Trump und Robert F. Kennedy planen „Schock- und Ehrfurcht“-Verhaftungen von Gates und Fauci am 20. Januar

Am 20. Januar, nur wenige Stunden nach der Amtseinführung von Donald Trump, soll es zu „Schock und Ehrfurcht“ zu Festnahmen von Anthony Fauci und hochrangigen Regierungsbeamten kommen, die das von Robert F. Kennedy Jr. als „Verbrechen des Jahrhunderts“ bezeichnete Verbrechen begangen haben.

Das ist den Aussagen von Insidern aus Trumps Team zuzuschreiben, die sagen, dass Trump „voll und ganz darauf aus“ sei, das Pharmakartell und seine Kumpane in der Regierung dafür zu bestrafen, dass sie so vielen Kindern Schaden zufügen und dabei die Gesundheit der Nation zerstören.

Robert F. Kennedy hat sein ganzes Leben daran gearbeitet, diese Verbrecher zu entlarven, und er verliert keine Zeit, sie vor Gericht zu bringen.

Es kursieren Gerüchte, dass Trump und RFK Jr. dabei sind, die Pharmaindustrie ins Visier zu nehmen und als erste Regierung seit einem Jahrzehnt unsere Kinder zu schützen.

Als einen Grund für seine Unterstützung für Trump nannte Bill Ackman bei einem Auftritt auf CNBC diese Woche das unseren Kindern aufgezwungene Impfschema mit 73 Impfungen.

Beobachten Sie, wie schnell die Mainstream-Moderatoren ihm das Wort unterbrechen und das Thema wechseln, sobald Ackman es wagt, das Tabuthema Kinderimpfungen anzusprechen.

CNBC war nicht bereit, die verheerenden Folgen des 73-Impfungen-Impfschemas für Kinder zu diskutieren.

Die Rolle der Mainstream-Medien bei der Ermöglichung der Verbrechen des Pharmakartells und ihrer anschließenden Vertuschung der verheerenden Folgen ist nicht nur unverantwortlich – sie stellt an sich schon ein Verbrechen dar.

Schauen wir uns die Fakten an.

In den 1960er Jahren erhielten Kinder insgesamt fünf Impfungen, was mehr als ausreichend war, um sie gesund und glücklich zu halten und sie vor Gefahren zu schützen.

Heute gibt das CDC an, dass Kinder mindestens 72 Impfdosen benötigen, von denen die Mehrzahl in Megadosen vor dem sechsten Geburtstag des Kindes verabreicht werden müssen.

Was geschah zwischen den 60er Jahren und heute? 1986 verabschiedete Reagan ein Gesetz, das Impfstoffherstellern Immunität gewährte. Sie konnten nicht länger für Verletzungen oder Todesfälle verklagt werden, die durch ihre Produkte verursacht wurden.

Stellen Sie sich folgende Frage: Wenn die Impfstoffe sicher sind, warum brauchen sie dann einen solchen gesetzlichen Schutz?

Als das Gesetz verabschiedet wurde, waren wir plötzlich alt und unsere Kinder „brauchten“ 48 zusätzliche Impfdosen.

In den USA werden mittlerweile mehr Impfstoffe verabreicht als in jedem anderen Land. Trotzdem sind die Kinder bei uns am kränksten und die Autismusraten schnellen in die Höhe.