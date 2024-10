Intelligente Fernsehgeräte als „riesiges System der digitalen Überwachung“, das jeden ins Visier nimmt, insbesondere Kinder

Teile die Wahrheit!

Das Center for Digital Democracy nannte es einen „Alptraum für die Privatsphäre“ und veröffentlichte einen Bericht darüber, wie sich die Streaming-TV-Branche zu einem riesigen datengesteuerten Überwachungsapparat entwickelt hat, der die Fernsehgeräte der Menschen in Überwachungs-, Verfolgungs- und Zielgeräte verwandelt.

Die Streaming-Fernsehindustrie hat sich zu einem riesigen datengesteuerten Zuschauerüberwachungsapparat entwickelt, der die Fernseher der Menschen in Werkzeuge zur Überwachung, Verfolgung und gezielten Ansprache verwandelt, so ein neuer Bericht des gemeinnützigen Center for Digital Democracy.

Der 48-seitige Bericht mit dem Titel „How TV Watches Us: Commercial Surveillance in the Streaming Era“ (Kommerzielle Überwachung in der Streaming-Ära) zeigt die Entwicklung vom Rundfunk-, Kabel- und Satellitenfernsehen zum vernetzten Fernsehen (Connected TV, CTV), einem Begriff, der die breite Palette von Inhalten umfasst, die über das Internet auf Smart-TVs übertragen werden.

Zu CTV gehören beliebte Apps wie YouTube TV, FAST-Kanäle (Free Advertiser-Supported TV) und Streaming-Dienste wie Disney+, Netflix und Amazon Prime. Es umfasst auch Roku, Smart-TVs und Smart-TV-Geräte selbst.

Der Bericht dokumentiert, wie CTV, dessen steigende Zuschauerzahlen vor allem von jungen Zuschauern getragen werden, Nutzerdaten durch ein „ausgeklügeltes und weitreichendes kommerzielles Überwachungssystem“ sammelt, das nach Ansicht von Datenschützern den bestehenden Verbraucherschutz untergräbt. (Die Smartphones Ihrer Kinder machen sie nicht schlauer – Handyverbot an Grundschulen)

„CTV hat sich für die Zuschauer zu einem Alptraum in Sachen Datenschutz entwickelt“, so Jeff Chester, Mitverfasser des Berichts und Geschäftsführer des Center for Digital Democracy, in einer Presseerklärung.

„Es ist jetzt ein Kernstück des riesigen Systems der digitalen Überwachung, das die meisten unserer Online-Erfahrungen prägt … da es sensible Daten über Gesundheit, Kinder, Ethnie und politische Interessen sammelt und verwendet.“

In den letzten fünf Jahren haben sich CTV-Unternehmen mit Datenmaklern wie Experian und TransUnion zusammengetan, um neue Data-Mining-Tools zu entwickeln, die alles erfassen und zusammenfassen, was ein einzelner Nutzer auf seinem Smart-TV tut. Diese Informationen können mit Daten von anderen Geräten und realen Aktivitäten kombiniert werden.

Bestehende Datenschutzrichtlinien erklären oder schützen die Menschen nicht vor diesen neuen Formen der Datenerfassung, so das Center for Digital Democracy – daher sollten die Zuschauer alle Versprechen der Unternehmen, keine Nutzerdaten zu sammeln oder weiterzugeben, missachten.

Diese neuen Praktiken der Datenerfassung bilden die Grundlage für ein System mit „beispiellosen Möglichkeiten der Überwachung und Manipulation“, warnt der Bericht. „Der Kauf eines Smart-TV-Geräts auf dem heutigen Markt für vernetzte Fernsehgeräte ist daher gleichbedeutend damit, sich ein digitales Trojanisches Pferd ins Haus zu holen“.

Das Center for Digital Democracy hat den Bericht zusammen mit Briefen an die Federal Trade Commission, die Federal Communications Commission, den Generalstaatsanwalt von Kalifornien und die California Privacy Protection Agency eingereicht und eine Untersuchung der Branche gefordert.

Wie erfasst CTV die Daten?

Dem Bericht zufolge verzeichnete CTV während der COVID-19-Sperren einen dramatischen Anstieg der Zuschauerzahlen, „als Hunderte von Millionen Amerikanern, die gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, Trost und Ablenkung in der riesigen Anzahl von Kanälen fanden, die ein ständiges Angebot an Filmen, Fernsehserien, Sport und anderen Programmen boten“.

Der Trend hat sich fortgesetzt: Streaming-Dienste erweitern ihr Publikum, indem sie kostengünstigere Versionen ihrer Plattformen anbieten, die Werbung enthalten. Diese Versionen mit Werbung sind profitabler und bieten mehr Möglichkeiten für die Datenerfassung und die gezielte Ausrichtung von Werbung.

Im Rahmen von CTV-Partnerschaften erstellen Datenmakler umfangreiche digitale Dossiers über Hunderte von Millionen einzelner Zuschauer und TV-Besitzer, die auf deren Identitätsinformationen, Sehgewohnheiten sowie Online- und Offline-Einkaufs- und anderen Verhaltensweisen basieren.

Ein neues Data-Mining-Tool ist eine „cookieless ID“, die die digitalen Aktivitäten einer Person ohne Drittanbieter-Cookies verfolgt und die Nutzerdaten direkt und ohne Wissen des Zuschauers oder die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, erfasst.