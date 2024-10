Okkulte Elite: Die kontrollierte Zerstörung von Diddy – dem schwarzen Jeffrey Epstein

Holiday ist jetzt der Präsident von Giant Records und Mitbegründer der Black Music Action Coalition. Wir konnten keine Vertreter von Holiday erreichen.

Wie im Fall von Jeffrey Epstein ist es eine äußerst heikle Aufgabe, Diddy zu Fall zu bringen. Es muss eine kontrollierte Sprengung sein. Wenn ein Gebäude abgerissen wird, geschieht dies durch eine sorgfältig berechnete Implosion, um sicherzustellen, dass das Gebäude in sich zusammenfällt, ohne die umliegenden Gebäude zu beeinträchtigen. Genau das wurde mit Epstein gemacht, und genau das wird auch mit Diddy geschehen.

Während einige Leute durch die „Enthüllungen“, die in den kommenden Monaten zwangsläufig erfolgen werden, in den Schmutz gezogen werden, werden die bedeutendsten Verbrechen und die prominentesten Verbrecher (okkulte Elite-Pädophile) verschont bleiben – wie im Fall von Epstein.

Einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit einer kontrollierten Beseitigung von Diddy sind die politischen Verbindungen. Diddy hat nicht nur einen Kandidaten „unterstützt“; er steht seit Jahrzehnten auf der Gehaltsliste der Demokratischen Partei. Das ist keine gute Situation.

Diddy auf dem DNC 2004 im Gespräch mit Hillary Clinton

In den 2000er Jahren war Diddy das Gesicht von „Vote or Die“ – einer Initiative, die angeblich junge Menschen zum Wählen ermutigen sollte. In Wirklichkeit war es eine Umgehung, um MTV in eine Werbekampagne für die Demokratische Partei zu verwandeln. Manche Leute nannten es „Wähle (uns) oder stirb“.

Diddy zusammen mit Hillary Clinton, John Cusack und Ben Affleck auf dem DNC 2004

Diddy war auch stark in Obamas Wahlkampf 2008 involviert. Auf diesem Bild wird er von einem anderen Mogul der

Musikindustrie, Russell Simmons, flankiert, der dieses Jahr ebenfalls von mehreren Frauen der Vergewaltigung

beschuldigt wurde.

Diddys Beziehung zu Obama ging über eine reine Anerkennung hinaus. Die beiden haben sich seither

mehrmals getroffen, wie dieser Facebook-Post von Diddy aus dem Jahr 2017 zeigt.

Diddy und Obama im Jahr 2020

Im April 2020 lobte Kamala Harris Diddy dafür, dass er die von derElite genehmigte

COVID-Propaganda an das schwarze Amerika herangetragen hatte.

Neben Politikern und Leitern von Megakonzernen gab es eine lange Liste von Prominenten, die mit Diddy und seinem Unfug zu tun hatten. Sie alle werden sich eine kontrollierte Vernichtung von Diddy wünschen, ohne dass sie davon betroffen sind.

Diddy war in vielerlei Hinsicht mit dem Power-Paar Jay-Z und Beyonce verbunden, und er hat, in Bezug auf die

beiden, Dreck am Stecken.

Jay-Z auf Diddys „White Party“ im Jahr 2003

Jay-Z war 2004 gemeinsam mit Paris Hilton Gastgeber der White Party. Auf der Party lief Diddy mit einer Originalkopie der Unabhängigkeitserklärung herum und gab den Startschuss für seine „Get out and vote“-Initiative 2004. Die Party wurde sogar von Unternehmen wie Sony gesponsert. Während dies nach einem guten, sauberen Spaß klingt, verwandelte sich die Party um 5 Uhr morgens in Sodom und Gomorrah. Einige Branchenbeobachter glauben, dass Jay-Z bald das Ziel eines ähnlichen „kontrollierten Abbruchs“ sein könnte.

Ashton Kutcher feierte ausgiebig mit Diddy.

In einem Video aus dem Jahr 2019 sagte Kutcher Folgendes über Diddy-Partys:

Es gibt eine Menge, was ich nicht erzählen kann. Ich kann dazu auch nichts sagen. … Ich bin gerade dabei, sie durchzugehen. Diddy-Party-Geschichten, Mann, das war wirklich eine seltsame Erinnerungsreise.

Wenn ein Prominenter „nicht sagen kann“, was auf einer Party passiert ist, geht es in der Regel um Verbrechen und Pädophilie. Ironischerweise engagierte sich Kutcher später stark in Organisationen, die gegen Kindersexhandel und Menschenhandel kämpfen. Es ist fast so, als wolle er der Welt beweisen, dass er wirklich dagegen ist.

Diddys Beziehung zu Justin Bieber ist mit „intensiver Körperpflege“ verbunden … und mehr.

In meinen früheren Artikeln über Justin Bieber habe ich festgestellt, dass der kanadische Sänger höchstwahrscheinlich von Leuten aus der Industrie missbraucht wurde, als er noch minderjährig war. Das könnte mit Biebers bizarrer Beziehung zu Diddy und Usher begonnen haben, bei denen er unter Vertrag war. Diddy pflegte Usher als Teenager, und der Kreislauf mit Bieber setzte sich fort. In einem Video aus dem Jahr 2009 verbringt Diddy viel Zeit mit dem 15-jährigen Bieber, und sagt:

Hast du jemals den Film 48 Hrs gesehen? Im Moment verbringt Justin 48 Stunden mit Diddy, ihm und seinem Jungen. Sie erleben die beste Zeit ihres Lebens. Wo wir abhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten. Aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen.

Ich habe das Sorgerecht für ihn bekommen. Er steht bei Usher unter Vertrag und ich hatte die Vormundschaft für Usher, als er sein erstes Album aufgenommen hat. Ich habe Ushers erstes Album aufgenommen. Für die nächsten 48 Stunden ist er (Bieber) bei mir. Und wir werden völlig verrückt werden.

Er sagte das vor laufender Kamera für MTV. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn es keine Kameras gegeben hätte.

Sex-Sklaverei

Im Januar 2024 sprach der Komiker Brandon T. Jackson im Podcast „Breaking the Machine“ über die Partys von Diddy und erinnerte sich daran, was Denzel Washington ihm sagte:

Denzel sagte mir immer, [wenn] wir auf den Partys waren: Du gehst 30 Minuten bevor der Teufel kommt. OKAY? Ich erinnere mich immer daran, dass Denzel die Partys früh verlassen hat.

– Podcasters Spotify

„Gehen, bevor der Teufel kommt“ ist wohl die perfekteste Art, um das auszudrücken.

Denn es handelte sich nicht nur um eine Party, sondern um einen Ort der Sünde und abscheulicher Verbrechen. Es war eine typische Hollywood-Übeltäterei, bei der aufstrebende Stars mit dem Versprechen auf Erfolg missbraucht, und Sexsklaven unter Drogen gesetzt und wiederholt vergewaltigt wurden.

In einer kürzlich eingereichten Klage wird behauptet, dass es auch bei diesen Veranstaltungen zu Misshandlungen kam: Im Juli verklagte Adria English ihn, die von Herrn Combs Mitte bis Ende der 2000er Jahre für eine Reihe von White Partys engagiert worden war. Sie beschuldigte ihn, auf den Veranstaltungen mit Drogen und Ecstasy angereichertem Alkohol überschüttet und zum Sex mit bestimmten Gästen aufgefordert worden zu sein, was sie zu einem „sexuellen Spielball“ gemacht habe. Jonathan Davis, ein Anwalt von Mr. Combs, bestritt im Juli, dass sein Mandant jemals jemanden „sexuell missbraucht oder mit Sex gehandelt“ habe.

In ihrer 114-seitigen Klageschrift – die wegen ihrer grafischen Natur eine „Trigger-Warnung“ enthielt – behauptete Frau English, sie habe Mitte bis Ende der 2000er Jahre auf mehreren White Partys gearbeitet. Der Glamour sei nur eine Fassade gewesen. Auf einer Party sagte sie, dass Herr Combs sie gebeten habe, ein schwarzes Kleid zu tragen, um anderen Gästen zu zeigen, dass sie für sexuelle Begegnungen zur Verfügung stehe. Sie sagte, sie habe später 1.000 Dollar für eine Begegnung mit einem Gast bezahlt, so die Gerichtspapiere.

– New York Times

Den Gästen der Partys wurde nicht nur Alkohol angeboten. Ihnen wurde ein Drogencocktail verabreicht, der in Sexhändlerringen verwendet wird, um die Opfer gefügig zu machen und „auszuschalten“. Laut Anwalt Buzbee ist eine bestimmte Droge, die oft genannt wird, Xylazin oder Tranq. Diese Substanz wird auch als Beruhigungsmittel für Pferde verwendet.

Eine Person, die zu der Zeit, als sie angegriffen wurde, 22 Jahre alt war, sagte, dass die typische Vorgehensweise auf einer dieser Partys … darin bestand, dass man, wenn man ein Getränk bekam – und jetzt wissen wir, dass das Getränk mit etwas versetzt war. Wenn man sich weigerte, es zu trinken, wurde man rausgeschmissen.

In einem anderen alarmierenden Fall behauptet eine erwachsene schwangere Frau, sie sei vergewaltigt worden, nachdem sie an einem gemeinsamen Abendessen mit Combs in Miami teilgenommen hatte. Sie hatte nichts getrunken, weil sie schwanger war, aber das, was sie am Tisch trank, war offenbar mit etwas versetzt.

Sie wurde ohnmächtig und wachte in demselben Bett auf, angeblich wieder mit Mr. Combs in seiner Villa in Miami. Ihre Vagina und ihr Anus waren aufgerissen und wund, und ich könnte noch mehr erzählen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, erkennen Sie hier deutlich das Motiv.

– Page Six

Diese Anschuldigungen sind schrecklich. Es sind jedoch die Vorwürfe gegen Minderjährige, die die „Elite“ um Diddy in Angst und Schrecken versetzen. Wenn die Öffentlichkeit wüsste, was diese Leute Kindern hinter verschlossenen Türen antun, gäbe es einen Aufstand. Deshalb beging Epstein „Selbstmord“, bevor er überhaupt vor Gericht kam.

Von den 120 Opfern, die Tony Buzbee verklagt, waren 25 minderjährig, als sie zwischen 1991 und 2024 missbraucht wurden.

Der prominente Anwalt gab am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Houston bekannt, dass die jüngsten Opfer 9, 14 und 15 Jahre alt waren, als sie missbraucht wurden. Die Person, die zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre alt war, wurde zu einem Vorsprechen bei Bad Boy Records in New York City mitgenommen.

Dieser Junge wurde von Sean Combs und mehreren anderen Personen im Studio sexuell missbraucht, um seinen Eltern und ihm selbst einen Plattenvertrag zu versprechen. Andere Jungen waren ebenfalls dort, um vorzusprechen. Sie alle versuchten, einen Plattenvertrag zu bekommen. Alle waren minderjährig.

Einem anderen Minderjährigen wurde von Sean Combs gesagt, dass er ihn zu einem Star machen würde, aber er müsse mit ihm unter vier Augen darüber sprechen, ohne seine Eltern. Sobald sie in einem privaten Bereich waren, zwang Mr. Combs das Opfer angeblich dazu, Oralsex mit ihm zu haben.

Eine weibliche Person, damals 15 Jahre alt, war nach New York City geflogen, um an einer Party teilzunehmen. Sie wurde unter Drogen gesetzt und dann in einen privaten Raum, in Anwesenheit von Mr. Combs, gebracht. Dort wurde diese minderjährige, weibliche Person vergewaltigt und dann abwechselnd auch noch von weiteren Personen vergewaltigt.

– Daily Mail

Die Gerüchte, die seit Jahrzehnten kursieren, mögen wahr sein: Diddy und seine Leute haben kleine Jungen missbraucht. Sie sind heimliche Pädophile, wie so viele andere einflussreiche Leute in Hollywood. Und sie wollen nicht geoutet werden. Also muss Diddy geoutet werden.

Fazit

Diddys Partys waren der typische Wahnsinn der „okkulten Elite“. Nach außen hin vermittelten sie eine Aura von „Erfolg und Exzellenz“. Doch als der Tag zur Nacht wurde, verwandelten sich die Menschen in Werwölfe. Die stilvolle Zusammenkunft verwandelte sich in eine verdorbene Angelegenheit, als viele unfreiwillige, hochgradig geschädigte Teilnehmer auftauchten.

Um es mit den Worten von Denzel Washington zu sagen: „Der Teufel kam heraus“. Und was er sagte, war wahrscheinlich wörtlicher gemeint, als man sich vorstellen kann.

Diddy ist definitiv nicht der einzige, der solche Veranstaltungen organisiert und daran teilnimmt. Allerdings war Diddy dabei besonders dreist, so dass es in der Branche ein offenes Geheimnis war: Schlimmer noch, zahllose belastende Momente, in die mächtige Leute verwickelt waren, wurden von Diddys Leuten gefilmt, so dass eine riesige Bibliothek der elitären Degeneration entstand. Natürlich will die Elite nichts davon wissen.

Auch Jeffrey Epstein hatte dieselbe Art von Schweinereien unzähligen Menschen angetan. Und was geschah? Eine kontrollierte Sprengung. Er ging unter, aber fast niemand sonst, nicht einmal diejenigen, die über 20 Mal mit seinem „Lolita Express“ geflogen sind (Bill Clinton). Epstein ist jetzt weg vom Fenster. Diddy befindet sich in einer ähnlichen Lage. Wie Epstein wurde er unter Selbstmordbeobachtung gestellt, während er inhaftiert war.

Wird es in den kommenden Monaten zu massiven Enthüllungen über die Elite kommen? Oder wird Diddy einfach verschwinden?

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 08.10.2024