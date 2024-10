Kindheits-Trauma durch DDR-Wochenheime

Teile die Wahrheit!

Nun ist es schon 34 Jahre her, dass unser Land jährlich den sogenannten „Tag der Deutschen Einheit“ an diesem Datum begeht. In meinen Augen ist dieser „Feiertag“ vor allem eines: Überflüssig!!! Eine wirkliche „Einheit“ im Volke, zwischen der „Firma“ BRD und dem ehemaligen „VEB“ DDR ist nur schwer erkennbar.

Gerade in den vergangenen Jahren mehren sich sogar die Meinungen, dass es in der DDR doch nicht so schlimm gewesen wäre, wie immer wieder behauptet wird. Immer mehr „Ostler“ fühlen sich ganz und gar angegriffen, wenn man negative, aber dennoch reale Dinge über die DDR schreibt.

Vor allen sind diejenigen von der damaligen DDR so begeistert, welche erst nach der Wende geboren wurden und den „untergegangenen“ Schurkenstaat nur von Hören und Sagen kennen! Immer wieder erfährt man in Artikeln oder Filmbeiträgen, wie hinterhältig doch die Stasi fungierte, dass chronische Mangelwirtschaft herrschte, wie stressfrei, schlicht und einfach doch der Alltag da „drüben“ war und das es stets ein Highlight war, wenn vor Festtagen die erwarteten Westpakete mit Kaffee, Backzutaten und Fa-Seife ankamen.

Jedoch existierten auch Dinge, über die nicht gern berichtet wird, obwohl sich zahlreiche noch lebenden Opfer endlich eine öffentliche Aufarbeitung wünschen, auch um für sich selber den verdienten Seelenfrieden zu finden.

Ein deutsches Kinderschicksal von Mara-Josephine Lützeler von Roden

Nacht für Nacht wachte „Björn“ (Name von der Redaktion geändert) schweißgebadet auf. Nacht für Nacht plagten ihn immer wiederkehrende Albträume. Wie lange schwarze Schatten legten sich diese über seinen Tagesablauf, schon fast sein ganzes Leben lang, begleitet von Ängsten, Selbstzweifel, Schuldkomplexen und Wut.

„Björn“ ist heute 55 und sein trauriges Schicksal teilt er mit unzähligen weiteren betroffenen leidenden Seelen, dabei wünscht er sich, wie viele andere ebenso, nichts weiter als Ruhe und Frieden.

„Björn“ hat mich zu sich eingeladen. Er wohnt heute in einer kleinen Stadt, weit weg von dem Ort seiner Kindheit im heutigen Sachsen-Anhalt, mit der er faktisch nichts mehr zu tun haben möchte.

„Wirkliche Gerechtigkeit und ehrliche Aufklärung gibt es nicht in diesem Land.“, stellte er als erstes zu Gesprächsbeginn fest. Wie Recht er doch hat, dachte ich bei mir, denn meine persönlichen Erinnerungen an die untergegangene DDR sind auch eher negativer Art.

„Ich kann es nicht verstehen, dass für viele Opfer, welche mehrere Generationen vor uns lebten, heute noch überall zahlreiche Denkmäler, Stolpersteine und sonstige Gedenktafeln im Land stiftet und aufstellt, aber die noch lebenden Opfer eines Unrechtsstaates von unserer Generation vergisst. Man tut einfach so, als würden diese schwer geplagten Wesen nicht existieren und gibt den Leidtragenden somit das Gefühl, dass ihr trauriges Schicksal nicht erwähnenswert sei.

Im Gegenteil: es werden sogar noch Filme wie „Das Leben der Anderen" preisgekrönt, wo man die eigentlichen Opfer des ehemaligen DDR-Regimes verhöhnt, in dem man die Reue eines verdammten und kommunistisch-überzeugten Stasi-Manns stark gefühlsbetont darstellt.

Und wenn ich dann die heutige Situation in diesem Land mir betrachte, dann sollte auch jeder begreifen, in welche Positionen die ehemaligen 70.000 Stasi-Leute gesteckt worden sind und dass wir inzwischen von Kommunisten beherrscht werden. Sorry, aber bei diesem Thema verstehe ich keinen Spaß und könnte stattdessen nur noch vor Wut platzen!“, erzählte „Björn“ mit gerunzelter Stirn und traurigem Blick weiter.

Mein Gegenüber strahlt überwiegend pure Lebensfreude aus und macht einen fröhlichen Eindruck. Man merkt ihm das brutale Schicksal aus seinen Kindertagen überhaupt nicht an.

Meine erste Frage an „Björn“ war, was waren diese Kinder-Wochenheime in der DDR.

„Björn“: „In Wochenheimen wurden Kleinkinder im Alter von 6 Wochen bis 3 Jahren untergebracht. Sie wurden in der Regel Montag in der frühe dort abgegeben und erst Freitag spät nachmittags oder am Samstag wieder abgeholt. Die Kleinen wurden dort die ganze Woche über regelrecht abgestellt, wie ein Paar Lackschuhe, die man nur sonntags aus dem Schrank holt.

Die Gründe für die Unterbringungen waren vielfältig. Dort gab es Kleinkinder von minderjährigen Müttern, die von den entsprechenden Organen/Behörden erpresst wurden ihren Säugling dort abzugeben, um erst die eigene Lehrausbildung zu absolvieren. Es gab auch Mütter, die ihre Kleinen dort abgeben mussten, weil sie in ihren Betrieben und/oder durch Schichtarbeit unabkömmlich waren. Aber es wurden auch Säuglinge dort untergebracht, deren Mütter zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Deren Kleinkinder wurden dann an den Wochenenden von nahen Verwandten, in der Regel Omas und Opas abgeholt, um den Kleinen wenigstens an den Wochenenden und zu Feiertagen ein halbwegs vernünftiges zu Hause zu geben. Man schätzt, dass von 1950 bis 1992 etwa 200.000 bis 600.000 Säuglinge in der DDR dieses Trauma erleben mussten. Viele dieser ehemaligen Heimkinder leiden noch heute unter den Folgen des Mutterliebe-Entzugs.