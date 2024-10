Mehrere bizarre Energie-„Hüllen“ beginnen den Planeten Erde zu umkreisen (Video)

Teile die Wahrheit!

Nach langanhaltenden geomagnetischen Stürmen ist die Erde überlanden mit Energie, die sich in extremen Wettermustern und erhöhter Erdbebenaktivität äußert. Und es könnte in den kommenden Wochen oder sogar Monaten noch schlimmer kommen.

Auch Super-Hurrikan „Milton“ ist laut Aussage des US amerikanischen Geophysikers Stefan Burns das Ergebnis ungewöhnlichen hoher Sonnenenergie. Von Frank Schwede

Zu einem Sonnensturm auf der Erde kommt es, wenn durch eine Eruption auf der Sonne eine größere Menge an Teilchen und Strahlung ausgestoßen wird. Eine Plasmawolke aus Elektronen, Protonen und Atomkernen kann die Erde treffen und sie mit Energie aufladen.

Aktuell steckt sehr viel Energie, die von der Sonne zu uns gekommen ist, in Mutter Erde, berichtet der US amerikanische Geophysiker Stefan Burns in einem aktuellen Video. Er sagt:

„Die Erde ist überladen mit Energie, nachdem sie von einer Abfolge extrem energiereicher Ereignisse getroffen wurde. Wir hatten einen lang anhaltenden geomagnetischen G-3-Sturm, unmittelbar gefolgt von einem S-3-Protonenstrahlsturm, dem stärksten seit vielen Jahren, und unmittelbar darauf folgte ein geomagnetischer Sturm G-4 plus, G-5 minus, der so stark war, dass Polarlichter bis in Gebiete der südlichen Breitengrade zu sehen waren.“

Die Erde befindet sich aktuell im 25. Sonnenzyklus, der im November 2019 begonnen hat. Schon jetzt ist klar: die Sonnen ist aktiver als im letzten Zyklus.

Im Mai beobachteten Forscher eine besonders große aktive Fleckengruppe, zweitweise waren mehr als zehn Gruppen gleichzeitig auf der uns zugewandten Sonnenseite zu sehen, die schließlich zu einem Monstersturm gleich zu Beginn des Monats führte, weiß Stefan Burns zu berichten:

„Der geomagnetische Sturm am Muttertag war einer der stärksten Stürme seit mehr als zwanzig Jahren. Er führte zu wirklich erheblichen Veränderungen in der Plasmasphäre der Erde.“

Unser Zentralgestirn hat im Mai deutlich gezeigt, was es kann, und demonstrierte, wie die Sonnenaktivität im Maximum aussieht. Ganze fünf Eruptionen der stärksten Klasse X sowie 55 Flares der zweitstärksten Klasse M wurden im Mai gemessen. (NASA prognostiziert verheerende Sonnenstürme, die das globale Internet und die Stromnetze lahmlegen könnten)

Die Fleckengruppe entstand quasi aus dem Nichts und entwickelte sich gleich in den ersten zehn Tagen sehr schnell. Die starken Sonnenstürme interagierten mit unserem Magnetfeld und führten zu einer Veränderung der Plasmasphäre, was unter anderem in der Schumann-Resonanz bemerkbar machte und was zu veränderten Wettermustern führte. Die meiste Energie wird in der Erde gespeichert, berichtet Stefan Burns:

„Die Erde wird ein Großteil der Energie behalten und in tiefere Schichten wie die Ionosphäre, die untere Atmosphäre, die Lithosphäre, die Erdkruste und sogar noch tiefer im Erdmantel speichern.“

Der Energiestrom hält weiter an

Vor allem der große Sturm vom Mai hat eine Menge Energie gebracht. Ein weiterer heftiger Sturm der Klasse G-5 folgte am 30. Juni. Burns:

„Dieser Sturm war sehr außergewöhnlich, während der aktuelle Sturm, aus dem wir gerade heraus sind, nicht so stark war.“

Burns rechnet damit, dass weitere Sonnenstürme folgen werden und die Erde in den nächsten Wochen erneut von heftigen Energien getroffen wird. Das heißt, wir sind aus dem Gröbsten noch nicht heraus.

Das könnte zu turbulenten Wetterereignisse und teils heftigen Erdbeben führen. Einige Forscher halten es nämlich für möglich, dass stärkere Sonnenstürme Erdbeben zumindest begünstigen können.