Der französische Journalist Xavier Poussard hat drei Jahre lang über Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten Macron, recherchiert. Dabei wurde er vom Geheimdienst bedroht. Nach seinen Recherchen kam Poussard zu dem Schluss, dass Brigitte Macron als Mann geboren wurde.

Candace Owens sagte in einem Interview mit der Journalistin, es sei sehr plausibel, dass sie Pädophile und ihre Opfer weltweit in Machtpositionen bringen. Ich glaube, dass sie Pädophile an die Macht bringen“.

Owens merkte an, dass über Macron wenig bekannt sei, dass er Berichten zufolge bei seiner Großmutter aufgewachsen sei, dass das Haus, in dem er lebte, verschlossen sei und dass es keine Kindheitsfotos von Macron mit seinen Eltern gebe.

Poussard fand heraus, dass Françoise Noguès, die Frau, die offiziell Macrons Mutter ist, ein medizinisches Programm für Transgender in Frankreich leitete.

Bevor er Präsident wurde, arbeitete Macron bei Rothschild & Co. Brigitte steht David de Rothschild sehr nahe, sie betrachten sich als „eine Familie“. David ist auch Macrons Patenonkel.

Der Journalist weist darauf hin, dass Menschen, die Brigitte Macron in einem Atemzug mit Pädophilie nennen, des Antisemitismus bezichtigt werden, nur weil die Familie Rothschild jüdisch ist. (Wes Brot ich ess.. Trump wurde in den 1990er-Jahren von Rothschild & Co. gerettet)

„Wir haben es hier mit einem sehr mächtigen pädophilen Netzwerk zu tun“, antwortete Owens. „Das sind dämonische, monströse Leute“.

This blew my mind… 🤯

Is it Plausible that they are Putting Pedophiles and their Victims in Positions of Power All over the World?

• Not much is known about Emmanuel Macron…

—— a woman named Françoise Noguès, was presented as the grandmother that raised Macron.

