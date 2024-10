FBI beschlagnahmt Diddy-„Freak-Off“-Aufnahmen, auf denen Prinz Harry bei illegalen Handlungen zu sehen ist (Video)

Damals bewahrte er Stillschweigen, doch nun schließt er sich Jamie Foxx an und lüftet offen die Schleier der Verderbtheit, die er auf der Party mit A-Promis und ganz jungen Stars gesehen hat.

Diddy hat sich jahrzehntelang vor aller Augen versteckt gehalten, und jeder in Hollywood und der Unterhaltungsindustrie kannte die Spielregeln und seine Rolle dabei, junge Stars beiderlei Geschlechts in die verdorbene Schattenseite von Ruhm und Macht zu führen.

Diese Rituale, über die hinter verschlossenen Türen geflüstert wird, sollen als Kontrollinstrument dienen. Sie sollen denjenigen, die die Erfolgsleiter erklimmen wollen, klarmachen, dass ihre Loyalität einen Preis hat: einen Verlust ihrer Würde und die Unterwerfung unter die dunkleren Mächte der Branche.

Während viele nach den dunklen Regeln der Industrie gespielt haben, treten weiterhin mutige Persönlichkeiten vor, die sich dieser Welt widersetzen und sich stattdessen dafür entscheiden, die Wahrheit aufzudecken und die Unschuldigen zu schützen.

Whistleblower wie Elijah Wood haben offen über den grassierenden Missbrauch und die Ausbeutung in Hollywood gesprochen und sind entschlossen, die verborgenen Täter der Branche ans Licht zu bringen.

Als ehemaliger Kinderstar riskierte Wood seinen Ruf und seine Sicherheit, indem er mächtige Personen anprangerte, die seiner Meinung nach in Netzwerke von Kindesmissbrauch verwickelt waren.

In ähnlicher Weise stellte sich Rose McGowan den toxischen Machtdynamiken in der Unterhaltungsindustrie entgegen, indem sie – trotz enormer Gegenwehr – sexuelle Missbrauchstäter und deren Unterstützer wie Oprah Winfrey anprangerte.

Beachten Sie, was Prince über die Eliten der Unterhaltungsindustrie gesagt hat. Sie werden sich mit nichts weniger als Ihrer Seele zufrieden geben.

Und selbst wenn Sie ihnen alles gegeben haben, einschließlich Ihrer Würde und des Lebens Ihrer Lieben, werden sie ihren Teil der Abmachung nicht einhalten.

Die Mainstream-Medien versuchen die Verbindung zum Königshaus zu kaschieren, lesen Sie selbst:

Insider packt aus: Warum Combs aufhörte, William und Harry zu Partys einzuladen

Prinz William und Prinz Harry waren in jungen Jahren keine Kinder von Traurigkeit. In den Nullerjahren machten sie zusammen mit Kate Middleton, deren Schwester Pippa und den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice die Londoner Nachtclubs unsicher. Immer wieder wurde die royale Brigade sichtlich angeheitert nach durchzechten Nächten auf den Rücksitzen ihrer Autos geknipst.

Da wundert es fast nicht, dass der in Ungnade gefallene Rapper Sean „Diddy“ Combs Interesse daran hatte, die ehemaligen Party-Tiger Prinz William und Prinz Harry bei seinen berüchtigten Feiern dabeizuhaben.

Eines der vielen Interviews mit „Diddy“, die im Zuge der Anklage nun wieder ans Licht kamen, ist jenes, das er vor dreizehn Jahren dem britischen Talkshowmoderator Graham Norton gab. Damals erzählte Combs auf Nachfrage Nortons, dass er vorgehabt habe, William und Harry in ihren jüngeren Jahren zu einer seiner Partys einzuladen.

Die beiden seien „in viele Schwierigkeiten“ geraten, wie Combs es beschrieb, also dachte sich der Rapper: „Wieso hängt ihr nicht bei mir ab?“ Die Brüder sagten damals aber offenbar ab – weswegen sie „nicht mehr auf der [Gäste-]Liste“ stehen, betonte Combs im Interview. Wie alt William und Harry bei Combs‘ Party-Einladung waren, ist nicht bekannt.

Tatsächlich haben die beiden Brüder mit Combs persönlich Bekanntschaft gemacht. Es wird angenommen, dass der Musikmogul die Prinzen zum ersten Mal traf, als er 2007 bei einem Benefizkonzert zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, auftrat.

Palast hielt William und Harry von Kontakt zu Combs ab

Laut einem königlichen Experten habe Sean „Diddy“ Combs erst „aufgehört, Prinz William und Prinz Harry zu seinen inzwischen berüchtigten Partys einzuladen“, als die Brüder langsam sesshaft wurden bzw. anfingen, ihre royalen Pflichten ernster zu nehmen. „The King“-Autor Christopher Andersen sagte gegenüber Fox News Digital: „Diddy hat sowohl William als auch Harry eingeladen, als die Brüder, wie er es ausdrückte, ‚junge Kerle waren, die selbst in Schwierigkeiten gerieten.'“

„Offensichtlich sorgten beide Prinzen in ihrer Jugend mit ihren Partylöwen-Possen in Nachtclubs in und um London für reichlich Schlagzeilen“, fügte der Journalist hinzu.

Der Adels-Insider meinte ferner zu wissen, dass „Diddy“ großen Wert darauf gelegt habe, William und Harry zu seinen Partys einzuladen. „Aber diese Einladungen wurden klugerweise abgelehnt, und nachdem William und Kate [Middleton] sich [im Jahr 2010] verlobt hatten, verstand Diddy den Hinweis und hörte ganz auf, sie einzuladen“, plauderte Andersen aus. William und Harry selbst wären vielleicht sogar töricht genug gewesen, auf einer der Partys des Rappers aufzukreuzen, nimmt der Adels-Experte an.

Laut Andersen hätten sie „leicht ja gesagt und eine von Diddys wilden Partys besucht“. Doch „dank ihrer Palastbetreuer konnten sie dem entgehen“, so der Royals-Kenner.

Schwere Vorwürfe

Combs war Mitte September in New York festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden unter anderem Menschenhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Frauen sexuell missbraucht und mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an drogengeschwängerten Sex-Partys genötigt zu haben. Combs plädierte auf nicht schuldig.

Zudem gibt es mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. 120 mutmaßliche Opfer wollen gegen Rapper Sean „Diddy“ Combs wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Ausbeutung Klage einreichen.

Darunter seien 25 Minderjährige, die zivilrechtlich gegen ihn vorgehen wollten, sagte Anwalt Tony Buzbee am Dienstag (Ortszeit) in Houston. „Das größte Geheimnis der Unterhaltungsindustrie, das eigentlich kein Geheimnis war, wurde endlich offengelegt“, so Buzbee. „Die Mauer des Schweigens ist gebrochen, und die Opfer treten hervor.“

Die Vorwürfe gegen Combs waren erstmals aufgekommen, nachdem seine Ex-Freundin, die Sängerin Casandra „Cassie“ Ventura, den Musiker im vergangenen Jahr wegen jahrelanger Misshandlungen sowie Vergewaltigung verklagt hatte.

Kurz darauf einigten sich beide auf einen Vergleich. Seither haben mehrere weitere Frauen Combs wegen sexueller Gewalt verklagt. Im März durchsuchten bewaffnete Polizisten seine Villen in Miami und Los Angeles.

In dem Buch „Der Musik-Code“ lesen Sie wie die CIA die Musik der Hippie-Bewegung infiltrierte und in „Die moderne Musik-Verschwörung“ wie die US-Gefängnisindustrie am Rap und HipHop Erfolg beteiligt war.

..

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 19.10.2024