USA: der vermutete Wahlbetrug von 2020 wirft seinen langen Schatten auf die Präsidentschaftswahl 2024 – kann sich ein ähnliches Szenario mit Kamala Harris wiederholen? (Videos)

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist wirklich alles möglich… Joe Biden hatte sogar die Stimme von Verstorbenen bekommen und in manchen Communities betrug die Wahlbeteiligung über 100 Prozent! Biden agierte trotz massiven Wahlbetrugs und dank willfähriger Medien 4 lange Jahre als US-Präsident… Von Eva Maria Griese

Weniger willfährige Medien recherchieren gerade die etwas verdächtige Vergangenheit der Präsidentschafts-Kandidatin Kamala Harris …

Joe Biden hatte schon 2020 während des Wahlkampfs in einem senilen Moment öffentlich angekündigt, dass man den größten Wahlbetrug in der politischen Geschichte Amerikas organisiert habe.

„We have put together I think the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.”

„Wir haben, glaube ich, die umfangreichste und umfassendste Wahlbetrugsorganisation in der Geschichte der amerikanischen Politik zusammengestellt“

Video:

Und nein, es war keine KI, die ihm diese Worte in den Mund gelegt hatte. Erstaunlich ist allerdings, dass das kurze Video den Algorithmen von Google bisher entgangen ist und man es immer noch im Netz findet…

Der unterlegene Kandidat Donald Trump legte mit seinen Anwälten bei unzähligen Gerichten in den einzelnen Counties ebenso unzählige Beweise für massive Unregelmäßigkeiten vor, doch die Gerichte sahen die schlagkräftigen Beweise nicht als beachtenswert an.

Donald Trump wurde nicht müde, auf den Betrug am Wähler hinzuweisen und befürchtet nun für den 5. Nov. einen erneuten Wahlbetrug.

Wie CNN berichtet, säen aktuell die Republikaner in Georgia erneut Zweifel an den Dominion Wahlmaschinen.

https://edition.cnn.com/2024/10/02/politics/georgia-republicans-dominion/index.html

Sie haben vor einem Gericht des Bundesstaates Georgia geklagt und argumentieren, dass die Dominion-Wahlmaschinen nicht mit den Gesetzen Georgias übereinstimmen. Sie wollen, dass das Büro des Staatssekretärs innerhalb von 24 Stunden nach der Wahl die Wahlprotokolle und Bilder der Stimmzettel zur öffentlichen Einsichtnahme zur Verfügung stellt. (Kamala Harris trug während der Debatte als Perlenohrringe getarnte Nova-Ohrhörer? Trump-Anhänger stellen wilde Behauptungen auf)

Den wichtigsten Anteil am Betrug 2020 hatten tatsächlich Wahlmaschinen der Marke „Dominion“, made in China, die Übersetzung des Namens „Dominon“ lautet „Herrschaft“

Sie waren vorschriftswidrig mit einem Internet – Zugang für das Reich der Mitte versehen. Die Chinesen konnten also am anderen Ende der Welt per Mausklick beliebig Wählerstimmen in den USA verschieben. Gleich mehrere Staaten hatten unterwegs diesen Daten – Transfer möglich gemacht und sich an den online-Manipulationen zum Nachteil von Donald Trump beteiligt – darunter sogar der Vatikan mit seinem Satelliten Leonardo.

Der Server von Dominion stand ausgerechnet in Frankfurt. Er wurde schon wenige Tage nach der Wahl vom US – Militär, beschlagnahmt. US-Special Forces lieferten sich sogar ein Feuergefecht mit der den Server bewachenden Security, bei dem zwei Männer erschossen wurden.

https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/us-raid-software-company-scytl-seize-servers-germany-intel-source-says-yes-happened/

Die in den USA am meisten genutzten Wahlmaschinen und deren Software befindet sich im Privatbesitz, einer der Miteigentümer war der unvermeidliche George Soros. Dank programmierbarer Algorithmen haben beliebige Verschiebungen von Wählerstimmen in die gewünschte Richtung 2020 die Wahl in den USA entschieden.

Ein Artikel mit detaillierten Recherchen zum Wahlbetrug erschien bereits knapp 3 Wochen nach der US – Wahl 2020. Die Autorin konnte sich zum damaligen Zeitpunkt absolut nicht vorstellen, dass Joe Biden tatsächlich ins Amt eingeführt werden könnte und eine ganze Amtsperiode lang sein Unwesen treiben darf.

Wahlmaschinen und manipulierte Software der Firma Dominion hätten beinahe die Wahl in den USA entschieden

Der 2020 von einseitigen Medien als Wahlverlierer gehandelte Präsident Donald Trump twitterte kurz nach der Wahl empört:

„Dominion hat landesweit 2,7 Millionen Trump-Stimmen gelöscht. Die Datenanalyse ergab, dass 221.000 Stimmen aus Pennsylvania von Trump nach Biden verschoben wurden. 941.000 Trump-Stimmen gelöscht. Staaten, die Dominion Voting Systems verwenden, haben am 12. November um 11 Uhr 435.000 Stimmen von Trump zu Biden verschoben “.

Einen unbeabsichtigten Beweis für seine Behauptung hatte der noch amtierende Präsident Trump von einem Programmierer der umstrittenen Firma Dominion bekommenzu verdanken, der schon vor der Wahl besorgte Aktivisten der „radikalen Linken“, wie Trump sie nennt, beruhigen wollte…

“Macht euch keine Sorgen um die Wahl, Trump wird nicht gewinnen. Dafür habe ich verdammt noch mal gesorgt!“

Ein Top-Ingenieur von Dominion versicherte Antifa-Aktivisten, er habe “sichergestellt”, dass Donald Trump das Präsidentenrennen nicht gewinnen würde. Eric Coomer, Vice President für US-Ingenieurwesen bei Dominion Voting Systems, sprach angeblich mit Antifa-Mitgliedern in Telefonkonferenzen und beruhigte die anderen Teilnehmer, indem er sagte: „Macht euch keine Sorgen um die Wahl, Trump wird nicht gewinnen. Dafür habe ich verdammt noch mal gesorgt!“

https://neonnettle.com/news/13250-dominion-engineer-told-antifa-he-d-made-sure-trump-wouldn-t-win-report-says

„Dominion Voting Systems“ ist inzwischen eines der größten Unternehmen für Abstimmungstechnologie in den USA. Es bietet vielen Kommunalverwaltungen Wahlmaschinen und Auszählungen an. Mehr als 30 US – Staaten verwenden diese Wahlgeräte, um Stimmzettel zu scannen und Stimmen zu tabellieren.

Es wurde in all jenen Staaten mit hauchdünnem Vorsprung Joe Bidens verwendet, darunter Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada und Pennsylvania. Mehrere Wahlbeamte haben bestimmte Störungen in Georgia und Michigan festgestellt, wiewohl das Unternehmen jegliche Schuld von sich wies. Mehrere hundert Wahlhelfer hatten unter Eid ausgesagt, dass sie Wahlbetrug bemerkt haben. Die Anwältin des Trump Legal Teams sagte, sie hätten mehr als genug Beweise für Wahlfälschung, die aber von korrupten Gerichten einfach ignoriert wurden.

Die Behörden im umkämpften Swing-State Pennsylvania hatten umgehend eine Anhörung der Verantwortlichen von Dominion anberaumt.

Doch Dominion Voting Systems hatte sich an jenem Donnerstagabend abrupt von der Teilnahme an einer Anhörung zurückgezogen, die für Freitagmorgen mit dem Regierungskomitee des Pennsylvania House State angesetzt war. Auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen sagte der Vorsitzende des State Govt Committee, Seth Grove, die 1.3. Millionen Pennsylvanianer, die Dominion Wahlgeräte benutzt hatten, wurden “zum Trocknen aufgehängt und ins Gesicht geschlagen”.

Nicht nur die Ergebnisse in Pennsylvania, sondern auch jene in Wisconsin beruhten auf falschen Zahlen… 625.000 Tote fanden sich in den Wählerlisten

Die Daten aus Wisconsin zeigten 50.000 Phantomstimmen im Jahr 2020, „mehr als doppelt so viele wie der Vorsprung von 21 000 Stimmen für Joe Biden“

