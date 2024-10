NASA prognostiziert verheerende Sonnenstürme, die das globale Internet und die Stromnetze lahmlegen könnten

Teile die Wahrheit!

Die NASA hat eine eindringliche Warnung vor starken Sonnenstürmen herausgegeben, die im nächsten Jahr voraussichtlich zunehmen werden und das Potenzial haben, globale Internetdienste und Stromnetze lahmzulegen.

Diese intensiven Sonnenereignisse könnten die Welt ins Chaos stürzen und das tägliche Leben, die Kommunikation und wichtige Systeme in beispiellosem Ausmaß stören.

In einer Telefonkonferenz in dieser Woche bestätigten die NASA, die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und das Solar Cycle Prediction Panel, dass die Sonne ihre solare Maximalperiode erreicht hat und diese voraussichtlich die nächsten zwölf Monate andauern wird.

„Während des Sonnenmaximums nimmt die Zahl der Sonnenflecken und damit auch die Sonnenaktivität zu“, sagte Jamie Favors, Direktor des Weltraumwetterprogramms der NASA.

Der genaue Zeitpunkt und das Datum des Höhepunktes der maximalen Sonnenaktivität müssen jedoch noch bestimmt werden.

Elsayed Talaat, Leiter der Weltraumwetteroperationen bei der NOAA, fügte hinzu: „Die Sonne hat zwar ihre solare Maximalperiode erreicht, der Monat, in dem die Sonnenaktivität ihren Höhepunkt erreicht, wird sich jedoch erst in Monaten oder Jahren identifizieren lassen.“

Glücklicherweise sind Sonnenstürme für den Menschen nicht gefährlich.

Allerdings können sie auch Auswirkungen auf Satelliten in der Umlaufbahn sowie auf Stromnetze auf der Erde haben und katastrophale Cyber- und Stromausfälle auf allen Kontinenten zur Folge haben. (Kostenfalle – Deutschland zahlt 100 Millionen Euro für überschüssigen Strom an einem Tag)

„Die Wahrscheinlichkeit dieser Sonnenstürme steigt, wenn die Zahl der Sonnenflecken hoch ist“, sagte Dr. Dibyendu Nandi, ein Physiker vom IISER Kolkata Center of Excellence in Space Sciences in Indien, gegenüber MailOnline.

„Die heftigsten Stürme können manchmal zu einem katastrophalen Bahnverfall erdnaher Satelliten führen und satellitengestützte Dienste wie Kommunikations- und Navigationsnetze stören.“

„Sie können außerdem starke Störungen im geomagnetischen Feld hervorrufen und so die Stromnetze in hohen Breitengraden lahmlegen.“

300x250

„Natürlich erzeugen sie auch wunderschöne Polarlichter, sodass wir davon ausgehen können, dass 2024 ein gutes Jahr für Polarlichtjäger wird.“

Eine 2021 von einem Wissenschaftler der University of California Irvine veröffentlichte Studie ergab, dass das Internet nach einem schweren Sonnensturm wochenlang lahmgelegt sein könnte.

Grund hierfür sind Schwachstellen im riesigen weltweiten Netz aus Untersee-Kommunikationskabeln.

300x250 boxone

Die elektromagnetischen Schwankungen, die durch intensive Sonnenstürme verursacht werden, können den Glasfaserkabeln, die das Rückgrat des Internets bilden, nicht direkt schaden.