Der Prostatakrebs-Schwindel: Überdiagnostik und Überbehandlung

Die übertriebene medizinische Reaktion auf die Covid-Pandemie hat eines mehr als deutlich gemacht: Medizinkonsumenten sollten sich wirklich selbst über die Gesundheitsprobleme informieren, die sie betreffen.

Darüber hinaus reicht es nicht mehr aus, einfach eine „zweite Meinung“ oder sogar eine „dritte Meinung“ von Ärzten einzuholen. Sie könnten alle falsch informiert oder voreingenommen sein. Darüber hinaus scheint dieses Problem schon vor dem Covid-Phänomen zu bestehen.

Ein markantes Beispiel dafür findet sich in der jüngsten Geschichte der Prostatakrebstests und -behandlungen, die mich aus persönlichen Gründen sehr interessiert.

In vielerlei Hinsicht ähnelt sie stark der Covid-Katastrophe, bei der der Missbrauch des PCR-Tests dazu führte, dass den vermeintlich Covid-Infizierten durch zerstörerische Behandlungen Schaden zugefügt wurde .

Zwei ausgezeichnete Bücher zu diesem Thema beleuchten die Probleme, die mit Prostatakrebs verbunden sind. Das eine ist Invasion of the Prostate Snatchers von Dr. Mark Scholz und Ralph Blum. Dr. Scholtz ist geschäftsführender Direktor des Prostate Cancer Research Institute in Kalifornien. Das andere ist The Great Prostate Hoax von Richard Ablin und Ronald Piana.

Richard Ablin ist ein Pathologe, der den PSA-Test erfunden hat, sich jedoch zu einem lautstarken Kritiker seiner weit verbreiteten Verwendung als Diagnoseinstrument für Prostatakrebs entwickelt hat. (Gesundheit: Alles, was bei der Behandlung von Brustkrebs schiefläuft)

Die obligatorischen jährlichen PSA-Tests in vielen Einrichtungen haben Urologen zu einer Goldgrube gemacht, die lukrative Biopsien und Prostataentfernungen an Patienten durchführen konnten, deren PSA-Werte über einem bestimmten Wert lagen.

Ablin betont jedoch, dass „routinemäßige PSA-Tests Männern weit mehr schaden als nützen“. Darüber hinaus behauptet er, dass die an Prostata-Screening und -Behandlung beteiligten Mediziner „eine sich selbst erhaltende Industrie darstellen, die Millionen amerikanischer Männer verstümmelt hat“.

Schon während der Zulassungsanhörungen zum PSA-Test war sich die FDA der Probleme und Gefahren bewusst. So liegt die Rate der falsch positiven Ergebnisse bei 78 %.

Ein erhöhter PSA-Wert kann neben Krebs auch andere Ursachen haben, sodass es sich nicht wirklich um einen Test auf Prostatakrebs handelt. Darüber hinaus kann ein PSA-Testergebnis verängstigte Männer dazu verleiten, sich unnötigen Biopsien und gefährlichen chirurgischen Eingriffen zu unterziehen.

Einer, der die potenziellen Gefahren des Tests gut verstand, war der Vorsitzende des FDA-Komitees, Dr. Harold Markovitz, der über die Zulassung entschied. Er erklärte: „Ich habe Angst vor diesem Test.

Wenn er zugelassen wird, kommt er mit dem Imprimatur des Komitees heraus … wie gesagt, man kann sich nicht von Schuld reinwaschen … das Einzige, was damit geschieht, ist, dass eine ganze Menge Männer mit einer Prostatabiopsie bedroht werden … das ist gefährlich.“

Am Ende gab das Komitee dem PSA-Test keine uneingeschränkte Zustimmung, sondern genehmigte ihn nur „unter Auflagen“. Später wurden diese Auflagen jedoch ignoriert.

Dennoch wurde der PSA-Test als Heilmittel gegen Prostatakrebs gefeiert. Die Post gab 1999 sogar eine Briefmarke heraus, die für jährliche PSA-Tests warb. Bei der Firma Hybritech wurden einige Leute reich und berühmt – dank des Tandem-R PSA-Tests, ihrem lukrativsten Produkt.

Schon damals war der korrumpierende Einfluss der Pharmakonzerne auf die Zulassungsverfahren für Medizinprodukte und Medikamente offensichtlich. In einem Leitartikel für das Journal of the American Medical Association (zitiert in Albins und Pianas Buch) schrieb Dr. Marcia Angell: „Die Pharmaindustrie hat eine beispiellose Kontrolle über die Bewertung ihrer Produkte erlangt … Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass sie die von ihr geförderte Forschung verfälscht, um ihre Medikamente besser und sicherer erscheinen zu lassen.“