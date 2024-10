Friendly fire: Julian Reichelt fällt dem kritischen Widerstand in den Rücken

Teile die Wahrheit!

Fraglos hat Julian Reichelt Großes vollbracht: Binnen nicht einmal zwei Jahren hat er sich zu einer festen Größe der kritischen Gegenöffentlichkeit gemausert.

Das ihm auf Wikipedia verliehene Gütesiegel “rechtspopulistisch” zeigt, dass er alles richtig gemacht hat, werden mit diesem Attribut heutzutage doch all jene Unangepassten bedacht, die an kritischer Vernunft, Realitätsbasiertheit und eigenständigem Denken festhalten und deshalb – gerade in der Journalistenzunft – auf marginalisiertem Posten stehen.

Mit der von ihm wesentlich geprägten Plattform „Nius“ hat sich der ehemalige “Bild”-Chef große Verdienste um eine freie und regierungskritische, meinungsstarke Berichterstattung erworben, und gemeinsam mit dem Portal “Apollo” kann bei “Nius” durchaus von einem neuen Online-Journalismus sprechen; einem, der in Deutschland zumindest dem entspricht, was in den USA etwa “Fox-News” oder auch “Breitbart” verkörpern.

Die alle paar Tage sporadisch erscheinenden , von ihm selbst geskripteten und vorgetragenen Sendungen auf seinem Youtube-Kanal “Achtung, Reichelt!” (der die 500.000-Follower-Grenze überschritten hat und dem nach wie vor reichweitenstärksten freiheitlichen “Love-Priest”-Kanal Tim Kellners auf den Fersen ist) gehören zu den scharfzüngigsten und pointiertesten Politsendungen im deutschen Sprachraum, in denen Reichelt, mit einer Schärfe und Konsequenz wie nur wenige andere, unaufhörlich den nackten Wahnsinn der Ampel-Regierung und vor allem der grünen Ideologie bloßstellt.

Wie gesagt: Das alles ist unbestritten eine beeindruckende Leistung, anerkennenswert und ein Glücksfall für die deutsche Medienlandschaft.

Bestürzte Reaktionen

Zugleich allerdings stand immer auch der Verdacht im Raum, dass Reichelt doch nicht so unabhängig ist, wie er sich gibt – und auch hier ist die Devise “follow the money” der Schlüssel zu den Hintergründen dieser binnen kürzester Zeit etablierten Medienpräsenz:

Denn der Geldgeber hinter “Nius” gibt auch eine Agenda vor. Der rheinländische Milliardär Frank Gotthard, der hinter dem Projekt steht, ist zwar kein offizielles CDU-Mitglied, aber bestens in dieser Partei vernetzt (unter anderem fungiert er als Ehrenvorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats) – und seine Vorgaben sind für Reichelt Gesetz. Sie lauten in etwa so: Heftigst gegen Grüne und SPD, verhalten heftig gegen die AfD, maximale Milde gegenüber der Union. (Nächster Maulkorb geplant: Ampel will Kritiker als „potenzielle Gemeinwohlgefährder“ verfolgen)

In dieser prioritäten Reihenfolge. Reichelt als Profi seiner Zunft vermochte es bisher, diese Vorgaben, Abhängigkeiten und Einschränkungen gekonnt zu kaschieren, indem er vor allem den großen Konsens der bürgerlichen Opposition beschwor, der in der Ablehnung der grünen Irrlehren von Trans-Kult über Klima-Wahn bis Migrationsobsession bestand.

Dies brachte ihm große Sympathien vor allem aus dem AfD-Lager ein; tatsächlich dürfte die übergroße Mehrheit der “Achtung, Reichelt!”-Zuschauer und “Nius”-Leser AfD wählen.

Umso bestürzter fallen nun aber die Reaktionen eben dieses Publikums über Reichelts neueste Ausgabe von “Achtung, Reichelt!” sowie die parallel gefahrene Kampagne auf “Nius” aus – und tatsächlich glauben seit gestern wohl etliche von Reichelts Zuschauern, im falschen Film zu sein: Darin fährt Reichelt nämlich aus heiterem Himmel eine brachiale Breitseite gegen die AfD, vor allem gegen das Höcke-Lager.

Und auf einmal klingt der nassforsche Julian so gar nicht mehr wie ein Wortführer des Politikwechsels, im Gegenteil: Er hört sich plötzlich genau so wie die Apparatschiks von Union, SPD, Grünen und BSW, wenn sie sich über die AfD ausmären.

300x250

Die gestrige “Achtung, Reichelt!”-Sendung ist die erste, die unzensiert auch bei den ARD-“Tagesthemen” erscheinen könnte. Reichelt, so scheint es, muss entweder von allen guten Geistern verlassen sein – oder man hat ihm geldgeberseitig erinnert und Bescheid gestoßen, was seine eigentliche Aufgabe ist.

Abgleiten in plumpes Höcke-Bashing

In dieser aktuellen „Achtung Reichelt“-Folge nämlich übt Reichet sich jäh in der Disziplin der Lagerspaltung – und zieht offen wie nie gegen die AfD zu Felde. Dass er sich dabei heillos und in seinem sonstigen intellektuellen Format unwürdiger Offensichtlichkeit in massive Widersprüche verwickelt, ist ihm vermutlich selbst bewusst.

Doch was bleibt ihm übrig? Wes Brot ich ess… und so weiter, und so fort. Reichelt gesteht zwar zu, dass die rund 60 Prozent, die in Ostdeutschland CDU und AfD gewählt haben, inhaltlich dasselbe wollen und sofort eine Regierung bilden könnten; zugleich versucht er widersprüchlicherweise aber, die Brandmauer-Politik der CDU zu rechtfertigen – indem er den Popanz um Björn Höcke aufgreift, von dem die AfD sich angeblich erst einmal trennen müsse, um regierungsfähig zu sein. Dabei schreckt Reichelt auch nicht vor den völlig lächerlichen Hitler-Zuschreibungen an Höcke zurück – obwohl er wissen dürfte, dass es erwiesenermaßen boshaft und grundfalsch ist, Höcke ernsthaft als Nationalsozialisten zu bezeichnen.

300x250 boxone

Denn alles, was dem Thüringer AfD-Chef in dieser Richtung je in den Mund gelegt wurde, waren entweder justiziable Falschbehauptungen (wie sie erst kürzlich von Sahra Wagenknecht im Duell mit Alice Weidel wiederholt wurden) oder hinterhältige retrospektive Zuschreibungen (“Alles für Deutschland”), die von einer zunehmend politischen Justiz fatalerweise bestätigt wurden.

Dass Reichelt diese Kampagne unkritisch zitiert, sie aufgreift und für bare Münze nimmt, obwohl sie auf dieselben linken Aktivisten zurückgeht, die ihn selbst jahrein-jahraus ebenfalls verleumden, scheint ihn nicht zu bekümmern.