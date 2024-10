Kanadische Politikerin vermutet, dass die USA im ganzen Land Chemtrails versprühen könnten (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine kanadische Politikerin sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie einem Wähler sagte, die Vereinigten Staaten könnten im ganzen Land Chemtrails versprühen.

Diese überraschende Vermutung wurde Berichten zufolge von der Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, bei einer Bürgerversammlung am vergangenen Samstag in Edmonton geäußert.

Nachdem sie die Fragen der Bürger zu Routinethemen wie Steuern und Gesundheitsversorgung beantwortet hatte, nahm die Sache eine seltsame Wendung, als ein Teilnehmer der Veranstaltung die Politikerin zu den Chemtrails befragte, die über der Stadt auftauchen könnten.

Bemerkenswerterweise antwortete Smith, sie habe bereits Regierungsbeamte zu diesem Thema befragt und eine ziemlich erstaunliche Antwort erhalten.

„Das Beste, was ich tun konnte, war, mit der Frau zu sprechen, die für die Kontrolle des Luftraums verantwortlich ist“, sagte Smith, „und sie sagt, dass niemand hochgehen und irgendetwas in die Luft sprühen darf.“

Ihre Antwort stieß bei den Anwohnern offenbar auf Unmut, denn ein hörbares Stöhnen war durch die Menge zu hören. Was Smith dann sagte, sorgte jedoch verständlicherweise für Schlagzeilen.

„Die andere Person sagte mir, wenn es jemand täte, dann das US-Verteidigungsministerium“, enthüllte der Premierminister und beklagte:

„Ich bin in meinem Job in einigen Punkten eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob ich viel Macht hätte, wenn das der Fall wäre, wenn das US-Verteidigungsministerium uns besprüht.“ (Sänger Prince und Piloten enthüllen das globale Chemtrail-Programm (Video))

Wie man sich vorstellen kann, kam Smiths Vermutung, es gebe ein geheimes Programm, bei dem seltsame chemische Mixturen über unseren kanadischen Nachbarn versprüht würden, bei den US-Behörden nicht gut an.

Das Pentagon wies daraufhin ein derart kühnes Szenario kategorisch zurück.

NORAD schloss sich dem an und erklärte, dass man „keine Flugaktivitäten in Kanada durchführe, bei denen Chemikalien versprüht würden“.

Smith ihrerseits betrieb etwas, was man als Schadensbegrenzung bezeichnen könnte, als ihr Sprecher sagte, sie habe „einfach mitgeteilt, was sie im Sommer von einigen Leuten zu diesem Thema gehört habe“, betonte aber, sie habe „nicht gesagt, dass sie glaube, dass die US-Regierung in Alberta Chemtrails einsetze“.

Hier ein Auszug aus einer kanadischen Petition:

Verbot von Geoengineering und Chemtrails am kanadischen Himmel

Als besorgter Bürger bin ich zutiefst beunruhigt über die möglichen Auswirkungen von Geoengineering-Experimenten, die von der Bundesregierung oder von in ihrem Auftrag handelnden Stellen durchgeführt werden. Bei diesen Aktivitäten werden absichtlich Chemikalien in unsere Atmosphäre abgegeben, mit dem ausdrücklichen Ziel, Temperatur, Wetter oder Sonnenintensität zu beeinflussen.

Dies ist nicht nur ein Umweltproblem; es geht um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wir leben in einer Welt, in der alles darauf ausgelegt ist, uns krank zu machen – unsere Nahrung, unsere Medikamente und jetzt sogar unser Himmel bleiben davon nicht verschont.