Flacherdler schuldet 5000 Euro 😂! Er bietet Astrophysiker Geld für Flacherd-Widerlegung (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein Flat-Earther bietet dem Astrophysiker und YouTuber „Flo Plus“ fĂŒnftausend Euro, wenn er beweisen kann, dass die Erde weder flach noch bewegungslos ist. Den Beweis hat der Forscher erbracht, die fĂŒnftausend Euro nie erhalten. Haben die Beweise nicht ĂŒberzeugt? Von Frank Schwede

Die Erde ist eine Kugel. Das ist Allgemeinwissen und auf vielen Satellitenbildern zu sehen. Trotzdem glauben viele noch immer, dass wir auf einer flachen Scheibe leben. Diese Gruppe, von der hier die Rede ist, nennt sich Flat Earther, also Flacherdler.

Schon in der Antike – und vermutlich schon seit Menschengedenken  – gab es seltsame, krude Theorien, die nicht nur dem Stand der Wissenschaft widersprechen, sondern oft auch dem Commonsense, also dem gesunden Menschenverstand.

Im Grunde genommen haben die Menschen schon immer darĂŒber nachgedacht, welche Form die Erde haben könnte. Dabei muss man wissen, dass die kugelförmige Erde ĂŒber die Jahrhunderte hindurch von allen Seiten akzeptiert wurde – sogar im Mittelalter.

SpĂ€testens seit 2015 lebt die Diskussion der flachen Erde-Theorie wieder auf. Laut einer 2018 in den Vereinigten Staaten durchgefĂŒhrten Umfrage, ist ein Sechstel der Bevölkerung nicht Hundertprozent von der Globusform ĂŒberzeugt.

Eine Umfrage in Brasilien kam zu Àhnlichen Ergebnissen. Hier lehnen Siebenprozent der Bevölkerung noch immer die Kugelform ab. Vor allem in YouTube-Videos und in den sozialen Medien wird die populÀre Theorie angefeuert von. Auch SÀnger Xavier Naidoo postet viel dazu.

Massenhaft Zulauf erhielten die Flacherdler bereits schon ab Mitte des 20. Jahrhunderts, als in England die Flat Earth Society gegrĂŒndet wurde. Je erdrĂŒckender die Gegenbeweise waren, desto heftiger beharrten sie auf ihren Glauben.

Flat Earth Stationary ist mit 220.000 AnhĂ€ngern gegenwĂ€rtig die grĂ¶ĂŸte Gruppe auf Facebook, gefolgt von der Flat Earth Society, die rund 193.000 Fans hat, der sich auch zahlreiche Prominente angeschlossen haben. (Erwischt! „Old World“, Eiswall und Flache Erde-Theoretiker lĂŒgen in den Sozialen Medien! (Video))

2017 hat sich auch Elon Musk in die Diskussion eingeschaltet und die Frage gestellt hat, warum es nicht auch eine Flache-Mars-Gemeinschaft gibt. Ob er das ironisch oder ernst gemeint hat?

Die mit Abstand plausibelste ErklĂ€rung, warum die Erde eine Kugel ist, ist die Tatsache ist, dass Sonnen- und MondaufgĂ€nge und Tageszeiten auf einer flachen Erde unmöglich wĂ€ren – doch Flacherdler finden bekanntlich fĂŒr alles eine skurrile ErklĂ€rung.

Auf taube Ohren gestoßen

300x250

Auch Astrophysiker und YouTuber „Flo Plus“ hat in zahlreichen seiner Videos genĂŒgend Beweise geliefert, dass die Erde eine Kugel ist. Doch bei eingefleischten Flacherdlern stĂ¶ĂŸt er auf taube Ohren. Ein Flacherdler schrieb ihm folgende Zeilen:

 „Die Erde ist flach und bewegungslos. Ich gebe dir 5000 Euro, wenn du mir das Gegenteil beweist. NASA ist leider ein Schwindel, wĂ€re es echt, wĂŒrde nicht ein Bild manipuliert sein. Du scheinst ja nicht ganz so dumm zu sein, also mach es wie ich und forsche selbst. Dann kommt wie ich hoffe, nicht so viel geistiger MĂŒll dabei raus.“

Um zu beweisen, dass die Erde eine Kugel ist, muss man kein Astronaut sein und ins All reisen. Auch auf der Erde lĂ€sst sich problemlos ein Nachweise erbringen. Etwa bei einem Besuch der riesigen SalzwĂŒste Bonneville Salt Flats im US Bundesstaat Utah.

Â

300x250 boxone

Auf Google Earth kann man sehr gut den riesigen Highway erkennen, der sich ĂŒber eine GesamtlĂ€nge von sechzig Kilometern erstreckt und schon hĂ€ufig fĂŒr Geschwindigkeitsrekorde genutzt wurde.