Kindheitszeichen, die offenbaren, ob Du ein Auserwählter bist (Video)

Jeder Mensch ist ein Unikat. Einzigartig im Aussehen und Verhalten. Und jeder trägt von Geburt an eine einzigartige Prägung in sich, die ihn mit dem Universum verbindet. Viele spüren von klein auf eine Andersartigkeit, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet und auf eine besondere Reise führt.

Das Gefühl des Andersseins ist oft nur schwer zu ertragen – jedoch gehört diese Gruppe von Menschen zu Auserwählten. Es gibt fünf Arten. Wir stellen Sie ihnen vor. Von Frank Schwede

Anderssein ist oft nur schwer zu ertragen. Nirgendwo gehört man richtig dazu, man wird von seinen Mitmenschen schief angeschaut, ausgelacht – manchmal sogar verspottet. Spätestens in der Schule, manchmal auch schon im Kindergarten, merkt man am Verhalten der anderen, dass man anders ist.

Wie geht Mann und Frau damit um? Ein Patentrezept gibt es nicht. Jeder geht anders mit der Situation um. Auch wenn das vielleicht zynisch klingen mag, das Anderssein ist etwas Besonderes, eine Auszeichnung, wenn man so will. Diese Gruppe von Menschen gehört nämlich zu einer Gruppe Auserwählter.

Tatsache ist, dass jeder ein unverwechselbares Potential in sich trägt. Ob auserwählt oder nicht. Es ist ein Geschenk, dieses Potential von klein auf zu entdecken und voll zu entfalten.

Oft ist den Auserwählten nicht klar, dass sie zu einer Gruppe ganz besonderer Menschen gehören. Ob auch Sie zu dieser Gruppe Menschen gehören, können Sie anhand einer kurzen Beschreibung der fünf Gruppen erfahren. (Neues aus der geistigen Welt: Der große Abschied – der letzte Countdown!)

Der intuitive Visionär:

Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, werden Sie schon in Ihrer Kindheit gespürt haben, dass Ihre Vorstellungskraft keine Grenzen kennt, dass ihre unendliche Phantasie weit über die physische Welt hinausreicht, dass Sie an fantastische Orte reisen können, die Ihre Vorstellungskraft sprengen.

In Ihren nächtlichen Träumen sehen Sie oft Dinge und Ereignisse voller Details, die Ihnen real erscheinen und später vielleicht tatsächlich eingetroffen sind. Das können Menschen sein, die plötzlich und unerwartet in Ihrem Leben aufgetaucht sind.

Sie nehmen vielleicht seit Kindesbein Dank ihrer überaus hohen Sensibilität die Emotionen anderer mit geradezu übernatürlicher Präzision wahr, fühlen sich von Büchern über Universum, Energie, Parallelwelten und spirituellen Geheimnissen magisch angezogen.

Und es fällt Ihnen nicht immer leicht, an öffentlichen Orten und Plätzen zu verweilen, weil sie dort auf Menschen mit schwerer Energie treffen, von der sie beeinflusst werden, was in Ihnen emotionale und körperliche Erschöpfung auslöst.

Wenn Sie zu dieser Gruppe von Menschen gehören, besteht Ihre Mission darin, eine Brücke zu bauen zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und ein Leuchtfeuer zu sein, das jene Menschen führt und inspiriert, die als Irrlichter auf dieser Welt unterwegs sind. Sie verfügen über die einzigartige Gabe, tiefgründige Einsichten zu bringen, die der Menschheit helfen kann, sich weiterzuentwickeln.

Dazu gehören Ihre klare Vision der Zukunft und ihre Fähigkeit zu fühlen, was in Zukunft kommen wird. Das macht sie zu einem wertvollen Ratgeber in Zeiten der großen Unsicherheit.

Hand aufs Herz: Sie hatten es aufgrund Ihrer überaus großen Gabe nicht immer leicht in Ihrer Kindheit. Ihre Kindheit war vielleicht Geprägt von dem Gefühl der Isolation und des Alleineins, weil nur wenige Menschen aus Ihrem Umfeld verstanden haben, was in Ihnen vorgeht.

Vielleicht wurden sie verspottet oder nicht ernst genommen, wenn sie versucht haben, ihre Wahrnehmungen mit anderen zu teilen, was sie schließlich dazu brachte, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln.

Um ihre Mission zu erfüllen, ist es wichtig, dass sie ihrer Intuition voll und ganz vertrauen. Schätzen Sie Ihre Gaben als göttliche Geschenke, die sie leiten sollen, die anderen helfen sollen, denn ihre Botschaft, die Sie vielleicht in Kunst und Worten zum Ausdruck bringen, hat die Macht, viele Seelen zu berühren.