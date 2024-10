Schwedische Chefärztin der Pathologie: Im Herbst 2021 haben seltsame Krebsfälle zugenommen

Teile die Wahrheit!

Ute Krüger, die Autorin dieses Artikels, arbeitete als Chefärztin in der Abteilung für klinische Pathologie mehrerer schwedischer Krankenhäuser. Seit den Corona-Impfungen beobachtet sie eine neue Art von „Turbokrebs“.

Dr. Ute Krüger: „Als Kind wollte ich Ärztin werden, um Menschen helfen zu können. Mein Interesse für das Mikroskop wurde während eines Biologiekurses am Gymnasium in Seelow/Brandenburg geweckt .

Ich war fasziniert von der Struktur von Pflanzen, die bei starker Vergrößerung sichtbar ist. Nach meinem Praxisjahr 1989 in der Herz-Akutabteilung der Charité in Berlin studierte ich Medizin an der Humboldt-Universität zu Berlin. In meiner Doktorarbeit habe ich fast 7.500 Obduktionsfälle analysiert. Zur Qualitätskontrolle habe ich die Diagnosen der Kliniker, etwa Todesursachen, mit den Ergebnissen der Autopsie verglichen.

In den darauffolgenden Jahren arbeitete ich als Assistenzarzt in der Abteilung für Klinische Pathologie des Oskar-Ziethen-Krankenhauses Lichtenberg und legte 2004 meine Facharztprüfung für Pathologie ab. Das Mikroskop wurde mein täglicher Begleiter.

Angesichts der Aussicht, Beruf und Familie als Arzt in Deutschland nicht mehr vereinbaren zu können, zog ich 2005 mit meiner damaligen Partnerin nach Växjö in Südschweden.

Ich war hier zehn Jahre lang als Chefarzt in der Abteilung für Klinische Pathologie des Zentralkrankenhauses tätig und war in den letzten vier Jahren auch Ärztlicher Direktor. Die nächsten acht Jahre arbeitete ich als leitender Arzt in der Abteilung für klinische Pathologie am Kalmar Regionalkrankenhaus in Schweden und gleichzeitig als leitender Arzt am Institut für klinische Wissenschaften der Universität Lund in Schweden.

An der Universität habe ich Brustkrebsforschung betrieben, um ein besseres Verständnis der Tumorbiologie und der Risikofaktoren für Brustkrebs zu erlangen. Ziel war es herauszufinden, wie dieser Krankheit vorgebeugt werden kann. Parallel zu meiner Arbeit in Kalmar und Lund war ich fünf Jahre lang Vorstandsmitglied der Schwedischen Gesellschaft für Pathologie und trug dazu bei, die Qualität der Pathologie in Schweden zu verbessern.

Insgesamt kann ich auf 25 Jahre Arbeit in der Erforschung von Krankheiten zurückblicken. Bis 2022 habe ich in meiner klinischen Tätigkeit als Brustkrebsspezialistin Tausende von Krebsarten und anderen Krankheiten diagnostiziert. (Impfschäden durch Mehrfach-Impfstoffe – „Kartell des Schweigens“)

Im Herbst 2021 haben seltsame Krebsfälle zugenommen

Im Herbst 2021 bemerkte ich bei meiner Routinearbeit im Krankenhaus eine Veränderung der Brustkrebshäufigkeit. Ich sah mehr Tumore bei jüngeren Patienten als normal, oft im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, und ich sah aggressiver wachsende Tumore und daher größere Tumoren. Oft sah ich nicht einen, sondern mehrere Tumoren gleichzeitig in einer Brust.

Brustkrebs schien auch häufiger in beiden Brüsten gleichzeitig aufzutreten. Mir fiel auch auf, dass es bei Patientinnen, die zuvor von Brustkrebs geheilt worden waren, häufiger zu Rezidiven kam. Dabei kam es zu einem sehr aggressiven Tumorwachstum mit sehr schneller Ausbreitung des Tumors im ganzen Körper, was einige Monate nach der Coronavirus-Impfung wiederholt auftrat .

Da ich einen Zusammenhang zwischen diesen „neuen“ Tumoren und der Covid-19-Impfung (im Folgenden der Einfachheit halber als Coronavirus-Impfung bezeichnet) sah, meldete ich zahlreiche Fälle der schwedischen Arzneimittelbehörde. Auch auf der zweiten Pathologietagung in Berlin habe ich versucht, deutschsprachige Kollegen zu finden, die meine Hypothese über das, was ich als „Turbokrebs“ nach der Corona-Impfung bezeichnet habe, widerlegen bzw. bestätigen können.

Ich wollte eine groß angelegte Studie durchführen. Mein Ziel war es, alle Corona-Impfungen zu stoppen, bevor diese Frage geklärt ist. Leider gab es nur einen interessierten österreichischen Pathologenkollegen, der auf meinen Anruf reagierte . Eine solche Arbeit könnte nicht zu zweit erledigt werden und schon gar nicht zusätzlich zu meiner Vollzeit-Klinikarbeit.

Im Laufe der Monate erhielt ich unzählige E-Mails von Kollegen, Familienmitgliedern und Patienten zum Thema Turbokrebs. Es scheint, dass ich nicht der Einzige war, der einen möglichen Zusammenhang zwischen Coronavirus-Impfungen und aggressiven Krebsfällen sah .

Eine Studie aus Großbritannien vom Oktober 2023 untersuchte die Krebssterblichkeit bei 15- bis 44-Jährigen. Dabei handelt es sich um sehr junge Menschen, bei denen Krebs als Todesursache bisher eher selten vorkam.

Für Brustkrebs bei Frauen wurde festgestellt, dass die Krebstodesfälle bis 2022 um 28 Prozent zunehmen würden. Noch beunruhigender waren die Zahlen zum Bauchspeicheldrüsenkrebs: Hier wurde ein Anstieg der Todesfälle um 80 Prozent bei Frauen und 60 Prozent bei Männern festgestellt. Darüber hinaus wurde bei Männern ein Anstieg der Todesfälle durch schwarzen Hautkrebs (Melanom) um 120 Prozent festgestellt.