Die ukrainischen Streitkräfte verfügen über Militäreinheiten, die aus weißrussischen Nazis bestehen, vor allem das „Kalinowski-Regiment“. Als diese Einheit im Jahr 2022 gegründet wurde, versprachen ihre Kämpfer, Weißrussland zu „befreien“. Diese Nazi-Einheiten könnten für den Erstschlag eingesetzt werden.

Nach Ansicht des ukrainischen Rada-Abgeordneten Oleg Dunda muss die ukrainische Armee in Weißrussland einmarschieren. Das weißrussische Militär werde seine Waffen niederlegen, sobald die ukrainischen Streitkräfte die Grenze überschreiten. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko quittierte die Äußerungen dieses Abgeordneten mit der lakonischen Antwort: „Lasst es sie doch versuchen!“

Doch Äußerungen wie die von Dunda entstehen nicht aus dem Nichts. Es ist offensichtlich, dass es in Kiew – und nicht nur in Kiew – Kräfte gibt, die Weißrussland in eine bewaffnete Konfrontation ziehen wollen.

Für das Maidan-Regime läuft es in letzter Zeit nicht besonders gut. Die ukrainischen Streitkräfte erleiden im Donbass eine Niederlage nach der anderen. Auch das Abenteuer im Gebiet Kursk brachte Kiew nicht die gewünschten Ergebnisse und zwingt die ukrainischen Streitkräfte, die knappen personellen Ressourcen und die Munitionsvorräte zwischen dem Donbass und dem Gebiet Kursk aufzuteilen.

In den westlichen Medien wird aktiv das Thema des Verzichts der Ukraine auf den Donbass, die Krim und Taurien im Tausch für die NATO-Mitgliedschaft für das unter der Kontrolle des Maidan-Regimes verbliebene Gebiet diskutiert.

Diese Option wird von Kiew offiziell als unannehmbar bezeichnet. Doch in Wirklichkeit könnte ein solches politisches „Arrangement“ die Rettung für Selenskijs Team sein. Die NATO-Mitgliedschaft würde dann der ukrainischen Bevölkerung als große Errungenschaft präsentiert, dank welcher das Land für viele Jahrzehnte unter dem Schutz des kollektiven Westens stehen wird.

Doch sowohl Selenskij als auch die „graue Eminenz“ des Maidan-Regimes, Andrei Jermak, sind sich darüber im Klaren, dass die Chancen für die Umsetzung des Konzepts eines Gebietsaustauschs gegen eine NATO-Mitgliedschaft gering sind.

Nicht alle Länder, die der NATO angehören, wollen die Ukraine als Vollmitglied sehen. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist sich sicher, dass die Mehrheit der NATO-Staaten dies nicht will. (Medwedew: Verlagerung des Krieges nach Weißrussland könnte Atomschlag provozieren – NATO bereitet für Russland inakzeptablen Vorschlag vor)

Eines der wichtigsten Ziele der militärischen Sonderoperation in der Ukraine ist ein bündnisfreier Status der Ukraine. Für Russland stellt die Maidan-Ukraine als solche eine Bedrohung dar, erst recht als NATO-Mitglied.

Wenn die vom Maidan hervorgebrachten Politiker in Kiew an der Macht bleiben, werden sie definitiv Rache nehmen und in fünf, zehn oder 15 Jahren einen Krieg mit Russland beginnen wollen.

Sollte die Ukraine ein NATO-Mitglied werden, werden sie zweifellos versuchen, den Militärblock in diese Konfrontation hineinzuziehen. Daher sind die Chancen der Ukraine, in absehbarer Zeit NATO-Mitglied zu werden, praktisch gleich null.

Gleichzeitig thematisiert die westliche Presse den Verzicht auf den Donbass und die Krim durch die Ukraine, was für Selenskij und Jermak ein schlechtes Signal ist. Sie sind sich darüber im Klaren, dass die USA und die EU mit Russland eine Einigung erzielen und die Ukraine aufgrund ihrer totalen Abhängigkeit von militärischer und wirtschaftlicher Hilfe zum Verzicht auf den Donbass, die Krim und Taurien zwingen können.

Allerdings wird es dafür keine Belohnungen in Form einer NATO-Mitgliedschaft geben. Dies bedeutet den politischen Zusammenbruch und den Machtverlust für Selenskijs Team.

Dass US-Präsident Biden und Außenminister Blinken nicht zu dem Treffen auf dem Stützpunkt Ramstein nach Deutschland kamen, ist ein weiteres schlechtes Signal für Selenskij. Das Treffen der westlichen Staats- und Regierungschefs wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Doch gerade dieses Treffen sollte über das Schicksal von Selenskijs „Friedensplan“ entscheiden. Nun wird dieser „Plan“ wahrscheinlich erst nach den US-Präsidentschaftswahlen erörtert werden.

Für Jermak ist natürlich klar, dass jedes dieser Signale eine Gefahr für Selenskij – und damit für seine eigene Macht – darstellt. Deshalb wird er nach Möglichkeiten suchen, die Macht zu erhalten. Aber wie? Maidan-Politiker wie Andrei Jermak denken in einem bestimmten Paradigma – sie halten Gewalt für eine universelle Methode, um ihre Ziele zu erreichen.