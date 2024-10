FBI: Diddy droht die Todesstrafe für den Mord an Michael Jackson durch die Musikindustrie (Video)

Teile die Wahrheit!

FBI-Ermittler, die den Fall Sean „Diddy“ Combs untersuchen, haben eine Bombe platzen lassen: Sie behaupten, Michael Jackson sei nicht nur von den Mainstream-Medien verleumdet worden – er sei von der Plattenindustrie ermordet worden. Und jetzt ist ihre oberste Priorität, einen Fall gegen Diddy als Mittäter bei Jacksons Mord aufzubauen.

Jahrzehntelang haben sich Stars der A-Liste wie Diddy und sogar Oprah Winfrey vor aller Augen versteckt und wurden von den Medien abgeschirmt, die sie vor den Konsequenzen ihrer Taten bewahrten. Doch diesen Ermittlern zufolge hat sich das Blatt nun endlich gewendet.

Die Medien können die Wahrheit nicht länger unter den Teppich kehren. Die Lawine von Verbrechen, die nun ans Licht kommen und in die einige der größten Stars und Politiker der Welt verwickelt sind, wird die Menschen alles in Frage stellen lassen, was sie zu wissen glaubten.

Schnall dich an, denn was kommt, wird alles verändern.

Diddy muss nun mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe rechnen. Ihm wird Sexhandel und eine lange Liste weiterer Verbrechen vorgeworfen, die seine Karriere und seine Freiheit beenden werden. Aber er wird nicht kampflos untergehen.

Diddys Rechtsanwälte gehen zur Offensive über und behaupten, das Heimatschutzministerium habe das Video von seinem brutalen Angriff auf Cassie an CNN weitergegeben.

Und jetzt platzt die Bombe: Mit dieser Behauptung hat Diddy im Wesentlichen zugegeben, dass er ein verbrannter Agent der Regierung ist.

Ähnlich wie Jeffrey Epstein wurde Diddy von der Elite benutzt und sammelte Erpressungsmaterial über einige der größten Namen in Unterhaltung, Politik und Sport.

Was auch immer Sie von Kanye West halten, es sieht so aus, als hätte er in diesem Punkt absolut recht gehabt. („Er ist der Teufel“ – Rede von Michael Jackson geht nach Diddy-Skandal viral – „Er bringt Minderjährige mit dem Bus in seine Villa“ – Nachbar packt aus (Videos))

Die Frage, die wir stellen müssen, ist: Warum hat die Elite beschlossen, Diddy jetzt fallen zu lassen?

Hier wird es noch düsterer.

Diddys angeblicher Sexhandelsring ist keine neue Enthüllung. Laut der Klage von Rodney „Lil Rod“ Jones gibt es Beweise dafür, dass Diddy seit 30 Jahren eine Erpressungsoperation im Epstein-Stil durchführt, die es auf A-Promis abgesehen hat und – man höre und staune – mit Mord davonkommt.

Ein Name taucht in dieser Geschichte immer wieder auf: Faheem Muhammad. Laut den Unterlagen der Klage war Diddys Sicherheitschef mehr als nur ein Muskelprotz.

Muhammad hatte Verbindungen zu den Polizeibehörden in Miami und Los Angeles und die Macht, Probleme – und Menschen – verschwinden zu lassen.

Jahrelang arbeitete Faheem Muhammad Seite an Seite mit Diddy. Er half dabei, Verbrechen zu vertuschen, Leichen verschwinden zu lassen und sorgte dafür, dass niemand es wagte, Fragen zu stellen, was hinter den Kulissen vor sich ging.

Diddy machte seinen Mitarbeitern klar: Wenn sie jemals in Miami oder Kalifornien von der Polizei angehalten würden, sollten sie sofort Muhammad anrufen.