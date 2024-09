Stanford-Whistleblower: „Borreliose wurde als Biowaffe entwickelt“

Ein führender Medizinforscher hat aufgedeckt, wie das US-Militär die Lyme-Borreliose als Biowaffe entwickelte.

Kris Newby ist ein preisgekrönter Medizinautor und Produzent der Dokumentation „Under our Skin“ über die Lyme-Borreliose.

Newby hat sich zwei Jahrzehnte lang mit der Lyme-Borreliose beschäftigt, nachdem sie selbst daran erkrankt war. Sie schrieb auch das Buch „Bitten“, das drei internationale Buchpreise gewann, und arbeitete zuvor als Wissenschafts- und Technologieautorin für die Stanford Medical School.

Naturalnews.com berichtet: In einem atemberaubenden, aufschlussreichen Interview mit Robert F. Kennedy Jr., dem Gründer von Children’s Health Defense, entlarven sie den Ursprung der Lyme-Borreliose als wahrscheinliche BIOWAFFE, genau wie bei Covid-19 und den tödlichen mRNA-Gerinnsel-Impfungen, die mit der Plandemie einhergingen.

Kris Newby erkrankte 2002 gemeinsam mit ihrem Mann an Borreliose. Zehn Ärzte brauchten über ein Jahr, um endlich eine Diagnose zu stellen, und mussten über 60.000 Dollar für die Behandlung aufwenden. I

n der Zwischenzeit dauerte es bei Frau Newby und ihrem Mann 5 bis 6 Jahre, bis sie endlich genesen waren.

Nach dem Debakel drehte sie einen Dokumentarfilm über die Politik, das Geld und die Korruption in der Pharmaindustrie, die hinter den „Tests“ und „Behandlungen“ auf Borreliose stehen. (Nicht existierendes Virus: Impfstoff-Nanopartikel – eine Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung (Video))

Wie sich herausstellte, wurde der Wissenschaftler, der 1981 den Ursprung der Lyme-Borreliose entdeckte, Willy Burgdorfer, angewiesen, dies zu vertuschen, wie aus dem Interview mit ihm und den umfassenden Nachforschungen von Kris Newby hervorgeht.(Japanische Wissenschaftler warnen vor Risiken von Bluttransfusionen von COVID-geimpften Personen – weltweite Katastrophe)

Burgdorfer gab vor laufender Kamera zu, dass er über die Entdeckung der Lyme-Borreliose nicht die Wahrheit gesagt hatte, und sagte aus, dass bei seiner Untersuchung des Ausbruchs der Krankheit „ein anderer Organismus“ anwesend gewesen sei und man ihm gesagt habe, er solle dies vertuschen.

RFK Jr. bestätigt in dem Interview, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es sich bei der Lyme-Borreliose um eine militärische Waffe handelt, genau wie bei Covid-19 und den entsprechenden mRNA-Impfungen.

Das Militär experimentierte mit Zecken und injizierte ihnen Krankheitserreger, die schwere Behinderungen und Krankheiten bis hin zum Tod verursachen würden, um sie als Biowaffe gegen potenzielle Feinde einzusetzen.

300x250

Dies wurde tatsächlich vom Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums untersucht, um herauszufinden, ob das Pentagon diese blutsaugenden Insekten so veränderte, dass sie zu biologischen Massenvernichtungswaffen in militärischem Maßstab wurden, die von 1950 bis 1975 im Krieg gegen feindliche Truppen eingesetzt wurden.

Die US-Biowaffenforschung und die heimtückischen Tests biologischer Kriegsführung an Menschen begannen vor vielen Jahrzehnten mit dem Projekt Paperclip und werden heute mit finanzierter Forschung fortgesetzt, einschließlich der Entwicklung des „neuartigen“ Virus Covid-19 und seiner Gain-of-Function-Fähigkeit im Labor in Wuhan.

Wenn Sie glauben, dass die US-Regierung und der militärisch-industrielle Komplex nicht böse genug sind, um Biowaffen gegen das eigene Volk einzusetzen, denken Sie noch einmal darüber nach.

Dies ist gut dokumentiert, und RFK Jr. und Kris Newby helfen dabei, alles aufzudecken.

300x250 boxone

In einer schockierenden Enthüllung hat der investigative Journalist Kris Newby überzeugende Beweise dafür vorgelegt, dass die Lyme-Borreliose, an der jährlich schätzungsweise 476.000 Amerikaner erkranken, von der US-Regierung tatsächlich als biologische Waffe entwickelt wurde

Newbys umfangreiche Recherchen liefern einen beunruhigenden Bericht über das geheime Biowaffenprogramm der Bundesregierung und ihre Manipulation von Krankheitserregern, um sie tödlicher zu machen, einschließlich der Möglichkeit, dass der für die Lyme-Borreliose verantwortliche Organismus in einem Labor geschaffen wurde.

Dies wirft die alarmierende Frage auf: Könnte diese verheerende Krankheit mit ihren lähmenden Symptomen eine tickende Zeitbombe sein, die auf die amerikanische Bevölkerung losgelassen wurde?

In einem Substack-Artikel vom 28. Februar interviewte der investigative Journalist Paul D. Thacker den preisgekrönten Autor Kris Newby über die Geschichte der Manipulation von Krankheitserregern durch die US-Regierung, um sie tödlicher zu machen, und über die geheime Bundesforschung, die für die Epidemie der Lyme-Borreliose verantwortlich sein könnte.

Newby, die Gesundheitsdienstleister über durch Vektoren übertragene Krankheiten aufklärt, ist die Autorin von „ Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons “. Sie produzierte 2008 auch den Dokumentarfilm über Lyme-Borreliose „ Under Our Skin “, der im folgenden Jahr für einen Oscar nominiert wurde. Ein Nachfolgefilm, „Under Our Skin 2: Emergence“, kam 2014 heraus.

„Wir waren ein Jahr lang schwer krank und die Krankheit wurde nicht diagnostiziert. Ich dachte, das wäre das Ende meines Lebens, so wie ich es kannte. Wir brauchten vier oder fünf Jahre, um uns vollständig zu erholen“, erzählte sie Thacker.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden jedes Jahr schätzungsweise 476.000 Amerikaner mit Borreliose diagnostiziert und behandelt.

Die Lyme-Borreliose wird durch Zecken übertragen, die mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi (oder B. burgdoferi) infiziert sind.

Zecken können zudem andere Krankheitserreger übertragen und Koinfektionen sind ein weiterer Grund, warum Borreliose so schwer zu behandeln ist.

Ein „typischer“ Fall beginnt normalerweise mit einem sich ausbreitenden Hautausschlag, Fieber, Müdigkeit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Im weiteren Verlauf der Krankheit können weitere Symptome auftreten.

Um die Sache noch komplizierter zu machen, ist eine weitere von Zecken übertragene Krankheit im Umlauf. Forscher haben eine von Zecken übertragene Krankheit identifiziert, die der Lyme-Borreliose sehr ähnlich ist und von Borrelia miyamotoi verursacht wird.

Laut Newby gibt es gute Gründe für die Annahme, dass es sich bei der Lyme-Borreliose um eine biologische Waffe handeln könnte.

„Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich mit der Geschichte noch nicht fertig war“, sagte sie Thacker. Ihr Buch „Bitten“ ist das Ergebnis ihrer Untersuchung über den Einsatz infektiöser Biowaffen durch das Militär.

„Als wir mit dem Film begannen, war die Lyme-Borreliose bereits zu umstritten, um uns noch tiefer mit dem Thema Biowaffen zu befassen. Daher konzentrierten wir uns auf die Zahl der Todesopfer und die Korruption im Gesundheitssystem, die dazu geführt hat, dass diese Epidemie so außer Kontrolle geraten konnte.

„Dieser CIA-Typ war ein bisschen betrunken, aber was er sagte, klang wahr. Ich begann zu recherchieren, interviewte ihn mehrmals und fand heraus, dass es eine überprüfbare Geschichte war.“

„Er begann, mehreren Leuten gegenüber Andeutungen über den unnatürlichen Ursprung des Ausbruchs zu machen …

About aikos2309 See all posts by aikos2309