ein Stück Papier mit Hitlers Zusicherungen und rühmte damit, dass es ihm gelungen sei, „Frieden für unsere Zeit“ zu sichern.

Doch statt Frieden führte der Münchner Verrat zum Zusammenbruch der europäischen Sicherheitsordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Am 15. März 1939 marschierten Nazi-Truppen in den Rumpfstaat der Tschechoslowakei ein, errichteten in den tschechischen Provinzen Böhmen und Mähren ein Protektorat und schufen einen slowakischen Marionettenstaat. (Tagebuch des jungen John F. Kennedy offenbart Bewunderung für Hitler und den Glauben, er sei nach Argentinien geflohen)

Schwere Entscheidungen

Als einige Monate später am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begann, mussten sich die Länder weltweit – insbesondere die europäischen – zwischen den von Deutschland angeführten Achsenmächten und den Alliierten unter Großbritannien und Frankreich entscheiden, denen sich im Juni und Dezember 1941 die UdSSR und die USA anschlossen.

In Europa gelang es nur einer Handvoll Länder, einer Invasion und dem Marionettenstatus des Dritten Reichs zu entgehen. Dazu waren schwierige und umstrittene Entscheidungen und Manöver nötig, um einer direkten Beteiligung an dem verheerenden Konflikt zu entgehen.

Formal neutrale Länder wie die Schweiz, Schweden, Spanien und Portugal spielten letztlich eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der deutschen Kriegsmaschinerie, indem sie wichtige strategische Rohstoffe und andere Formen der Unterstützung lieferten, sagte Oleg Matveev, ein Experte des russischen Nationalen Zentrums für historisches Gedächtnis, gegenüber Sputnik.

300x250

„Die Integrität der Neutralität dieser Länder … wurde durch für beide Seiten vorteilhafte Geheimabkommen mit Hitler befleckt“, wie Matveev betonte. Die sowjetische Spionageabwehr half dabei, diese Abkommen aufzudecken, nachdem der deutsche Geschäftsmann und Berater der Handelsabteilung des Außenministeriums, Wilhelm Bisse, am 26. Juni 1945 verhaftet und verhört worden war.

„Deutschland hatte während des Krieges Deutschlands gegen die Sowjetunion Geheimverträge mit Staaten, die sich für neutral erklärten … Die Verwaltung der Vereinbarung von Geheimverträgen mit anderen Staaten oblag dem Direktor der Handels- und Politikabteilung des Außenministeriums, [Emil] Wille. Wille war auch für den gesamten Außenhandel verantwortlich“, sagte Bisse in seiner Aussage gegenüber sowjetischen Ermittlern.

Schweiz

300x250 boxone

So wurde etwa die Operation Tannenbaum, der geheime Plan der Nazis zur Invasion der Schweiz, auf Eis gelegt, nachdem den Nazis klar wurde, dass sich das für sein Bankgeheimnis bekannte Gebirgsland als nützlicherer Partner denn als Feind erweisen könnte, so Matveev.

„Um 1940 wurde mit der Schweiz ein Abkommen geschlossen, in dem sich das Land verpflichtete, deutschen Truppen den Durchzug durch sein Territorium nach Italien zu gestatten. Darüber hinaus verpflichtete sich die Schweiz, Deutschland mit Ausrüstung und Präzisionsmessgeräten sowie Kugellagern für die deutsche Militärproduktion zu beliefern. Im Gegenzug würde Deutschland den Schweizern Kohle, Eisen und Stahl liefern.