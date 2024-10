Wenn die Bundeslade öffentlich enthüllt wird, wird sie dann in eine der bereits errichteten Nachbildungen der Stiftshütte gestellt?

Doch damit eine dieser Theorien wahr ist, müsste das Temple Institute lügen.

Ich persönlich glaube, dass sie uns die Wahrheit sagen.

Im Jahr 1982 soll Rabbi Yehuda Getz dieser Geheimkammer „bis auf 40 Fuß“ nahe gekommen sein …

Rabbi Getz glaubt, dass er 1982 der Höhle, in der die Bundeslade liegt, nur knapp 12 Meter nahe gekommen war. Er suchte in einem alten Tunnel, der im Laufe der Jahrhunderte mit Schutt gefüllt war und senkrecht zur Klagemauer und unter dem Tempelberg verläuft. Als die Moslems jedoch entdeckten, dass unter dem Felsendom gegraben wurde, drohten sie mit einem allgemeinen Aufruhr, woraufhin die Grabungen eingestellt wurden. Der Rabbi erklärt, dass die Israelis den Eingang des Tunnels wieder verschließen mussten, um den Frieden mit ihren muslimischen Nachbarn zu wahren, und dieser ist bis heute versperrt.

Dies ist mit ziemlicher Sicherheit die Episode, auf die sich das Temple Institute auf seiner Website bezieht.

Im Jahr 1982 war die Zeit für die Enthüllung der Bundeslade noch nicht gekommen.

Ich glaube aber, dass der Zeitpunkt der Enthüllung sehr nahe rückt.

Interessanterweise gibt es ein altes Dokument mit dem Titel „Abhandlung über die Gefäße“, in dem behauptet wird, dass die Bundeslade nicht „vor dem Tag der Ankunft des Messias“ enthüllt wird …

In einem Text mit dem Titel „ Abhandlung über die Gefäße “ heißt es, dass die Bundeslade „nicht vor dem Tag der Ankunft des Messias, des Sohnes Davids, enthüllt werden wird …“

Ist dies die Generation, die die Rückkehr des Herrn Jesus erleben wird?

Ja.

Und wie ich in meinem Buch „Chaos“ ausführlich beschrieben habe , bin ich davon überzeugt, dass dies auch die Generation ist, in der die Entdeckung der Bundeslade den gesamten Globus schockieren wird.

Derzeit existieren im Land Israel zwei lebensgroße Nachbildungen der Stiftshütte, in der einst die Bundeslade stand. Aber beide dienen „Bildungszwecken und sind nicht funktionsfähig“ …

Die heilige Stiftshütte, die einst die Gegenwart des Gottes Israels beherbergte und einst von den alten Israeliten getragen wurde, existiert nicht mehr. Da die Juden jedoch ihre angestammte Heimat Israel zurückerobert haben, haben sie zwei Nachbauten dieses legendären religiösen Bauwerks rekonstruiert. Bitte beachten Sie: Diese Nachbauten werden zu Bildungszwecken ausgestellt und sind nicht funktionsfähig.

Die bekannteste Nachbildung der Stiftshütte befindet sich im Süden Israels in der Nähe der Stadt Eilat …

Die Stiftshütte von Timna, die in den 1990er-Jahren erstmals in der Schweiz ausgestellt wurde und dann nach Israel zurückkehrte, steht heute im malerischen Timna-Tal in der südlichen Wüste Israels in der Nähe von Eilat, neben den alten Kupferminen, die oft mit König Salomon in Verbindung gebracht werden. Vor der Wüstenkulisse bietet sie eine genaue und authentische Rekonstruktion, die an die Stiftshütte der Israeliten während ihrer Wüstenwanderung erinnert und den in der Bibel beschriebenen Abmessungen und Merkmalen entspricht .

Im Inneren können Besucher exakte Nachbildungen verschiedener Elemente erkunden, darunter den Altar, das Kupferspülbecken, den Schaubrottisch, die Menora (den siebenarmigen Leuchter), den kleinen Räucheraltar, die Bundeslade, die priesterlichen Gewänder und vieles mehr.

Das andere befindet sich im Eshel-Hashomron Hotel in der Stadt Ariel …

Der „Biblische Park“ im Eshel-Hashomron Hotel in Ariel, Samaria, wurde 2014 eingeweiht und zeigt eine lebensgroße Nachbildung der Stiftshütte von Shiloh aus der biblischen Zeit der Richter, die sich von der in Timna unterscheidet. Der Garten bietet interaktive Stationen, wie zum Beispiel einen Miniatur-Jordan. Diese Nachbildung gehört dem einzigen jüdischen Hotel in Samaria und bietet Einblicke in die Stiftshütte während der Sesshaftigkeit der Israeliten unter der Richterherrschaft, insbesondere während Samuels Zeit.

Touristen, die tiefer in die Materie eintauchen möchten, wird empfohlen, vor oder nach der Erkundung der Stiftshütte in Eshel-Hashomron die archäologische Stätte Shilo zu besuchen. In Shilo haben Archäologen den Ort entdeckt, an dem sich die Stiftshütte während Samuels Kindheit befand.