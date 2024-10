— Vincent Kennedy (@VincentCrypt46) September 26, 2024

Laut SRM-Überlebender Allyson (Ally) Carter waren an Diddys Sexpartys nicht nur Kinder beteiligt, sondern es handelte sich auch um satanische rituelle Orgien. Ally Carter wuchs in einer Problemfamilie und einem Kinderheim auf und geriet aufgrund versäumten Kinderschutzes als Kind in ein elitäres Pädophilennetzwerk, wo sie als Sexsklavin missbraucht wurde.

2021 machte sie ihre schockierenden Erlebnisse öffentlich, unter anderem in einem Interview mit Stew Peters . Sie sprach über Vergewaltigungen durch führende Politiker, darunter Joe Biden , und satanischen rituellen Missbrauch (SRM) in Hollywood-Kreisen, wobei auch Diddy, Beyoncé und Jay-Z anwesend waren.

Carter ist seit den Interviews 2021 bei ihrer Mutter untergetaucht, weil sie bedroht wurde. Nach Diddys Verhaftung teilte die emotionale Verbündete Carter in einem Video-Statement mit, dass sie eines der Kinder bei Diddys Freak-Offs war .

„Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Diddy verhaftet wird“, sagt Carter. „Ich habe bereits im Interview mit Maria Zee im Jahr 2021 gesagt, dass niemand über Diddy spricht.“

Seit Diddys Verhaftung wollten die Leute mit ihr reden, aber es stört sie, dass bestimmte Aspekte von Diddys Partys nicht erwähnt werden. „Wir reden immer noch nicht über das Thema, dass es Kinder gab. Alle Erwachsenen versuchen nun, sich zu verstecken, indem sie sagen, dass sie zu einer bestimmten Zeit gegangen sind. Aber Sie wussten, dass es Kinder gab. Sie wussten, dass diese Partys nicht in Ordnung waren.

Es waren keine Freak-Offs , es waren satanische Ritualorgien. Auf diesen Partys waren nicht nur Erwachsene, sie sind auch für die Kindersexsklaven verantwortlich, die auf diesen Partys waren. Und eines dieser Kinder war ich.“

Carter sagt über den Fall Diddy: „Das ist nicht nur ein Problem, es ist ein jahrzehntelanges Problem. Er ist einer von Millionen, diese Partys gab es schon seit Jahrzehnten und jeder kam einfach dorthin.“ Ihrer Meinung nach haben die jüngsten Enthüllungen im Fall Diddy nichts mit den bevorstehenden Wahlen zu tun. „Die Wahl wurde abgesagt“, sagt Carter, „weil alle auf dem Stimmzettel sind. Sie stellen sicher, dass sie mit diesen Parteien erpressungssicher sind, und wenn sie untergehen, nehmen sie alle mit.“

Eidesstattliche Erklärung von Ally Carter, in der Diddy und der Schauspieler Denzel Washington Jr. erwähnt werden.

Carter betont, dass es sich um viel mehr als nur Hollywood-Kreise handelt. „Der Kinderschutzdienst, Sie sind als nächstes dran“, sagt sie. „Woher kam Ihrer Meinung nach dieser Nachschub an Kindern?“ Carter sagt, er sei nicht der einzige Zeuge und habe am 25. April 2024 eine eidesstattliche Erklärung , eine Aussage unter Eid, beim Gericht in Los Angeles eingereicht. Auch im Fall Diddy will sie ihre Aussage machen. Sie hofft, dass Diddy nicht wie Epstein angeblich Selbstmord begeht. „Ich bete zu Gott, dass dies die Zeit ist, in der alle Opfer irgendeine Form von Gerechtigkeit verdienen.“

Ally Carter ist nicht der einzige Zeuge, dass Kinder an Diddys Orgien beteiligt waren. Der frühere Plattenproduzent Suge Knight, der mit Diddy zusammengearbeitet hat, hat Chris Cuomo aus dem Gefängnis erzählt , dass er als damaliger Angestellter von Interscope Records angewiesen wurde, Kinder und Minderjährige auf Diddys Sexpartys zu versorgen.

Er behauptete auch, dass Diddy Schutz vom FBI und einflussreichen Politikern erhalten habe. So soll Präsident Obama durch seinen Einfluss dafür gesorgt haben, dass die Person, die Diddys Firma mit Drogengeldern mitgegründet hatte, aus dem Gefängnis entlassen wurde.

„Diddy ist nicht allein und es ist noch nicht vorbei, es werden noch viele weitere Verhaftungen folgen.“

Liz Crokin

Laut Knight haben Giganten der Musikindustrie wie Clive Davis und Russell Simmons Diddy gepflegt, was ihm wiederum ermöglicht hat, Künstler wie Usher und Justin Bieber zu fördern. Diddy ist drogenabhängig geworden. Sexuelle Kontakte zwischen Männern haben nichts mit homosexuellen Vorlieben zu tun, sondern sind eine Möglichkeit, Macht und Kontrolle zu erlangen.

Übersicht über Beamte um Bürgermeister Adams, gegen die ermittelt wird.

Die Niederschlagung von Diddys Erpressungsaktion und das Durchsickern von Videos seiner berüchtigten Freak-Offs haben in Hollywood-Kreisen für große Unruhe gesorgt. Popkünstler wie Usher und Pink löschen ihre Twitter-Timeline.

Diddys Leibwächter behauptet, die Verhaftung des Rappers gehe über Diddy selbst hinaus und betreffe Politiker in New York City, darunter Bürgermeister Adams, dessen Haus zusammen mit denen anderer Beamter durchsucht wurde. Er weist auch darauf hin, dass die Entlassungswelle in der Stadt mit den Diddy-Ermittlungen zusammenhängt.

Es stellt sich heraus, dass es sich nicht um eine Prahlerei handelt, denn am 25. September 2024 wurde bekannt gegeben, dass der New Yorker Bürgermeister Eric Adams einem Bericht zufolge von der Bundesanwaltschaft wegen mehrerer Anklagen angeklagt wurde, darunter Verschwörung, Betrug und Bestechung. Adams ist der erste amtierende Bürgermeister von New York City in der Geschichte, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Seit Monaten sind der Bürgermeister und seine engsten Mitarbeiter mit Vorladungen, Razzien und Vorwürfen wegen Fehlverhaltens konfrontiert.

Obwohl es noch nicht bestätigt wurde, kursieren Gerüchte, dass dies etwas mit dem Fall Diddy zu tun haben könnte. Der „Diddler“ findet derzeit in New York statt und wurde 2023 von Adams mit dem „Schlüssel zur Stadt“ ausgezeichnet.

Liz Crokin glaubt, dass es im Fall Diddy noch viele weitere Verhaftungen geben wird: „Diddy ist nicht der Einzige und es ist noch nicht vorbei, es wird noch viele weitere Verhaftungen geben.“

