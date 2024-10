Musk wirft Medien wie SPIEGEL vor, zur Ermordung von Trump und von ihm zu ermutigen – Kamala Harris beleidigt Christen

Die Angriffe und die Hetze durch die Mainstream-Medien werden immer bösartiger. Doch Elon Musk und Donald Trump lassen sich davon nicht einschüchtern und zeigen Mut und Courage beim Kampf um die Freiheit der Bürger gegen die Globalisten.

Siehe Tweet von Musk: »Mit ihren unerbittlichen Schmähschriften fördern die etablierten Mainstream-Medien aktiv die Ermordung von Donald Trump und jetzt auch mir.«

[Original: »With their relentless hit pieces, legacy mainstream media are actively encouraging the assassination of @realDonaldTrump and now me« ]

In einem bemerkenswerten Tweet äußerte Elon Musk, der CEO von X (ehemals Twitter), seine tiefgreifenden Bedenken über die Gefahren, die mit seinem politischen Engagement einhergehen.

Er sagte: „So, dramatically increasing my risk of being assassinated and engaging in politics are not what I want to do. I do not have a death wish, but the stakes are so high that I really feel I have no choice but to do it, and that’s the reason“ („Mein Risiko, ermordet zu werden, drastisch zu erhöhen und mich in der Politik zu engagieren, ist also nicht das, was ich tun möchte. Ich habe keine Todessehnsucht, aber es steht so viel auf dem Spiel, dass ich wirklich das Gefühl habe, keine andere Wahl zu haben, als es zu tun, und das ist der Grund dafür.“).

Diese Aussage bringt die Realität und die Risiken in den Fokus, die prominente Persönlichkeiten wie Musk eingehen, wenn sie sich aktiv in politische Diskussionen einmischen und sich gegen den Mainstream aussprechen.

Musk hat nicht nur seine Bedenken hinsichtlich der physischen Sicherheit geäußert, sondern auch auf die gegenwärtige Atmosphäre hingewiesen, die durch Drohungen und Verleumdungen geprägt ist.

Insbesondere die Medienberichterstattung, wie sie vom SPIEGEL und anderen Publikationen vorgenommen wird, hat Musk ins Visier genommen, indem sie ihn oft als kontroverse Figur darstellt. Diese Berichterstattung kann nicht nur seinen Ruf schädigen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung seiner politischen Äußerungen verzerren. (Trump hat einen unglaublichen Aufschwung, während Harris‘ Wahlkampf spektakulär zu implodieren beginnt – drittes Attentat auf Trump vereitelt)

Die Dynamik, in der Musk operiert, ist nicht neu. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten haben ähnliche Erfahrungen gemacht, als sie sich zu politischen Themen äußerten. Die anhaltenden Angriffe und die Verleumdung durch Medien können nicht nur den Einzelnen, sondern auch die breitere gesellschaftliche Diskussion gefährden.

Musk zeigt durch sein Engagement, dass er bereit ist, diese Risiken auf sich zu nehmen, um eine Stimme für Veränderungen und Innovationen in der Politik zu sein.

Kamala Harris beleidigt Christen

Als auf ihrer Veranstaltung einige Zuschauer riefen »Christ is king« — »Christus ist König!«, entgegnete Kamala Harris: »You’re at the wrong rally!« — »Ihr seid auf der falschen Veranstaltung!«.

[Siehe hierzu auch Bericht von SkyNewsAustralia auf YouTube HIER]

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris kam es zu einem denkwürdigen Vorfall. Als es bei ihrer Rede um das Thema Abtreibung ging, riefen einige Zuhörer »Christ is king« — »Christus ist König!«.

Wie war die Reaktion von Harris?

Im Gegenzug zu Donald Trump, der Christen und Säkulare beide gleichzeitig anzusprechen versucht, also Brücken bauen will, versucht Kamala Harris zu spalten.

