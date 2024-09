Russell Brand, bekannt für seine freimütigen Kommentare zu Medien, Kultur und gesellschaftlichen Strukturen, hat sich den Ruf eines selbsternannten Wahrheitssuchers erarbeitet.

Angesichts seiner großen Online-Fangemeinde und seines Engagements, Mainstream-Narrative herauszufordern, würde man von ihm erwarten, dass er sich mit der anhaltenden Kontroverse um den Musikmogul Sean „Diddy“ Combs befasst, insbesondere angesichts der Angewohnheit von Brand, sich in heiße Themen zu vertiefen, und seiner jüngsten Behauptungen, von was verfolgt zu werden, er nennt es „die Matrix“.

Brands auffälliges Schweigen zu den Diddy-Vorwürfen hat jedoch viele dazu gebracht, sich zu fragen, warum der sonst so lautstarke Komiker und politische Kommentator sich nicht zu Wort gemeldet hat.

Diddy, dem schwere Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens und Missbrauchs vorgeworfen werden, ist jemand, mit dem Brand seit langen Jahren in Verbindung steht.

Angesichts seiner jüngsten Haltung zur „Medienmanipulation“ und seiner Verteidigung gegen ähnliche gegen ihn gerichtete Anschuldigungen erscheint es seltsam, dass Brand die Gelegenheit nicht genutzt hat, seinen Freund zu verteidigen oder die Heuchelei der medialen Sensationsgier anzuprangern, ein Thema, das er immer wieder aufgegriffen hat.

Als Mann, der sich an spirituellen Prinzipien orientiert und sich angeblich auf christliche Lehren stützt, könnte Brands selektive Auseinandersetzung mit Themen als aufschlussreich angesehen werden.

Als Brand kürzlich Fehlverhalten vorgeworfen wurde, stellte er die Situation schnell als koordinierten Angriff mächtiger Interessen dar.

Er stützte sich auf seine persönliche Erzählung der spirituellen Transformation und seine umfassendere These, dass die Eliten oder „die Matrix“ Personen ins Visier nehmen, die außerhalb der Grenzen eines akzeptablen Diskurses liegen.

Es ist merkwürdig, dass er bei Diddy nicht die gleiche Linse verwendet hat. Hat Brand beschlossen, sich von seinem Freund zu distanzieren, oder macht es die Schwere der Vorwürfe für ihn schwieriger zu behaupten, Diddy sei einfach ein weiteres Opfer des Systems? (Diddys Anwalt: „Er ist bereit, die Elite zu entlarven“ (Videos))

Sein Publikum, das mit seinen Aufrufen, alles in Frage zu stellen, vertraut ist, hätte zumindest einen Kommentar erwartet, entweder zur Verteidigung seines Freundes oder zumindest eine Beobachtung darüber, wie die Geschichte in die umfassendere Erzählung der Medienmanipulation passt.

Brands Unterlassung wirft eine größere Frage nach der Integrität selbsternannter Wahrheitssucher auf. Während sie behaupten, außerhalb der Mainstream-Narrative zu stehen und für die Ausgegrenzten zu sprechen, kann ihre Selektivität bei der Auseinandersetzung mit bestimmten Geschichten Zweifel an ihrer Unparteilichkeit aufkommen lassen.

Ist Brands Schweigen ein Versuch, seine eigene Marke nicht zu beschädigen, oder ist es ein Hinweis auf einen tieferen Widerspruch zwischen seinen erklärten Idealen und seinem tatsächlichen Verhalten?

Man könnte argumentieren, dass Brand bei bestimmten Themen selektiv vorgegangen ist und sich zu Wort gemeldet hat, wenn es mit seiner persönlichen Agenda übereinstimmt, während er geschwiegen hat, wenn es unbequem war.

Nicht zuletzt verdeutlicht dieser Fall mit Diddy das Potenzial für Inkonsistenzen in Brands selbst geschaffenem Image als unerschütterlicher Wahrsager. Für jemanden, der behauptet, die Promi-Maschine hinter sich gelassen zu haben, um tiefere Wahrheiten über die Gesellschaft ans Licht zu bringen, wirft sein Versäumnis, eine wichtige Geschichte mit einem engen Bekannten anzusprechen, berechtigte Fragen darüber auf, was diese „Wahrheiten“ sind und wie selektiv sie ausgewählt werden.

Zumindest ist Brands Schweigen zu Diddy auffällig und wirft Fragen nach den Grenzen seiner Anti-Establishment-Persönlichkeit auf. Man kann sich nur fragen:

Wird er sein Schweigen brechen und seine Gedanken zu diesem Thema äußern, oder wird dies nur eine weitere Geschichte sein, die bequemerweise nicht in seine wahrheitssuchende Erzählung passt?

In jedem Fall ist das Fehlen seiner üblichen Kritik an sich schon bezeichnend.

Diddys Ex enthüllt „Vergewaltigungsvideos“ von Minderjährigen mit „bekannten Namen“, die als Erpressungsmaterial verwendet wurden

Diddys Ex-Freundin Kim Porter, die Mutter dreier seiner Kinder, enthüllte in kürzlich veröffentlichten Tagebüchern über ihre Beziehung mit dem Musikmogul die Existenz von „Vergewaltigungsvideos“ mit minderjährigen Popstars beiderlei Geschlechts.

Diddy, dessen richtiger Name Sean Combs lautet, wurde gestern von den Bundesbehörden in New York wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität festgenommen. Gleichzeitig wird behauptet, der Gründer von Bad Boys Records sei „Jeffrey Epstein aus der Musikindustrie“, in dessen Villen Dutzende Kameras versteckt seien, mit denen er Erpressungsmaterial für die Elite aufzeichnete.

Das 60-seitige Buch „ Kim’s Lost Words“ , eine Sammlung von Tagebüchern von Porter, der Mutter dreier seiner Kinder, die 2018 an einer Lungenentzündung starben, wurde von ihren Freunden durchgesickert.

Es beschreibt Diddys verdorbenes Sexualleben von den 1990er-Jahren bis zu Porters letztem Lebensjahr, darunter angebliche sexuelle Begegnungen mit minderjährigen Kindern, männlichen und weiblichen Popstars und Rappern sowie ausschweifende Orgien oder „Freak-Offs“ in seinem Haus, an denen Porter nach eigenem Bekunden teilnahm.

Bericht der Daily Mail : Die kurze Autobiographie enthält verstörende Berichte darüber, dass Diddy Porter ohrfeigte, nachdem er die Beherrschung verloren hatte, und ihr sogar mit dem Tod drohte.

In dem Buch berichtet Porter, wie er auf Videobändern, die Diddy beim Sex mit „jungen Jungs“ gemacht hatte, die er betreute, stieß und Kopien davon anfertigte. Darunter war angeblich auch ein Band mit einem 18-jährigen Popstar, der später zu einer weltbekannten Persönlichkeit wurde.

Im letzten Eintrag der Memoiren wird Porter schicksalshaft krank, schreibt ihren Freunden dramatisch eine SMS mit dem Text „Er hat mich erwischt“ und ruft dann die Notrufnummer 911 an.

Der in Los Angeles ansässige Verleger des Buches, Produzent Chris Todd, behauptet, Porter habe einen USB-Stick mit ihren Texten an enge Freunde weitergegeben, den er dann erhalten und unter dem Pseudonym Jamal T. Millwood leicht bearbeitet und zu einem Buch verarbeitet habe.

Der Drucktermin des Buches ist der 7. September 2024 in Las Vegas.

Todd hat keine dokumentarischen Beweise für die Echtheit vorgelegt, sondern gedruckte Exemplare bei Amazon zum Verkauf angeboten.

„Ich hatte das Glück, jemanden zu treffen, der angeblich den USB-Stick von Kim Porter besaß“, sagte er.

„Ich kenne die Promi-Quelle ziemlich gut. Ich weiß, wie nahe sie Kim und Diddy und allen Leuten in der Hip-Hop-Community standen.

„Dies war angeblich dafür gedacht, dass Kim Porter aus dem Grab hervortritt und ihre Geschichte erzählt.“

Todd sagte, dass er seinen Namen aus Sicherheitsgründen ursprünglich nicht unter das Buch setzen wollte. „Dies ist eine gefährliche Situation und ich wollte Kims Worte nicht für mich beanspruchen. Aber jetzt bin ich bereit, mich zu melden, weil Sean Combs kürzlich verhaftet wurde. „Nachdem die Bundesregierung endlich gehandelt hat, fühle ich mich sicherer, mich zu melden.“ Details zu einigen der im Buch behaupteten Skandale wurden bereits bekannt gegeben. Diddy soll 1999 in einem Nachtclub eine Waffe gezogen und um sich geschossen haben , und dann einen Rapper seines Labels, Shyne, für sich verantwortlich machen. Combs und seine damalige Freundin Jennifer Lopez wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet, aber nur Shyne wurde angeklagt – obwohl es seitdem immer wieder Gerüchte über Combs‘ Verantwortung gibt. Andere Vorfälle, darunter auch Orgien mit Promi-Beteiligung, wurden von den mutmaßlichen Beteiligten kategorisch abgestritten. „Er veranstaltete Partys, die nichts weiter als ein schicker Name für Orgien waren, und jeder wollte mitmachen“, heißt es in Porters Memoiren. „Wir hatten nicht nur Dreier, sondern tauschten auch Partner. Unser Sexleben war verrückt, aber ich konnte mit Sean Dinge tun, die ich mit einem heterosexuellen Mann nie hätte tun können. Sie sagte, sie habe mit einer bekannten verheirateten Frau geschlafen: „Ich wachte auf und verließ das Schlafzimmer, in dem ich war, … und Sean kam zufällig aus dem Schlafzimmer“ mit einem erfolgreichen Rapper – und dem Ehemann der Frau. „Ich war dankbar, dass man mich nicht gebeten hat, in diesen Raum mitzukommen“, schrieb Porter angeblich und sagte, dass sie den Rapper „nicht wirklich mochte“. Porter schrieb angeblich, dass sie und Diddy eine „offene Beziehung“ hatten und dass sie regelmäßig mit dem legendären verstorbenen Rapper Tupac Shakur geschlafen habe . In den Memoiren von Porter heißt es, Combs habe sie zum ersten Mal geschlagen, nachdem sie sich geweigert hatte, einen Strap-on bei ihm zu benutzen. „Ich kann einfach nicht aufhören, an diese Nacht zu denken. Es war unglaublich. Kannst du mich noch einmal ficken? Bitte?!“, sagte Diddy laut dem Buch. „Ich wurde wütend“, heißt es in dem Buch. Weiter heißt es, Porter habe Diddy aufgefordert, stattdessen Sex mit einem männlichen Musikmanager zu haben, mit dem er ihrer Meinung nach eine Affäre hatte. „Dann schlug mich Sean. Das war das erste Mal, aber er schlug mich heftig. Bevor ich Worte bilden konnte, begann er zu betteln: „Es … es tut mir leid.“ „Ich hielt mir die Wange, wo er mich geschlagen hatte, drehte mich um und rannte weg. Das hätte es sein sollen. Aber ich schätze, ich bin ein Masochist.“ Das Buch beschreibt einen weiteren angeblichen Vorfall in Porters Wohnung. „Er schlug mich heftig zu Boden. Dann zog er eine .22 [Pistole] und legte sie auf den Beistelltisch“, heißt es in den Memoiren. „Er kniete nieder und sagte mir direkt ins Gesicht: „Du gehörst mir. Du hast jetzt keine Wahl mehr. Ich kann nicht ohne dich leben.“ „Er ist ein furchterregendes Monster.“ Porter schrieb angeblich, dass sie im „Tresor“ seines Schlafzimmers Videoaufnahmen von Seans sexuellen Begegnungen entdeckt und im Rahmen ihres Plans, ihn zu verlassen, zu ihrem eigenen Schutz Kopien davon angefertigt habe. In ihren Memoiren heißt es jedoch, sie sei schockiert gewesen, als sie sich die Bänder noch einmal ansah. „Einige der Bänder enthielten Dinge, die ich nie erwartet hätte. Die Schwulenpartys sind eine Sache, aber die jungen Jungs, wie [zwei Hip-Hop-Stars, die früher von Diddy gemanagt wurden] und [der damals 18-jährige Popstar]?! Das hätte ich nie gewusst.“ Der Verleger des Buches behauptete, die Freunde von Porter und Diddy, die ihm die Memoiren gegeben hatten, besaßen auch Kopien der angeblichen Sexvideos des Musikmoguls. Er behauptete, ein zwielichtiger Gesprächspartner habe sogar versucht, die Filme an Dokumentarfilmproduzenten aus Hollywood zu verkaufen. „Ich habe die Memoiren bekommen, 60 Seiten. Außerdem bekam ich ein Foto und mir wurde gesagt, wenn ich Zugriff auf die Sexvideos von Diddy haben wollte, könnte ich das auch haben“, sagte er. „Ich weiß mit Sicherheit, dass [das Sexvideo von Diddy und dem jugendlichen Popstar] von anderen Parteien an Hollywood-Studios verkauft wurde.“ Todd teilte auch ein Foto von Porter, das seiner Aussage nach etwa 2009 in ihrem Badezimmer in ihrer Villa in Toluca Lake aufgenommen wurde. Er behauptete, ein Freund von Porter habe das Foto gemacht, während sie sich schminkte, um eine Verletzung durch einen von Diddys angeblichen Angriffen zu verdecken. Der Fotohintergrund stimmt mit den Fotos des Maklers vom Hauptbadezimmer der Villa überein, in dem Porter später im Jahr 2018 tot aufgefunden wurde. Im Jahr 2020 veröffentlichte Todd ein Buch über O.J. Simpson mit dem Titel „Ron’s Revenge“, in dem er die Theorie aufstellt, dass O.J. seine Frau und ihren Freund Ron Goldman zusammen mit einem Komplizen getötet habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Combs beschuldigt wird, ein Sexualstraftäter oder Gewalttäter zu sein. Die Musikmogulin wurde letztes Jahr von einer anonymen Frau verklagt, die behauptete, Combs und zwei Freunde hätten sie abwechselnd brutal vergewaltigt, als sie 17 war, nachdem sie ihr Drogen und Alkohol verabreicht hatten . Ihre Klage ist eine von elf Zivilklagen, die seit 2023 gegen ihn eingereicht wurden. Der Klage der Frau war eine Klage der R&B-Sängerin Cassie Ventura vorausgegangen. Sie behauptete, Combs habe sie brutalen Schlägen, drogenbedingten Hotelorgien und Vergewaltigungen ausgesetzt. Cassie einigte sich mit ihm einen Tag, nachdem ihre Klage im November öffentlich wurde. Rodney Jones, ein Musikproduzent, der mit Combs zusammengearbeitet hat, behauptete in einer Klage, er sei in den Jahren 2022 und 2023 dazu gezwungen worden, „Sexarbeiterinnen anzuwerben und sexuelle Handlungen zum Vergnügen von Herrn Combs vorzunehmen". Er sagte, bei diesen Sexpartys in Combs' Häusern in L.A., Miami und New York sowie auf einer gemieteten Jacht auf den Amerikanischen Jungferninseln seien minderjährige Mädchen anwesend gewesen. Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 30.09.2024

